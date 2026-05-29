Gewitter im Anmarsch? Diese Regeln können Leben retten

Der Himmel wird dunkel, der Wind frischt auf, dann zuckt der erste Blitz über den Himmel. Viele wissen in diesem Moment nicht genau, was zu tun ist. Unterstellen? Weiterlaufen? Oder doch lieber ins Auto setzen?

Die wichtigste Regel bei Gewitter heißt: 30-30-Regel. Sie ist einfach – und kann Leben retten.

Wer nach einem Blitz den Donner innerhalb von 30 Sekunden hört, ist dem Gewitter gefährlich nahe. Dann gilt: sofort Schutz suchen. Und zwar nicht unter einem Baum, nicht in einer offenen Hütte, nicht auf dem Fahrrad, sondern in einem festen Gebäude oder in einem geschlossenen Auto mit Metallkarosserie. Erst 30 Minuten nach dem letzten Donner sollte man wieder nach draußen gehen.

Denn Blitze können auch dann noch einschlagen, wenn das Gewitter scheinbar schon weitergezogen ist. Sie treffen nicht nur dort, wo es gerade am stärksten regnet. Auch einige Kilometer entfernt von der Gewitterzelle kann es gefährlich werden.

Blitze unterscheiden nicht nach Baumarten

Gefährlich ist vor allem freies Gelände. Wer auf einer Wiese, am Strand, auf dem Deich, im Park oder auf einem Sportplatz vom Gewitter überrascht wird, sollte so schnell wie möglich Schutz suchen. Einzelne Bäume sind keine Zuflucht, sondern ein Risiko. Auch die alte Regel „Eichen sollst du weichen, Buchen sollst du suchen“ ist falsch. Blitze unterscheiden nicht zuverlässig zwischen Baumarten. Jeder Baum kann getroffen werden.

Auch Wasser ist bei Gewitter tabu. Wer badet, schwimmt, paddelt oder segelt, muss sofort raus aus dem Wasser. Seen, Flüsse, Freibäder und offene Wasserflächen sind bei Gewitter besonders gefährlich.

Bei Gewitter duschen oder baden? Lieber nicht.

Drinnen ist es deutlich sicherer – aber nicht alles ist automatisch ungefährlich. Während eines Gewitters sollte man nicht unbedingt duschen, baden oder Geschirr spülen und den Kontakt zu Wasserleitungen, Armaturen und anderen leitenden Installationen vermeiden. Der Grund: Blitzstrom kann über Leitungen, Rohre oder elektrische Anlagen ins Gebäude gelangen. In modernen Gebäuden mit fachgerechtem Blitz- und Überspannungsschutz ist das Risiko meist gering. Unnötig eingehen sollte man es trotzdem nicht.

Auch bei elektrischen Geräten gilt Vorsicht. Kabelgebundene Telefone, Computer am Stromnetz oder andere angeschlossene Geräte sollte man während eines Gewitters nicht benutzen. Ein Handy zieht keinen Blitz an. Problematisch wird es eher, wenn es am Ladekabel hängt oder wenn Menschen wegen des Telefonierens draußen bleiben.

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Im Auto ist es sicher, wenn es nicht gerade ein Cabrio ist

Ein Auto bietet dagegen in vielen Fällen guten Schutz. Voraussetzung: Es ist ein geschlossenes Fahrzeug mit Metallkarosserie. Die Karosserie wirkt wie ein Faradayscher Käfig und leitet den Strom außen ab.

Fenster sollten geschlossen bleiben, Metallteile im Innenraum möglichst nicht berührt werden. Cabriolets ohne geschlossenes Metalldach, Motorräder, Fahrräder oder E-Scooter bieten diesen Schutz nicht.

Was zu tun ist, wenn kein sicherer Ort erreichbar ist

Was aber, wenn kein sicherer Ort erreichbar ist? Dann gilt: nicht flach auf den Boden legen. Besser ist es, in die Hocke zu gehen, die Füße eng zusammenzustellen, den Kopf einzuziehen und möglichst wenig Kontaktfläche zum Boden zu haben. Diese Haltung ist keine echte Sicherheit, sie kann nur das Risiko verringern, wenn es keine bessere Möglichkeit gibt.

Auch ein weitverbreiteter Satz stimmt nicht: „Blitze schlagen nie zweimal an derselben Stelle ein.“ Das Gegenteil ist richtig. Hohe Gebäude, Türme, Masten oder andere exponierte Punkte können immer wieder getroffen werden.

Wenn sich die Haare sträuben, droht Gefahr

Besonders ernst wird es, wenn Haare plötzlich zu Berge stehen, die Haut kribbelt oder ein Summen zu hören ist. Das kann auf ein starkes elektrisches Feld hinweisen. Dann droht unmittelbare Gefahr. In diesem Fall sofort kleinmachen, Füße zusammen, weg von erhöhten Punkten und Metallgegenständen.

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Die wichtigste Gewitter-Regel bleibt deshalb: Wer Donner hört, ist nah genug am Gewitter, um gefährdet zu sein. Bei höchstens 30 Sekunden zwischen Blitz und Donner sofort Schutz suchen – und erst 30 Minuten nach dem letzten Donner wieder hinausgehen.