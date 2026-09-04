Sie steht in vielen Kühlschränken und würzt Reis, Sushi oder Frühlingsrollen. Doch beim Einkauf stellt sich oft die Frage: helle oder dunkle Sojasauce? Geschmack und Verwendung unterscheiden sich – und für manche Menschen ist ein Blick aufs Etikett besonders wichtig.

Unverzichtbares Würzmittel: Die Sojasauce ist aus der asiatischen Küche nicht wegzudenken. Christin Klose/dpa-tmn

Ob für gebratenen Reis, als Dip zu Sushi oder zu Frühlingsrollen: Sojasauce gehört für viele fest in die Küche. Auch eine bereits geöffnete Flasche hält sich viele Monate.

Ein Grund dafür ist der hohe Salzgehalt. Doch spätestens vor dem Regal im Supermarkt oder Asia-Markt stellt sich oft die Frage: Was unterscheidet eigentlich helle und dunkle Sojasauce?

Sojasauce: Das steckt grundsätzlich drin

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Die Grundlage ist bei beiden Varianten gleich. „Die Basis jeder Sojasauce sind Sojabohnen, die zusammen mit Salz und Wasser fermentiert werden“, erklärt Katharina Holthausen von der Verbraucherzentrale Bayern. Je nach Produkt können weitere Zutaten hinzukommen. Dazu gehört beispielsweise Weizen.

Darum schmeckt die dunkle Variante süßer

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Dunkle Sojasauce fermentiert in der Regel etwas länger. Häufig wird ihr außerdem Melasse zugesetzt.

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Dabei handelt es sich um einen Sirup, der bei der Zuckerherstellung, etwa aus Rüben, als Nebenprodukt entsteht. Deshalb schmeckt dunkle Sojasauce etwas kräftiger und leicht süßlich – auch wenn sie optisch nicht wesentlich dunkler als die helle Variante sein muss.

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„Helle Sojasauce schmeckt milder“, sagt Holthausen.

Welche Sorte für welches Gericht verwendet wird, bleibt letztlich Geschmackssache. Die Verbraucherzentrale Bayern gibt jedoch eine grobe Orientierung.

Helle oder dunkle Sojasauce: Welche Variante passt zu welchem Essen?

Helle Sojasauce eignet sich demnach gut, um Fleisch, Fisch oder Tofu zu würzen.

Die dunkle Variante passt besonders gut zu Schmorgerichten und Eintöpfen. Auch als Dip kann sie verwendet werden.

Beim Salz besser sparsam sein

Sojasauce enthält viel Salz. Deshalb rät Holthausen dazu, sie nur sparsam zu verwenden.

In 100 Millilitern Sojasauce können bis zu 17 Gramm Salz stecken. Zum Vergleich: Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt pro Tag höchstens sechs Gramm Salz.

Das entspricht etwa einem gestrichenen Teelöffel.

Helle oder dunkle Sojasauce? Bei Zöliakie aufs Etikett achten

Menschen mit Zöliakie sollten unbedingt eine Sojasauce wählen, die ausdrücklich als glutenfrei gekennzeichnet ist.

So lässt sich sicherstellen, dass das Produkt keinen Weizen enthält.

Auch Menschen, die Histamin nicht gut vertragen, sollten vorsichtig sein. Durch den langen Reifeprozess enthält Sojasauce viel Histamin. (dpa/mp)