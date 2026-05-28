Gießen bei Hitze: Wann Sie Ihre Pflanzen wässern sollten – und wann nicht

Die Sonne brennt, die Erde ist trocken, die Blätter hängen schlapp herunter: An warmen Tagen greifen viele Hobbygärtner schnell zur Gießkanne. Doch gerade bei Hitze kommt es nicht nur darauf an, dass Pflanzen Wasser bekommen – sondern vor allem auch darauf, wann.

Zusammenfassung:

Bei Hitze morgens zwischen 3 und 6 Uhr gießen.

Mittags verdunstet Wasser schnell, weshalb vom Gießen abgesehen werden sollte.

Abends nur bei Bedarf gießen, gezielt an Wurzeln.

Als Faustregel gilt: An Hitzetagen und bei Temperaturen über 25 Grad ist der frühe Morgen der beste Zeitpunkt zum Gießen. Dann ist der Boden noch vergleichsweise kühl, die Pflanzen starten gut versorgt in den Tag und weniger Wasser verdunstet ungenutzt.

Auch die Hamburger Umweltbehörde empfiehlt, am frühen Morgen zu gießen, weil der abgekühlte Boden das Wasser dann am besten aufnehmen kann. In der Mittagshitze und am frühen Abend verdunstet dagegen ein großer Teil, bevor er überhaupt an die Wurzeln gelangt.

Mittags zu gießen, ist an heißen Tagen meist die schlechteste Wahl. Bei starker Sonne und aufgeheiztem Boden verdunstet viel Wasser sofort. Außerdem können Wassertropfen auf empfindlichen Blättern problematisch werden. Vor allem aber kommt das Wasser häufig nicht dort an, wo es gebraucht wird: an den Wurzeln.

Besser ist es, seltener, dafür gründlicher zu gießen. Statt jeden Tag nur die Oberfläche anzufeuchten, sollten Beetpflanzen lieber alle zwei bis drei Tage durchdringend Wasser bekommen – so, dass es tief in den Boden einsickert. Das fördert tiefere Wurzeln und macht Pflanzen widerstandsfähiger gegen Trockenphasen.

Ist abends gießen erlaubt?

Wenn es morgens nicht klappt, ist der Abend die zweitbeste Lösung – aber mit Einschränkungen. Der BUND nennt die frühen Morgenstunden oder den späten Abend als geeignete Gießzeiten bei Hitze. Wichtig ist dann: Möglichst direkt an die Wurzel gießen und Blätter nicht nass machen.

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Der Nachteil am Abend: Die Erde und die Blätter bleiben länger feucht. Das kann Pilzkrankheiten begünstigen und Schnecken anlocken. Besonders bei Tomaten, Gurken, Zucchini, Rosen und dicht bepflanzten Beeten ist deshalb das morgendliche Gießen klar besser.

Balkonpflanzen brauchen besondere Aufmerksamkeit

Auf dem Balkon ist die Lage oft extremer als im Garten. Töpfe und Kästen heizen sich schnell auf, Erde trocknet viel schneller aus als im Beet. An heißen Tagen können Balkonpflanzen deshalb morgens und bei Bedarf zusätzlich abends Wasser brauchen – besonders in kleinen Töpfen, an Südbalkonen oder bei Wind.

Wichtig: Immer prüfen, ob die Erde wirklich trocken ist. Staunässe schadet vielen Pflanzen genauso wie Trockenheit. Gegossen wird so lange, bis Wasser unten aus dem Topf läuft. Überschüssiges Wasser im Untersetzer sollte nach einiger Zeit entfernt werden.

So gießt man richtig

Das Wasser sollte möglichst direkt an die Erde und nicht über die Blätter gegossen werden. So landet es dort, wo die Pflanze es aufnehmen kann. Regenwasser ist ideal, wenn es verfügbar ist. Mulch, größere Töpfe und schattierte Standorte helfen zusätzlich, Feuchtigkeit länger zu halten. Der NABU empfiehlt beim klimaangepassten Garten grundsätzlich ein kluges Wassermanagement, weil Wasser in trockenen Sommern immer kostbarer wird.

Pflanzen gießen: Die wichtigste Regel für Hitzetage

Wer seine Pflanzen bei Hitze schützen will, sollte also früh aufstehen: Der beste Zeitpunkt zum Gießen ist der frühe Morgen zwischen 3 und 6 Uhr, spätestens bis 9 Uhr. Mittags bleibt die Kanne stehen. Abends sollte nur gegossen werden, wenn es nötig ist – dann aber gezielt an die Wurzeln und möglichst ohne nasse Blätter. So kommen Balkon- und Gartenpflanzen besser durch heiße Tage.