Hecke schneiden: Was wann erlaubt ist – und wann ein Bußgeld droht

Der Garten ruft, die Hecke wuchert, die Schere liegt bereit. Doch wer in Deutschland einfach loslegt, kann schnell Ärger bekommen. Für den Heckenschnitt gelten klare gesetzliche Regeln – und die haben einen guten Grund: Hecken sind nicht nur Sichtschutz am Grundstücksrand, sondern auch Brutplatz, Kinderstube und Rückzugsort für Vögel, Igel, Insekten und andere Tiere.

Besonders wichtig ist der Zeitraum zwischen dem 1. März und dem 30. September. In diesen Monaten greift der Schutz des Bundesnaturschutzgesetzes. Dann sind radikale Eingriffe an Hecken grundsätzlich tabu.

Hecke schneiden: Das ist vom 1. März bis 30. September verboten

Die zentrale Regel steht in § 39 Absatz 5 Bundesnaturschutzgesetz. Danach ist es verboten, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und andere Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September abzuschneiden, auf den Stock zu setzen oder zu beseitigen. Gemeint sind also starke Rückschnitte, radikales Kappen oder das komplette Entfernen einer Hecke. Bei einem Verstoß droht ein Bußgeld von bis zu 10.000 Euro.

Wer seine Hecke stark zurückschneiden oder ganz entfernen will, sollte solche Arbeiten deshalb grundsätzlich in den Zeitraum Oktober bis Ende Februar legen. Dann ist die Hauptbrutzeit vorbei – trotzdem gilt auch dann: Vor dem Schnitt sollte geprüft werden, ob Tiere in der Hecke leben.

Hecke schneiden: Was trotzdem erlaubt bleibt

Ganz verboten ist das Heckenschneiden im Frühjahr und Sommer aber nicht. Erlaubt bleiben laut Bundesnaturschutzgesetz schonende Form- und Pflegeschnitte. Dabei darf der frische Zuwachs entfernt werden, damit die Hecke ihre Form behält oder gesund bleibt.

Wichtig ist die Grenze: Ein leichter Formschnitt ist etwas anderes als ein radikaler Heckenschnitt. Wer die Hecke stark auslichtet, kürzt, rodet oder auf den Stock setzt, bewegt sich während der Schutzzeit im verbotenen Bereich. Auch bei erlaubten Pflegeschnitten gilt: Vorher muss sorgfältig nach Nestern gesucht werden. Wird ein belegtes Nest entdeckt, bleibt die Schere weg.

Warum der Heckenschnitt gesetzlich geregelt ist

Der Schutzzeitraum fällt mitten in die Brut- und Aufzuchtzeit vieler Vogelarten. Amseln, Rotkehlchen, Zaunkönige und andere Singvögel nutzen dichte Hecken als Schutzraum. Wird eine Hecke in dieser Zeit zu stark geschnitten, können Nester freigelegt, Jungvögel gefährdet oder Elterntiere vertrieben werden. Der NABU weist immer wieder darauf hin, dass Hecken und Gebüsche während der Brutzeit nicht „kahlgeschoren“ werden dürfen.

Diese Regeln gelten in Hamburg

Auch in Hamburg gilt die bundesweite Schonzeit vom 1. März bis 30. September. Die Stadt weist darauf hin, dass es in diesem Zeitraum verboten ist, Gehölze zu beseitigen oder auf den Stock zu setzen. Ausnahmen sind nur in bestimmten Fällen möglich, etwa wenn eine Gefahr beseitigt werden muss. Eine solche Gefahrensituation sollte dokumentiert und der zuständigen Stelle, in der Regel dem jeweiligen Bezirksamt, angezeigt werden.

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Zusätzlich spielt in Hamburg der Baumschutz eine Rolle. Wer größere Eingriffe an Gehölzen plant, sollte vorher prüfen, ob eine Genehmigung nötig ist. Besonders bei starken Rückschnitten, Fällungen oder dem Entfernen geschützter Gehölze empfiehlt sich eine Nachfrage, bevor die Arbeiten beginnen. Sonst droht auch hier ein empfindliches Bußgeld.

NABU-Empfehlung: Lieber noch länger warten

Der NABU rät zu mehr Zurückhaltung, als das Gesetz mindestens verlangt. Auch wenn schonende Formschnitte erlaubt sein können, empfiehlt der Verband, mit dem Heckenschnitt möglichst zu warten. Viele Vögel brüten bis in den Sommer hinein, manche Arten ziehen sogar eine zweite Brut groß.

Der NABU Hessen empfiehlt deshalb: Vor einem Schnitt immer gründlich nach Nestern suchen – und mit dem Rückschnitt möglichst bis nach der Hauptbrutzeit warten. Ein weiterer praktischer Grund kommt hinzu: Viele Hecken legen in der zweiten Junihälfte noch einmal kräftig zu. Wer etwas Geduld hat, erspart sich oft einen zweiten Schnitt.

Was Gartenbesitzer jetzt beachten sollten

Die wichtigste Faustregel lautet: Radikaler Heckenschnitt nur von Oktober bis Februar. Schonende Pflegeschnitte sind auch zwischen März und September möglich – aber nur vorsichtig und nur nach gründlicher Kontrolle.

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Wer eine Hecke schneiden will, sollte vorher genau hinschauen: Gibt es Nester? Fliegen Vögel immer wieder dieselbe Stelle an? Raschelt es im Inneren der Hecke? Bei solchen Hinweisen sollte der Schnitt verschoben werden.

Und falls Äste auf den Gehweg ragen oder die Sicht an einer Einfahrt behindern, darf ein vorsichtiger Rückschnitt aus Sicherheitsgründen möglich sein. Auch dann gilt: Nur so viel schneiden wie nötig – und Tiere nicht gefährden.