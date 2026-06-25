30 Grad und mehr – und trotzdem Sportfest, Training oder Sportunterricht? Experten sagen: Bewegung muss nicht komplett ausfallen. Aber sie muss angepasst werden.

Bei heißem Wetter müssen Vereine und Schulen das Sportprogramm für Kinder anpassen. picture alliance/Zoonar/Wosunan Photostory

Sportfest in der Schule, Sportunterricht in der Halle oder auf dem Platz, nachmittags Karate oder Fußball: Auch bei 30 Grad und mehr steht für viele Kinder und Jugendliche Bewegung auf dem Plan.

Muss Sport bei sommerlicher Hitze dann komplett gestrichen werden? Nicht unbedingt, sagt die Deutsche Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention (DGSP). Aber er darf nicht so ablaufen wie an normalen Tagen.

Sport bei Hitze: Das müssen Eltern, Trainer und Lehrer beachten

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Dauer, Intensität, Pausen, Trinkmenge und Sonnenschutz müssen bei hohen Temperaturen angepasst werden. Sonst kann sportliche Überanstrengung die Gesundheit beeinträchtigen.

Das gilt für Kinder und Jugendliche genauso wie für Erwachsene. Nach Angaben der DGSP ist es aber nicht so einfach, dass Kinder Hitze unter Belastung grundsätzlich schlechter vertragen.

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Kinder und präpubertäre Jugendliche regulieren Hitze zwar anders als Erwachsene. Laut DGSP tun sie das aber ähnlich effektiv.

Warum Kinder besonders geschützt werden müssen

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Der entscheidende Unterschied liegt oft im Alltag. Kinder erkennen Risiken schlechter. Sie gehen nicht immer rechtzeitig aus der Sonne. Sie trinken auch nicht zuverlässig von selbst. Und bei Wettkämpfen oder im Vereinstraining wollen viele unbedingt mithalten.

Deshalb sollten Eltern, Trainerinnen, Trainer und Lehrkräfte auf ein sinnvolles und maßvolles Sportpensum achten. Das Familienportal Nordrhein-Westfalen rät außerdem, Kinder immer wieder an Trink- und Erholungspausen zu erinnern.

Diese Risiken drohen bei Überlastung

Gerade bei Ausdauersportarten kann Hitze gefährlich werden. Dann drohen Austrocknung, Muskelkrämpfe, Hitzschlag oder Kreislaufprobleme. Wichtig ist deshalb: Sobald Schwindel, Unwohlsein, Schwäche oder Übelkeit auftreten, muss die Belastung abgebrochen werden. Dann braucht das Kind sofort eine Pause.

Begleitende Lehrkräfte, Eltern oder Trainer sollten junge Sportlerinnen und Sportler regelmäßig beobachten. Bei Anzeichen von Überforderung darf nicht weitergemacht werden.

Sport bei Hitze: Wie viel Kinder trinken sollten

Grundsätzlich gilt bei Hitze: viel trinken, um den Flüssigkeitsverlust auszugleichen. Das Familienportal empfiehlt ungefähr alle 15 Minuten kleine ungesüßte Einheiten.

Die Getränke sollten nicht eiskalt sein. Kinder sollten bei Hitze außerdem nicht erst trinken, wenn sie Durst haben.

Gerade jüngere Kinder brauchen Erinnerungen. Sichtbare Trinkflaschen helfen dabei.

Die Trink-Regeln der Sportmediziner

Die DGSP nennt konkrete Orientierungswerte für sportliche Belastungen bei Hitze. 15 bis 30 Minuten vor Beginn sollten Kinder 5 bis 7 Milliliter Flüssigkeit pro Kilogramm Körpergewicht trinken.

Bei Belastungen über einer Stunde sind es etwa 10 bis 13 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht und Stunde. Nach dem Sport empfiehlt die DGSP 4 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht für jede Stunde Belastung.

Für ein Kind mit 50 Kilogramm bedeutet das: vor dem Start etwa 250 bis 350 Milliliter trinken. Bei längerer Belastung sind es etwa 500 bis 650 Milliliter pro Stunde. Nach einer Stunde Sport kommen noch einmal rund 200 Milliliter dazu.

Wasser, Tee oder verdünnte Saftschorle

Geeignet sind Wasser, ungesüßter Tee oder stark verdünnte Saftschorlen. Eiskalte Getränke sind dagegen nicht nötig.

Wichtig ist vor allem die Regelmäßigkeit. Kinder sollten auch dann trinken, wenn sie noch keinen starken Durst spüren.

Sport bei Hitze: Training besser morgens oder abends

An sehr heißen Tagen sollte Sport möglichst in die kühleren Tageszeiten verlegt werden. Frühmorgens oder abends ist die Belastung für Kinder und Jugendliche geringer.

Die Mittagshitze ist tabu. Außerdem sollten Intensität und Dauer reduziert werden. Das gilt für Sportunterricht, Sportfeste und Vereinstraining gleichermaßen.

Kühlung, Kleidung und Sonnenschutz

Bei großer Hitze sollte besonders bei Wettkämpfen während und nach der Belastung ausreichend gekühlt werden. Dafür eignen sich kaltes Wasser, Eis oder Kühlpacks.

Auch die Kleidung spielt eine Rolle. Sie sollte so gewählt sein, dass Kühlung durch Schwitzen gut möglich ist.

Dazu kommt ausreichender Sonnenschutz für exponierte Hautstellen. Bei intensiver Sonneneinstrahlung sollte möglichst eine Kopfbedeckung getragen werden, zumindest in den Pausen. So lässt sich einem Sonnenstich vorbeugen.

Je nach Aktivität kann auch eine Sonnenbrille sinnvoll sein. Sie schützt die Augen.

Bei Wettkämpfen medizinische Hilfe einplanen

Bei organisierten Wettkämpfen sollte medizinisches Personal anwesend sein. Es kann Symptome einer Hitzekrankheit frühzeitig erkennen und darauf reagieren.

Eltern, Lehrkräfte und Trainer sollten Kindern außerdem erklären, wie sie selbst auf ihren Körper hören. Wer Schwindel oder Unwohlsein spürt, muss sofort aufhören.

Sport bei Hitze: Bewegung muss nicht ausfallen – aber angepasst werden

Hitze ist nicht automatisch ein Grund, Sport grundsätzlich zu streichen. Sie ist aber ein klarer Grund, das Programm zu ändern.

Schulen und Vereine beachten das in der Regel und passen Sportunterricht, Sportfeste und Training entsprechend an. Auch Eltern, Lehrkräfte und Trainer sind gefragt, um Kreislaufprobleme, Sonnenstich und Schlimmeres zu vermeiden. (dpa/mp)