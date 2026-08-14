Hitze und Trockenheit lassen die Gefahr von Waldbränden steigen. Schon eine Zigarette, ein heißer Auspuff oder ein Funke vom Grill können reichen. Wer jetzt im Wald unterwegs ist, sollte deshalb einige wichtige Regeln kennen.

Wer sich im Wald nicht an gewisse Regeln hält, kann leicht ein Feuer auslösen. picture alliance/dpa | Federico Gambarini

Die Waldbrandgefahr ist wegen Hitze und Trockenheit derzeit hoch. Waldbesucherinnen und Waldbesucher können mit ihrem Verhalten dazu beitragen, weitere Feuer zu verhindern.

Dabei geht es nicht nur um offene Flammen. Auch Rauchen, falsch abgestellte Fahrzeuge oder glühende Grillkohle können zum Risiko werden.

Waldbrandgefahr im Sommer: In vielen Bundesländern gilt Rauchverbot

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Das Rauchen im Wald ist in vielen Bundesländern vom 1. März bis zum 31. Oktober verboten. Darauf weist das Thünen-Institut für Waldökosysteme hin.

In Berlin, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gilt sogar das ganze Jahr über ein Rauchverbot.

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Waldbrandgefahr: Auf Lagerfeuer besser verzichten

Auch Lagerfeuer können schnell gefährlich werden. Schon ein einzelner Funke kann ein Feuer auslösen.

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Grillen oder das Entzünden eines Lagerfeuers außerhalb von Privatgrundstücken ist nur dort erlaubt, wo ein entsprechender Hinweis dies ausdrücklich gestattet, informiert der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND).

Nach dem Grillen gehört die Asche in dafür vorgesehene Aschecontainer. Gibt es keine, muss die Glut mit viel Wasser vollständig gelöscht werden. Erst die erkaltete Asche darf anschließend im Müll entsorgt werden.

Bei hoher Brandgefahr kann offenes Feuer in der Landschaft vollständig verboten werden. Das gilt dann auch für ausgewiesene Grillplätze.

Autos nicht auf trockenen Flächen abstellen

Auch Fahrzeuge können Brände verursachen. Auspuffanlagen und Katalysatoren erreichen bereits nach wenigen Minuten Temperaturen von mehreren hundert Grad Celsius. Auch Bremsen können sehr heiß werden, warnt der ADAC.

Trockene Gräser oder Gestrüpp unter einem Fahrzeug können sich dadurch leicht entzünden. Autos, Motorräder und landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge sollten deshalb nicht auf Wiesen oder Waldwegen, sondern ausschließlich auf ausgewiesenen Parkplätzen stehen.

Wichtig ist außerdem, Zufahrtswege zu Waldgebieten unbedingt freizuhalten. Im Ernstfall benötigen Feuerwehr und andere Hilfsdienste diese Wege als Zufahrten und Rettungswege.

Gefahrenstufen regelmäßig prüfen

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) veröffentlicht auf seiner Webseite täglich einen aktuellen Waldbrandgefahrenindex. Eine Karte zeigt dort, wie hoch die Waldbrandgefahr aus meteorologischer Sicht in den einzelnen Regionen Deutschlands ist.

Bei hoher oder sehr hoher Waldbrandgefahr kann ein Wald gesperrt werden. Auch ein Wegegebot kann verhängt werden. Besucher sollten sich deshalb regelmäßig über die Situation vor Ort informieren. (dpa/mp)



