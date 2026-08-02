Wenn es bei der MOPO einen Fachmann für die lateinamerikanische Küche gibt, dann ist es – familiär bedingt – der stellvertretende Sportchef Lars Albrecht. Und damit ist klar: Wenn hier einer ein Guacamole-Rezept verrät, dann er!

Eine Schale unserer Guacamole, dazu gibt es Quesadillas – das sind mit Zwiebeln, Chilis und Käse gefüllte Weizentortillas aus der Pfanne Isabel Albrecht

Guacamole gibt es längst auch als Fertigzubereitung in jedem deutschen Supermarkt. Aber machen wir uns nichts vor: Nur selbstgemacht ist sie richtig lecker. Natürlich könnte ich jetzt mein Rezept verraten, aber das wäre Frevel. Denn neben mir sitzt in der Redaktion häufig jemand, der viel mehr Expertise hat: Lars Albrecht.

Er ist nicht nur stellvertretender Sportchef, sondern auch Lateinamerikaspezialist. Das liegt daran, dass seine Familie aus Nicaragua stammt. Dazu isst er auch gerne. Somit ist er, obwohl in Buchholz in der Nordheide geboren, die einzige Instanz in der Redaktion, die für ein Guacamole-Rezept infrage kommt. Lesen Sie hier also, wie Sie die beste Guacamole zwischen Hamburg und Managua zubereiten – mindestens!

Guacamole-Rezept von Lars Albrecht mit seiner Frau Isabel:

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Mexiko, das Land der bunten Farben, der Maya- und Aztekenkultur, der atemberaubenden Landschaften - und der weltberühmten Küche, die sogar zum immateriellen Weltkulturerbe der UNESCO erklärt wurde.

Die Zutaten für unsere Guacamole liegen bereit. Isabel Albrecht

Ich liebe dieses Land, habe es schon mehrere Male bereist – von der Pazifikküste in Baja California, über das kulturelle Zentrum in Mexiko-Stadt und Oaxaca, bis hin zur Karibik. Die Küche ist so vielfältig wie das Land, aber eine Speise begegnet einem überall: Guacamole, die heiß geliebte Avocado-Creme, hat es längst auch bis nach Europa geschafft. Bereits von den Ureinwohnern Mexikos vor Jahrhunderten zubereitet, stammt das Wort Guacamole übrigens aus den Nahuatl-Wörtern ahuacatl (Avocado) und molli (Soße).

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Guacamole: Kindheitserinnerungen zum Dippen

In mir löst ihr Geschmack Erinnerungen an meine Kindheit aus (meine Mutter stammt aus Nicaragua, Mittelamerika), an die Reisen in dieses faszinierende Land – und sie ist natürlich nicht nur perfekt zu Tacos, sondern auch zu jedem Grillabend. Es gibt vermutlich so viele verschiedene Rezepte wie Mexikaner. Ich liebe die Version meiner Frau Isabel, und die behauptet, die fantastische Creme ist in wenigen Minuten gemacht. Hier verrät sie ihr Rezept.

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Der Mixer hilft bei der Zubereitung Isabel Albrecht

Zutaten für eine Schüssel Guacamole:

2 reife Avocados

1 mittelgroße Tomate

1 kleine weiße Zwiebel

2 Knoblauchzehen

2 kleine rote Chilischoten (je nach Schärfegrad und Chili auch mehr oder weniger. Empfehlung, wer es scharf mag: Habaneros)

1 Limette

Salz & Pfeffer

Optional: etwas Cajun-Gewürz oder scharfes Paprikapulver

Zubereitung:

Am einfachsten bereitet man die Guacamole in einem Mixer zu; es geht aber auch mit einem Mörser. Das ist allerdings etwas anstrengender und dauert länger.

Avocado, Tomate, Zwiebel, Knoblauch und Chili grob zerkleinern, in den Mixer geben und darin zerkleinern. Wer es nicht scharf mag, kann die Chili auch weglassen.

Unsere Guacamole ist fertig! Isabel Albrecht

Saft einer Limette frisch hinzugeben und noch einmal kurz mixen – das sorgt auch dafür, dass die Avocado nicht braun wird.

Mit Salz, Pfeffer und gegebenenfalls etwas Paprika oder Cajun-Gewürz abschmecken – fertig.



Zur Aufbewahrung: Einen Avocado-Kern aufheben und in die Schüssel mit der Guacamole geben. Das soll dafür sorgen, dass die Guacamole nicht braun wird. Allerdings bleibt sehr wahrscheinlich ohnehin nichts übrig…

Dazu gibt es bei uns zum Dippen Gemüsesticks, Tortilla-Chips oder Quesadillas – das sind mit Zwiebeln, Chilis und Käse gefüllte Weizentortillas aus der Pfanne. Buen provecho! Guten Appetit!