Frost, Sturm und steigende Heizkosten können Hausbesitzern in der kalten Jahreszeit Probleme bereiten. Wer rechtzeitig vorsorgt, kann Schäden vermeiden – und nebenbei Energie sparen.

Können die Regenrinne verstopfen und sollten vor dem Winter entfernt werden: abgefallene Blätter von den Bäumen nebenan. Kai Remmers/dpa-tmn/dpa

Auf Wiedersehen Sommer, hallo Herbst: Wenn die Blätter fallen und die Temperaturen sinken, wird es Zeit, Haus und Grundstück auf die kalte Jahreszeit vorzubereiten. Einige Arbeiten sollten erledigt sein, bevor Frost und die ersten kräftigen Herbststürme kommen.

Mit ein paar einfachen Kontrollen lassen sich mögliche Schäden durch Frost, Sturm und Co. verhindern. Gleichzeitig kann man dafür sorgen, dass in der Heizperiode möglichst wenig Energie verloren geht.

Haus winterfest machen: Regenrinnen und Wasserleitungen prüfen

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Noch bevor es draußen knackig kalt wird, lohnt sich ein Blick in die Regenrinnen. Laub und Schmutz können dafür sorgen, dass sich Wasser darin staut.

Bei Minusgraden kann dieses Wasser gefrieren. Im schlimmsten Fall platzt dadurch das Rohr.

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Auch die Wasserleitungen im Außenbereich sollten deshalb im Herbst nicht vergessen werden. Der Zulauf sollte abgesperrt werden. Die Bayerische Ingenieurekammer-Bau empfiehlt außerdem, das Rohr zu leeren und das Ventil anschließend geöffnet zu lassen.

Das hat noch einen weiteren Vorteil: Nach Angaben der Ingenieurekammer werden dadurch die Dichtungen weniger stark strapaziert.

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Haus winterfest machen: Dachziegel vor Herbststürmen kontrollieren

Auch das Dach sollte vor den ersten Herbststürmen kontrolliert werden. Gebrochene Dachziegel können bei starkem Wind schnell zum Risiko werden, weil der Sturm dann leichter Teile des Daches abdecken kann.

Wer die Möglichkeit dazu hat, sollte deshalb einen Blick nach oben werfen: Gibt es sichtbare Lücken oder sind Ziegel heruntergefallen? Dann sollten Experten ran und gegebenenfalls neue Ziegel anbringen.

Die Bayerische Ingenieurekammer-Bau empfiehlt außerdem zusätzliche Dachklammern. Sie erhöhen die Widerstandsfähigkeit des Daches gegen Wind.

Bei neuen Dächern gehören solche Klammern bereits zum Standard. Bei älteren Dächern können sie nach Angaben der Ingenieurekammer unkompliziert nachgerüstet werden.

Fenster putzen und Papiertest durchführen

Fensterputzen sorgt im Herbst nicht nur für einen besseren Blick nach draußen. Wer dabei auch die Dichtungen an Tür- und Fensterrahmen gründlich reinigt, kann langfristig verhindern, dass diese porös werden.

Denn beschädigte oder verschmutzte Dichtungen können dazu führen, dass Heizungswärme nach draußen entweicht. Laut dem Informationsprogramm „Zukunft Altbau“ entstehen Verunreinigungen unter anderem dadurch, dass Fenster lange auf Kipp stehen. Noch vor dem Winter sollten diese Verschmutzungen gründlich entfernt werden.

Dabei lässt sich gleichzeitig überprüfen, ob die Fenster noch weitestgehend dicht sind. Zukunft Altbau empfiehlt dafür den sogenannten „Papiertest“.

Dafür wird beim Schließen des Fensters ein Blatt Papier zwischen Dichtung und Fensterrahmen geklemmt. Lässt sich das Papier bei geschlossenem Fenster leicht herausziehen, deutet das auf eine undichte Stelle hin.

In diesem Fall sollten die Fenster laut Zukunft Altbau von einem Fachbetrieb nachjustiert werden.

Heizkörper freiräumen und entstauben

Wer im Sommer neue Möbel gekauft oder die Einrichtung umgestellt hat, sollte vor Beginn der Heizperiode noch einmal alle Heizkörper kontrollieren. Sie sollten möglichst frei stehen.

Vorhänge, Heizkörperverkleidungen und Möbel können die Luftzirkulation deutlich beeinträchtigen, erklärt Zukunft Altbau. Dann staut sich die Wärme rund um den Heizkörper.

Die Folge: Der Heizkörper muss länger und stärker heizen, damit der Raum warm wird. Möbel sollten deshalb von den Heizkörpern weggerückt werden. Vorhänge lassen sich gegebenenfalls kürzen, wenn sie die Heizkörper verdecken.

Bei dieser Gelegenheit lohnt sich auch das Staubwischen. Hat sich Staub zwischen den Lamellen festgesetzt, bremst er die Luftzirkulation im Heizkörper. Die Wärme wird dadurch laut „Zukunft Altbau“ etwas schlechter im Raum verteilt. (dpa/mp)