Mit wenigen Klicks lassen sich bei Google Maps Entfernungen und auch Flächen vermessen. Wie das am Rechner geht und wo die App an Grenzen stößt.

Mit wenigen Klicks kann auf Google Maps die Entfernung von zwei Zielen angezeigt werden. Google Maps

Zu Fuß, im Auto oder per Fahrrad? Google Maps liefert eine passende Strecke zum gewählten Verkehrsmittel und zeigt natürlich auch an, wie lang der ermittelte Weg jeweils ist. Aber was ist, wenn man sich für die Luftlinie zwischen Start und Ziel interessiert?

Kein Problem, auch das geht: Am Rechner mit der rechten Maustaste auf den Startpunkt klicken, dann ganz unten im Kontextmenü „Entfernung messen“ auswählen und schließlich mit der linken Maustaste dort in die Karte klicken, wo der Zielpunkt liegt.

Google Maps: Luftlinie mit der Gesamtlänge wird auf der Karte angezeigt

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Maps zeigt dann sofort die Luftlinie samt Gesamtlänge auf der Karte an – sowohl direkt an der Linie als auch in einem kleinen Kasten unten in der Bildschirmmitte.

Das kann, muss es aber noch nicht gewesen sein: Es lassen sich per linker Maustaste auch weitere Punkte auf der Karte festlegen, die Maps dann eifrig verbindet, kartiert und vermisst.

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Aus Linien werden Flächen – auch die Quadratmeter-Zahl sieht man

Das Ganze kann so weit gehen, dass man am Ende wieder auf den Ausgangspunkt klickt und dann nicht nur die Luftlinien-Länge des so entstandenen Rundkurses angezeigt bekommt, sondern auch die Größe der so eingeschlossenen Fläche in Quadratmetern.

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Die Funktion lässt sich also sowohl zum Ermitteln von Luftlinien-Entfernungen als auch zum Berechnen von Flächengrößen einsetzen, etwa für Grundstücke oder Gebäude.

Es geht auch in der App – aber nur für Luftlinien-Längen

In der Mobilgeräte-App sind Flächenberechnungen zwar nicht möglich, wohl aber Luftlinien-Messungen. Dazu mit dem Finger auf den Startpunkt drücken und gedrückt halten, bis das Kontextmenü hochfährt. Auch dort ganz unten „Entfernung messen“ auswählen, die Karte mit dem Finger verschieben, bis der Zielpunkt auf der gewünschten Kartenstelle liegt.

Unten links wird dann die Distanz angezeigt. Bei Bedarf unten rechts mit einem Fingertipp auf das Pluszeichen über „Hinzufügen“ weitere Messpunkte in der Karte ergänzen. (dpa/mp)