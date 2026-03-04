Zehn Mythen über Heuschnupfen – und was wirklich stimmt

Heuschnupfen ist eine der häufigsten Allergien in Deutschland. Und trotzdem halten sich rund um Pollen, Niesen und juckende Augen zahlreiche Irrtümer. Zeit für einen Faktencheck.

Mythos 1: Heuschnupfen ist nur ein kleiner Schnupfen

Falsch. Heuschnupfen ist eine chronische allergische Erkrankung. Wer sie nicht behandelt, riskiert mehr als rote Augen: Die Allergie kann sich auf die Bronchien ausweiten – bis hin zu Asthma.

Mythos 2: Heuschnupfen bekommt man nur als Kind

Stimmt nicht. Eine Pollenallergie kann in jedem Alter neu auftreten – auch mit 40, 50 oder später. Das Immunsystem kann sich erst im Laufe des Lebens sensibilisieren.

Mythos 3: Regen macht alles besser

Jein. Normaler Regen wäscht Pollen aus der Luft – gut für Allergiker. Gewitter können die Belastung aber kurzfristig erhöhen, weil Pollen aufplatzen und besonders tief eingeatmet werden können.

Mythos 4: Auf dem Land ist es besser als in der Stadt

Nicht unbedingt. Auf dem Land fliegen oft mehr Pollen, in der Stadt können sie dafür aggressiver wirken, weil Luftschadstoffe sie verändern. Entscheidend sind nicht nur der Ort, sondern auch das Wetter und die Tageszeit.

Mythos 5: Wer Heuschnupfen hat, darf keinen Sport machen

Falsch. Bewegung ist erlaubt – aber nicht bei starkem Pollenflug im Freien. Hallensport, Schwimmen oder Training nach Regen sind meist unproblematisch. Sport im Park bei hoher Pollenflugwarnstufe ist dagegen eher keine gute Idee.

Mythos 6: Medikamente machen immer müde

Überholt. Moderne Antihistaminika machen deutlich seltener müde als ältere Präparate. Und: Nasensprays mit Kortison wirken lokal – sie sind kein „Bodybuilder-Kortison“, haben also nichts mit Steroiden für den Muskelaufbau zu tun.

Mythos 7: Wenn man einmal Allergiker ist, bleibt das für immer so

Nicht zwingend. Symptome können sich verändern, abschwächen oder verstärken. Mit einer Hyposensibilisierung lässt sich die Allergie bei vielen langfristig deutlich reduzieren.

Mythos 8: Bier verschlimmert Heuschnupfen, Gin hilft

Halb wahr, halb Quatsch. Bier kann Symptome verstärken, weil es Histamin enthält. Gin hilft aber nicht – er enthält nur weniger Histamin. Alkohol bleibt ein möglicher Trigger, egal in welcher Form.

Mythos 9: Wenn man Medikamente nimmt, braucht man keinen Arzt

Riskant! Wer dauerhaft Tabletten oder Sprays braucht, sollte ärztlich abklären lassen, ob die Behandlung passt – und ob sich die Allergie Richtung Asthma entwickelt.

Mythos 10: Heuschnupfen ist lästig, aber harmlos

Leider falsch. Unbehandelter Heuschnupfen kann die Lebensqualität massiv senken, den Schlaf stören, weniger leistungsfähig machen – und langfristig ernste Folgen haben. Deshalb gilt: früh behandeln, nicht aussitzen.