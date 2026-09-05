Wenn der Sommer vorbei ist, muss es draußen noch lange nicht trist werden. Herbstblüher, Gräser und kleine Gehölze sorgen bis weit in die kühle Jahreszeit für Farbe – und helfen nebenbei auch Insekten und Vögeln.

Die roten Beeren der Zwergmispel können Vögeln in den kälteren Monaten als Nahrung dienen. Andrea Warnecke/dpa-tmn

Wenn der Sommer langsam verschwindet, beginnt für viele Pflanzen noch einmal eine besonders schöne Zeit. Herbstblüher setzen in Beeten, Kübeln und Balkonkästen kräftige Farbakzente.

Viele Blühpflanzen halten ihre Blüten bis in den Oktober oder sogar November. Das sieht nicht nur lange schön aus, sondern ist laut Naturschutzbund Deutschland (Nabu) auch für spät fliegende Insekten wichtig.

Herbstblüher für Balkon und Garten: Auch Gräser sind wertvoll

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Neben klassischen Blühpflanzen können auch Gräser für Struktur sorgen. Ihre unterschiedlichen Wuchsformen bringen Abwechslung in Garten, Kübel und auf den Balkon.

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Auch im Winter haben sie einen Nutzen: Sie bieten Vögeln und Insekten Nahrung und Schutz. Deshalb sollten Gräser erst im Frühjahr zurückgeschnitten werden.

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Auch Gehölze passen auf kleine Flächen

Selbst Gehölze können auf dem Balkon Platz finden. Entscheidend ist, dass ihre Größe zur verfügbaren Fläche passt.

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Für kleine Balkone eignen sich kompakte Arten besonders gut. Wer Wildobst pflanzt und die Früchte im Winter hängen lässt, kann damit zusätzlich Vögeln etwas Gutes tun.

Herbstblüher für Balkon und Garten: Diese Pflanzen eignen sich

Neben bekannten Klassikern wie Chrysanthemen und Besenheide gibt es zahlreiche weitere Pflanzen, die im Herbst Farbe und Struktur bringen. Zu den geeigneten Blühpflanzen zählen Goldhaar-Aster, Wiesen-Schafgarbe, Pflaumen-Fetthenne, Rundblättrige Glockenblume und Bergaster.

Die Bergaster bringt auch im Herbst noch Farbe in den Garten und hilft spät fliegenden Insekten. Patrick Pleul/dpa/dpa-tmn

Bei den Gräsern kommen unter anderem Fuchsrote Segge, Diamantgras und Mittleres Zittergras infrage. Wer lieber Gehölze pflanzen möchte, kann etwa zur Zwerg-Felsenbirne, zu Strauch-Efeu, zur Gemeinen Zwergmispel oder zur Bibernellrose greifen.

Darauf kommt es bei der Auswahl an

Gerade im Herbst zeigt sich, wie widerstandsfähig Pflanzen tatsächlich sind. Auf sonnige Tage können kühle Nächte, Regenschauer und die ersten Fröste folgen.

Kräftige und gut durchwurzelte Pflanzen kommen mit diesen wechselnden Bedingungen besser zurecht.

Nach Angaben des Grünen Medienhauses empfiehlt es sich außerdem, Pflanzen aus deutschen Gärtnereien zu kaufen. Sie seien gut an die Bedingungen hierzulande angepasst.

Herbstblüher für Balkon und Garten: Der richtige Standort entscheidet

Auch der Standort spielt eine wichtige Rolle. Pflanzen mit ähnlichen Ansprüchen an Sonne oder Halbschatten entwickeln sich besonders harmonisch.

Solche Arten lassen sich deshalb gut miteinander kombinieren und können gemeinsam für ein stimmiges Herbstbild auf Balkon, Terrasse oder im Garten sorgen. (dpa/mp)