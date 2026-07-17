Hitze, durstige Pflanzen und gefräßige Raupen: Im Juli kann ein kleiner Pflegefehler schnell die Ernte oder den Lieblingsstrauch kosten. Besonders beim Gießen machen viele Hobbygärtner genau das Falsche. So bringen Sie Ihren Garten sicher durch den Hochsommer.

Gießen ist im Hochsommer wichtig. Aber es muss richtig gegossen werden. Tove Eriksson/picture alliance/TT NYHETSBYRÅN

Im Juli zeigt sich der Garten von seiner schönsten Seite: Tomaten reifen, Zucchini wachsen beinahe täglich und Sommerblumen stehen in voller Blüte. Doch ausgerechnet jetzt kann innerhalb weniger Tage vieles schiefgehen.

Hohe Temperaturen lassen den Boden austrocknen, Schädlinge vermehren sich und kräftige Sommergewitter setzen hohen Stauden zu. Gleichzeitig benötigen viele Pflanzen während der Blüte und Fruchtbildung ausreichend Wasser und Nährstoffe.

Wer jetzt aber blind jeden Abend zum Gartenschlauch greift oder vorsorglich besonders viel Dünger verteilt, kann die Probleme sogar verschärfen. Diese sechs Juli-Fallen sollten Hobbygärtner kennen.

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Falle 1: Jeden Tag gießen – aber immer nur ein bisschen

Bei Hitze trocknet vor allem die obere Bodenschicht schnell aus. Viele Gartenbesitzer gießen deshalb täglich eine kleine Menge Wasser. Das kann den Pflanzen jedoch mehr schaden als helfen.

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Erreicht das Wasser nur die obersten Zentimeter des Bodens, bilden die Pflanzen ihre Wurzeln verstärkt in diesem Bereich. Dort trocknet die Erde aber besonders schnell aus. Die Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen empfiehlt deshalb, lieber seltener, dafür gründlich und durchdringend zu wässern. So gelangt Feuchtigkeit auch in tiefere Bodenschichten.

Am besten wird frühmorgens gegossen. Dann können die Pflanzen das Wasser aufnehmen, bevor die größte Hitze einsetzt. Zugleich trocknet die Bodenoberfläche bis zum Abend wieder ab, was unter anderem Schnecken weniger günstige Bedingungen bietet.

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Das Wasser sollte langsam und direkt in den Wurzelbereich fließen. Läuft es oberirdisch davon, war der Boden möglicherweise bereits so trocken, dass er die Flüssigkeit zunächst kaum aufnehmen kann. In diesem Fall hilft es, erst wenig anzugießen und einige Minuten später gründlich nachzuwässern.

Falle 2: Mit dem Gartenschlauch über die Blätter brausen

Eine Dusche von oben mag bequem sein, kann aber Krankheiten fördern. Bei Tomaten, Gurken und anderen empfindlichen Pflanzen sollten Blätter und Triebe möglichst trocken bleiben.

Feuchte Oberflächen und hochspritzendes Wasser erleichtern es verschiedenen Krankheitserregern, sich auszubreiten. Das Umweltbundesamt empfiehlt deshalb, direkt am Wurzelbereich zu gießen. Ausreichender Pflanzabstand sorgt zusätzlich dafür, dass Blätter nach einem Regenschauer schneller abtrocknen.

Besonders gefährdet sind Tomaten. Der wirksamste vorbeugende Schutz gegen Kraut- und Braunfäule besteht darin, ihre oberirdischen Pflanzenteile trocken zu halten – beispielsweise mithilfe eines Regendachs mit offenen Seiten.

Allerdings schützt das nicht zwingend vor Schädlingsbefall, denn Echter Mehltau ist ein sogenannter Schönwetterpilz und kann gerade bei warmem, trockenem und sonnigem Wetter auftreten. Er zeigt sich häufig als weißlicher, abwischbarer Belag auf den Blattoberseiten. Falscher Mehltau und zahlreiche andere Pilzerkrankungen werden hingegen durch anhaltende Feuchtigkeit begünstigt.

Mit Mehltau befallene Akelei-Blätter. Uladzimir Zgurski/picture alliance/imageBROKER

Falle 3: Sonnenbrand und Sturmgefahr unterschätzen

Nicht nur Menschen können einen Sonnenbrand bekommen. Pflanzen, die bislang schattig standen und plötzlich der prallen Sonne ausgesetzt werden, können Verbrennungen an den Blättern entwickeln, die sich als helle oder braune Stellen zeigen.

Besonders gefährdet sind frisch gekaufte Kübelpflanzen oder Gewächse, die aus einem geschützten Bereich ins Freie gestellt werden. Selbst sonnenliebende Arten sollten schrittweise an die intensive Strahlung gewöhnt werden. Schwarze Kunststofftöpfe können sich zudem so stark aufheizen, dass die Wurzeln geschädigt werden.

Auch hohe Sommerblumen brauchen jetzt Aufmerksamkeit. Großblütige Dahlien und andere kopflastige Pflanzen können bei Wind oder Starkregen umknicken. Ihre Triebe sollten locker an stabilen Stäben befestigt werden. Die Schnur darf dabei aber nicht einschneiden.

Kübelpflanzen an sehr heißen Standorten lassen sich während extremer Hitze vorübergehend etwas schattiger stellen. Ein Untersetzer voller Wasser ist jedoch nicht für jede Art geeignet: Bleiben die Wurzeln dauerhaft nass, droht ein Staunässeproblem.

Falle 4: Blattläuse und Buchsbaumzünsler zu spät entdecken

Wärme kann die Entwicklung verschiedener Schädlinge beschleunigen. Deshalb sollten Hobbygärtner ihre Pflanzen im Juli regelmäßig kontrollieren – und dabei nicht nur auf die Oberseite der Blätter schauen.

Blattläuse sitzen häufig an jungen Trieben und Blattunterseiten. Ein geringer Befall lässt sich oft mit einem kräftigen Wasserstrahl reduzieren. Vorausgesetzt, die Pflanze ist stark genug entwickelt. Marienkäfer, Florfliegen und andere Nützlinge helfen ebenfalls. Vorsorgliches Spritzen ist keine gute Idee: Pflanzenschutzmittel können auch nützliche Insekten treffen. Das Umweltbundesamt rät dazu, einen gewissen Schädlingsbesatz zu tolerieren, solange die Tiere nicht massenhaft auftreten.

Buchsbaumbesitzer sollten ihre Sträucher besonders gründlich durchsuchen. Die grün-schwarz gezeichneten Raupen des Buchsbaumzünslers verstecken sich oft im Inneren der Pflanze und bilden dort Gespinste. Sie können Blätter und Triebe fressen und einen Buchsbaum innerhalb kurzer Zeit stark schädigen. Bei massivem Befall kann sogar die Rinde angefressen werden.

Einzelne Raupen können abgesammelt werden. Befallene Triebe und Gespinste können herausgeschnitten und gut verpackt über den Restmüll entsorgt werden. Die Kontrolle muss regelmäßig wiederholt werden, da der Schädling mehrere Generationen im Jahr bilden kann.

Wer seine Buchsbäume nicht regelmäßig absucht, läuft Gefahr, dass die Raupe des Buchsbaumzünslers sie nicht nur schädigt, sondern möglicherweise auch zerstört. Pia Bayer/picture alliance/dpa

Falle 5: Hungrige Pflanzen entweder vergessen oder überfüttern

Tomaten, Zucchini, Gurken und viele üppig blühende Kübelpflanzen benötigen während ihres starken Wachstums ausreichend Nährstoffe. Gelbe Blätter, schwacher Wuchs oder eine nachlassende Blüten- und Fruchtbildung können auf einen Mangel hindeuten – müssen es aber nicht.

Gelbe Blätter entstehen auch durch Trockenheit, Staunässe, Wurzelschäden oder Krankheiten. Deshalb sollte nicht bei jedem verfärbten Blatt sofort nachgedüngt werden.

Die richtige Menge hängt von Pflanzenart, Boden, Vordüngung und verwendetem Produkt ab. Die Landwirtschaftskammer empfiehlt eine bedarfsgerechte Düngung und bei Gartenböden regelmäßige Bodenuntersuchungen. Zu viele Nährstoffe helfen den Pflanzen nicht automatisch und können Boden sowie Grundwasser belasten.

Organische Dünger, reifer Kompost oder ein auf die Kultur abgestimmter Gemüse- beziehungsweise Tomatendünger können geeignet sein. Dosiert wird nach Herstellerangabe und nicht nach dem Motto „Viel hilft viel“. Das Umweltbundesamt warnt außerdem davor, Pflanzen mit zu viel synthetischem Stickstoff zu versorgen: Dadurch kann weiches, krankheitsanfälliges Gewebe entstehen.

Brennnesseljauche kann ergänzend eingesetzt werden. Ihre Nährstoffkonzentration ist jedoch nicht genau standardisiert. Sie ersetzt deshalb nicht in jedem Fall einen ausgewogenen, passend dosierten Dünger.

Wichtig bei Hitze: Dünger niemals auf völlig ausgetrockneten Boden geben. Die Pflanze sollte zunächst mit Wasser versorgt werden.

Falle 6: Unkraut erst entfernen, wenn es Samen bildet

Im Juli wächst nicht nur das Gemüse rasant. Auch unerwünschte Wildkräuter können Beete innerhalb kurzer Zeit überwuchern und sich aussamen.

Am einfachsten lassen sich die Pflanzen nach einem Regenschauer oder nach dem Gießen aus lockerer Erde ziehen. Wer regelmäßig jätet oder vorsichtig hackt, verhindert, dass aus kleinen Keimlingen tief verwurzelte Konkurrenten werden.

Eine dünne Mulchschicht aus angetrocknetem Rasenschnitt oder anderem geeignetem Pflanzenmaterial kann neuen Aufwuchs bremsen und gleichzeitig die Verdunstung aus dem Boden reduzieren. Mulch schützt den Boden vor Austrocknung und fördert langfristig die Humusbildung. Er darf allerdings nicht direkt an empfindlichen Pflanzenstängeln angehäuft werden.

Chemische Unkrautvernichter sind auf Beeten meist unnötig. Das Umweltbundesamt empfiehlt dort Jäten, Mulchen und eine dichte Bepflanzung. Auf befestigten Flächen wie Wegen, Terrassen und Einfahrten dürfen Pflanzenschutzmittel gegen Unkraut grundsätzlich nicht eingesetzt werden.

Der wichtigste Juli-Trick kostet fast nichts

Eine bedeckte, lockere Erde ist im Hochsommer besonders wertvoll. Mulch hält die Feuchtigkeit länger im Boden, erschwert Unkrautwuchs und schützt das Bodenleben.

Trotzdem sollte regelmäßig mit dem Finger geprüft werden, ob die Erde unter der Abdeckung noch feucht ist. Eine trockene Oberfläche bedeutet nicht automatisch, dass auch der Wurzelbereich ausgetrocknet ist.

Wer im Juli morgens gründlich gießt, Tomatenblätter trocken hält, Schädlinge früh entdeckt und nur nach Bedarf düngt, verhindert die meisten Hochsommerprobleme. So überstehen Pflanzen nicht nur die nächste Hitzewelle – sie liefern meist auch länger Blüten und Ernte.