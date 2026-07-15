Sie plündern Mülltonnen, klettern aufs Dach und nisten sich in Garagen ein: Waschbären können für Hausbesitzer schnell zum Problem werden. Mit einfachen Maßnahmen lassen sich die pelzigen Besucher vertreiben.

Pelziger Pensionsgast: Waschbären können etwa an Regenröhren hochklettern und sich Zugang zum Dachboden verschaffen. Britta Pedersen/dpa

„Er ist mir nach Hause gefolgt“, schrieb Erling Haaland zu Bildern, die ihn mit einem Waschbären zeigen. Bei dem Tier des norwegischen Stürmers handelt es sich allerdings nur um ein ausgestopftes Souvenir.

Lebende Waschbären sind bei Haus- und Gartenbesitzern meist deutlich weniger willkommen. Die Tiere leben ursprünglich in Wäldern, haben sich aber sehr gut an den Lebensraum des Menschen angepasst.

Auf der Suche nach Futter kippen die kletterfreudigen Allesfresser Mülltonnen um. Auch auf Dachböden oder in Garagen richten sie sich gerne häuslich ein. Tierexperten von Nabu, Peta und Vier Pfoten geben Tipps, wie sich das verhindern lässt.

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Waschbären vertreiben: Mülltonnen und Futter sichern

Mülltonnen sollten nach Möglichkeit mindestens einen halben Meter von Zäunen, Mauern oder herabhängenden Ästen entfernt stehen. Sonst können die Tiere diese als Kletterhilfe nutzen.

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Die Behälter lassen sich etwa mit starken Spanngummis fest verschließen. Noch sicherer sind abschließbare Mülltonnen. Gelbe Säcke sollten am besten erst am Morgen der Abholung nach draußen gestellt werden. Alternativ können sie bis dahin in verschließbaren Boxen gelagert werden.

Auch Tierfutter lockt Waschbären an. Hunde und Katzen sollten deshalb möglichst nicht im Garten gefüttert werden. Vor allem über Nacht darf kein Futter im Freien stehen bleiben. Komposthaufen sind ebenfalls attraktiv für die Allesfresser. Fleisch, Fisch, Milchprodukte, Brot und Obst gehören deshalb nicht auf einen offenen Kompost.

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Waschbären vertreiben: Äste und andere Kletterhilfen entfernen

Bäume und Sträucher, deren Äste bis an das Dach reichen, sollten großzügig zurückgeschnitten werden. Regenfallrohre lassen sich mit einer glatten Blechmanschette ummanteln.

An dem glatten Material finden selbst die geschicktesten Kletterer keinen Halt. Ein stabiles Metallgitter auf dem Schornstein kann einen weiteren Zugang versperren. Hausbesitzer sollten außerdem lose Dachziegel, Öffnungen am Dach und andere mögliche Einstiege kontrollieren. Schlupflöcher müssen mit stabilen Materialien verschlossen werden.

Katzenklappen bleiben nachts besser geschlossen. Eine Alternative sind Modelle, die sich nur für ein gechiptes Haustier öffnen.

Licht, Geräusche und Gerüche nutzen

Waschbären haben einen ausgeprägten Geruchs- und Gehörsinn und sind sehr aufmerksam. Das können Haus- und Gartenbesitzer nutzen.

Geräusche von einem laufenden Radio können zudringliche Tiere vertreiben. Auch Bewegungsmelder mit Licht oder Geräte, die automatisch Wasser versprühen, können abschreckend wirken.

Auf bestimmte Gerüche reagieren die schwarz-weißen Besucher ebenfalls. Dazu gehören Essig, Lavendel, Chili, Cayennepfeffer, Pfefferminzöl und Zitrusfrüchte. Diese können im Garten verteilt werden. An einem möglichen Zugang kann außerdem eine häufig benutzte Hundedecke ausgelegt werden. Auch kleine Säckchen mit Hundehaaren können dort aufgehängt werden.

Dauerhaft halten diese Mittel Waschbären allerdings nicht unbedingt fern. Gleichzeitig müssen alle erreichbaren Nahrungsquellen und Schlupflöcher beseitigt werden. Sonst kehren die anpassungsfähigen Tiere möglicherweise zurück oder gewöhnen sich an die Störung.

Waschbären vertreiben: Das ist bei einem Tier im Haus zu tun

Ist ein Waschbär bereits ins Haus gelangt, sollte man Abstand halten. Das Tier darf nicht bedrängt oder angefasst werden.

Geöffnete Türen oder Fenster können dem Waschbären einen Fluchtweg nach draußen bieten. Lässt sich die Situation nicht sicher lösen, sollte eine Wildtierhilfe oder eine andere fachkundige Stelle kontaktiert werden.

Vorsicht ist auch bei Waschbären-Kot geboten. Wegen möglicher Krankheitserreger sollte er nur mit Handschuhen aufgenommen werden. Der Kot muss in einem doppelten Plastikbeutel verpackt und über den Restmüll entsorgt werden. Anschließend sollte die betroffene Stelle gründlich gereinigt werden. (dpa/mp)