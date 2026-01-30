Waschen, duschen, Kleidung – die 15-Minuten-Routine gegen Heuschnupfen

Der Tag war lang, die Nase dicht, die Augen jucken. Und abends passiert dann der Klassiker: Jacke aufs Bett, schnell umziehen, schlafen. Für Allergiker ist das der perfekte Weg, Pollen direkt mit ins Schlafzimmer zu schleppen.

Die gute Nachricht: Mit einer kurzen 15-Minuten-Routine lässt sich die Pollenlast spürbar senken – ohne großen Aufwand.

Minute 1–3: Kleidung runter, Pollen raus

Sobald Sie zu Hause sind, gilt: Straßenkleidung aus. Jacken, Pullover und Jeans haben im Schlafzimmer nichts verloren. Am besten direkt im Flur oder Bad umziehen. Die Kleidung kommt entweder in einen geschlossenen Korb oder gleich in die Wäsche. So bleiben die Pollen da, wo sie hingehören: draußen.

Minute 4–7: Haare waschen oder zumindest Pollen ausspülen

Pollen bleiben besonders gern in den Haaren hängen. Wer ungewaschen ins Bett geht, legt sie direkt aufs Kissen. Kurzes Haarewaschen reicht oft schon. Wer es eilig hat, spült zumindest gründlich mit Wasser aus. Das bringt vielen spürbare Erleichterung in der Nacht.

Minute 8–10: Kurze Dusche für Haut und Schleimhäute

Eine schnelle Dusche wäscht Pollen von Haut und Hals. Warm reicht – eiskalt muss es nicht sein. Wer mag, spült zusätzlich kurz die Nase mit einer Kochsalzlösung. Das befreit die Schleimhäute von Reizstoffen und kann das Durchatmen erleichtern.

Minute 11–13: Frische Kleidung fürs Bett

Der Schlafanzug ist nur fürs Bett da. Er wird erst kurz vor dem Schlafengehen angezogen und tagsüber nicht getragen. Klingt banal, verhindert aber, dass Pollen unter die Decke wandern.

Minute 14–15: Schlafzimmer kurz checken

Fenster zu oder gezielt kurz Stoßlüften – je nach Pollenlage. Keine frische Kleidung vom Tag aufs Bett legen, keine Jacke über den Stuhl werfen. Wer Haustiere hat, achtet darauf, dass sie nicht mit ins Bett kommen. Fell ist ein echter Pollentransporter.

Warum diese Routine bei Heuschnupfen so viel bringt

Nachts reagieren die Schleimhäute besonders empfindlich. Liegen dann Pollen im Bett oder auf dem Kissen, laufen Nase und Augen schnell heiß. Die 15-Minuten-Routine unterbricht diesen Kreislauf – und sorgt oft für ruhigere Nächte und entspanntere Morgen.

Heuschnupfen lässt sich dadurch nicht wegzaubern. Aber wer Pollen abends konsequent von Körper, Haaren und Kleidung entfernt, nimmt ihnen den wichtigsten Angriffspunkt. Viertelstunde investieren – deutlich erholsamer schlafen.