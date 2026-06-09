Kriege, Wirtschaftskrisen oder KI: Viele junge Menschen blicken mit Sorge in die Zukunft. Wer Hilfe braucht, findet verschiedene kostenlose und professionelle Anlaufstellen.

Die Sorgen um die Zukunft nehmen bei vielen jungen Erwachsenen zu. Professionelle Hilfsangebote können dabei unterstützen, Ängste zu bewältigen. V. Bonn-Meuser

Viele junge Menschen in Deutschland leiden unter Zukunftsängsten. Gründe dafür sind unter anderem die weltpolitische und wirtschaftliche Lage. Auch der zunehmende Einfluss von Künstlicher Intelligenz kann Sorgen und Unsicherheit auslösen.

Manche Betroffene schaffen es, die Ängste eigenständig zu bewältigen und Lösungen für sich zu finden. Andere benötigen Unterstützung, um aus der Spirale von Sorgen und Zukunftsängsten herauszukommen.

Zukunftsangst bei jungen Menschen: Hilfe an Hochschulen und Beratungsstellen

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„Eine mögliche Anlaufstelle für Studierende sind die psychologischen Beratungsstellen an den Hochschulen“, sagt der Berliner Psychologe René Träder.

Darüber hinaus bieten auch psychosoziale Beratungsstellen der Wohlfahrtsverbände Caritas und Diakonie Unterstützung an. Dort können Betroffene über ihre Sorgen sprechen und Hilfe bei der Bewältigung belastender Gedanken erhalten.

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Diese Angebote sind kostenlos erreichbar

Für junge Erwachsene gibt es zudem spezielle Beratungsangebote. Dazu zählt der Krisenchat, ein Chat-Angebot für junge Menschen unter 25 Jahren.

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Auch die Initiative U25 bietet eine vertrauliche Mailberatung für unter 25-Jährige in Krisensituationen an.

Rund um die Uhr erreichbar ist außerdem die Telefonseelsorge. Fachleute beraten anonym und kostenfrei unter den Telefonnummern 0800/111 0 111, 0800/111 0 222 sowie 116 123.

Wann psychotherapeutische Hilfe sinnvoll ist

Eine weitere mögliche Anlaufstelle sind sogenannte Angstambulanzen an Kliniken. Wer nach einem passenden Angebot sucht, kann die Begriffe „Angstambulanz“ und den eigenen Wohnort in einer Suchmaschine eingeben.





„Wer von Zukunftsangst geplagt ist, sollte auch keine Scham haben, psychotherapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen“, sagt Psychologe Träder. Erste Anlaufstelle für die weitere Vermittlung ist in der Regel die hausärztliche Praxis. (dpa/vd)