Gekippte Fenster, offene Garagen, angelehnte Terrassentüren: Im Sommer entstehen schnell Sicherheitslücken. Experten erklären, wie Sie Einbrechern keine leichte Gelegenheit bieten.

Eine gekippte Terrassentür wirkt wie eine Einladung auf Einbrecher. Philipp von Ditfurth/dpa/dpa-tmn

Fenster auf Kipp, Terrassentür nur angelehnt, Garage offen: Was im Sommer praktisch ist, kann für Einbrecher zur Einladung werden.

Denn Täter suchen meist nicht den spektakulären Einstieg. Sie nutzen einfache Gelegenheiten, warnt das Netzwerk „Zuhause sicher“. Warme Sommerabende, Grillrunden, Public Viewing oder Gartenfeste verändern Routinen – und schaffen damit neue Risiken.

Zuhause sichern im Sommer: Fenster wirklich schließen

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Der wichtigste Grundsatz klingt einfach. Wird bei Hitze aber oft vergessen: Wer Haus oder Wohnung verlässt, sollte die Fenster schließen. Erreichbare Fenster sollten am besten auch verriegelt werden. Gekippte Fenster gelten aus Sicht von Einbrechern oft schon als offene Fenster, warnt das Netzwerk.

Auch Versicherer könnten ein gekipptes Fenster wie ein offenes werten. Das kann Folgen für den Versicherungsschutz haben.

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Auch kurze Wege zählen

Die Regel gilt nicht nur vor der großen Urlaubsreise. Auch wer nur kurz zum Bäcker geht, bei Nachbarn klingelt oder zum Fußballabend aufbricht, sollte Terrassen- und Balkontüren verriegeln.

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Türen nur ins Schloss fallen zu lassen, reicht nicht. Laut Netzwerk „Zuhause sicher“ lassen sich Haus- und Terrassentüren oft in wenigen Sekunden mit einfachem Werkzeug und fast geräuschlos aufhebeln.

Garage, Keller und Nebeneingänge nicht vergessen

Ein häufiger Sommerfehler ist die offene Garage. Etwa, weil gleich noch jemand losfahren will oder Gartengeräte gebraucht werden.

Ist die Garage mit dem Haus verbunden, wird auch die Verbindungstür zum Risiko. Deshalb sollten Garagen, Keller- und Nebeneingänge konsequent abgeschlossen werden.

Diese Zugänge sollten außerdem bei der Einbruchsicherung mitgedacht werden.

Zuhause sichern im Sommer: Urlaub nicht öffentlich ankündigen

Wer verreist, sollte die eigene Abwesenheit nicht unnötig sichtbar machen. „Reisedaten und Dauer des Sommerurlaubs sollten grundsätzlich nur mit wenigen und vertrauten Menschen geteilt werden“, rät Philip Chorzelewski, Experte der Stiftung Warentest.

Keine gute Idee sind Hinweise in großen Chatgruppen, Social-Media-Posts in Echtzeit oder Abwesenheitsnotizen für Paketdienste an der Tür.

Zuhause sichern im Sommer: Abreise möglichst unauffällig halten

Auch die Abreise selbst sollte nicht zu offensichtlich wirken. Gepäck sollte am besten so vorbereitet sein, dass es schnell verstaut werden kann.

Längere Abschiede sollten nach drinnen verlagert werden. So fällt die Abwesenheit weniger stark auf.

Wohnung bewohnt wirken lassen

Während der Abwesenheit sollte nicht alles nach Urlaub aussehen. Hilfreich sind Nachbarn oder Freunde.

Sie können den Briefkasten leeren, Pflanzen gießen und bei Bedarf Rollläden bewegen. Auch Zeitschaltuhren, Apps, Bewegungsmelder oder Beleuchtung können helfen. So wirkt das Haus oder die Wohnung belebter.

Wertgegenstände nicht sichtbar liegen lassen

Auch sichtbare Wertgegenstände können Täter anlocken. Dazu gehören etwa der teure Laptop direkt am Fenster, Schmuck offen auf der Kommode oder Werkzeug griffbereit im Garten.

Solche Dinge können Einbrecher reizen oder ihnen sogar helfen. Wertgegenstände sollten von außen nicht einsehbar sein. Besser sind ein Tresor oder ein Bankschließfach.

Zuhause sichern im Sommer: Technik prüfen und nachrüsten

Den besten Schutz bietet eine Kombination aus aufmerksamem Verhalten und geprüfter, fachgerecht montierter Sicherheitstechnik.

Das Netzwerk „Zuhause sicher“ empfiehlt, erreichbare Fenster, Türen und die Verbindungstür zur Garage nach polizeilichen Empfehlungen abzusichern. Polizeiliche Beratungsstellen informieren dazu kostenlos.

Kameras können abschrecken

Überwachungskameras können zusätzlich abschrecken, so die Stiftung Warentest. Im Ernstfall können sie außerdem bei der Aufklärung helfen.

Vor dem Kauf sollte man klären, woher der Strom kommt. Wichtig ist auch, wo die Bilder gespeichert werden. Zudem sollte man prüfen, welche Zusatzfunktionen wirklich gebraucht werden.

Zuhause sichern im Sommer: Hausratversicherung prüfen

Vor längerer Abwesenheit lohnt ein Blick in die Hausratversicherung. Wichtig ist, welche Pflichten beim Sichern von Fenstern und Türen gelten.

Wer unsicher ist, sollte die Bedingungen prüfen. „Wichtig ist, dass die Hausratversicherung zu den eigenen Rahmenbedingungen passt und z. B. die vereinbarte Haftungssumme stimmt“, sagt Chorzelewski. (dpa/mp)