Sport bei Heuschnupfen: Wann Joggen okay ist – und wann Sie es lassen sollten
Sport ist gesund – auch mit Heuschnupfen. Trotzdem fragen sich viele in der Pollensaison: Raus zum Joggen oder lieber bleiben lassen? Die kurze Antwort lautet: Es kommt darauf an.
Timing, Ort und Symptome sind zu beachten. Wer ein paar Regeln kennt, kann sich bewegen, ohne die Allergie unnötig anzuheizen.
Warum Sport bei Heuschnupfen problematisch sein kann
Beim Sport atmet man tiefer und schneller. Dadurch gelangen mehr Pollen in Nase, Rachen und Bronchien. Gleichzeitig sind die Schleimhäute bei Allergikern ohnehin gereizt. Das kann Symptome wie Niesen, laufende Nase, juckende Augen – oder sogar Husten und Enge in der Brust – verstärken.
Wann Joggen okay ist
Joggen ist grundsätzlich erlaubt, wenn die Beschwerden mild bis moderat sind, keine Atemnot oder pfeifende Atmung besteht, die Pollenbelastung niedrig bis mittel ist und man sich insgesamt fit fühlt.
Gute Zeitfenster sind oft nach einem normalen Regenschauer oder zu Tageszeiten mit geringerer Belastung. Auch windige Küstenregionen oder Strecken fern von Wiesen, Feldern und Parks sind günstiger. Wer Medikamente nimmt, sollte sie regelmäßig und nicht erst kurz vor dem Lauf einnehmen.
Wann man es lieber lassen sollte
Es gibt klare Warnzeichen, bei denen Joggen mit Heuschnupfen keine gute Idee ist: Starke Symptome (Dauer-Niesattacken, komplett verstopfte Nase), Atemprobleme, Hustenreiz, Engegefühl in der Brust und pfeifende Atmung sind das Signal, kürzer zu treten. Das gleiche gilt bei sehr hoher Pollenbelastung.
Kündigt sich eine Erkältung zusätzlich zum Heuschnupfen an, gilt: Pause machen. Sich „durchzubeißen“ bringt nichts und kann die Beschwerden verschlimmern.
Diese Sportalternativen sind oft besser
Wenn die Pollen draußen gerade Hochbetrieb haben, können Indoor-Optionen eine gute Wahl sein: Fitnessstudio, Krafttraining zu Hause, Yoga oder Stretching halten ebenfalls fit. Eine weitere Alternative ist Schwimmen. Das ist für viele angenehm, solange kein stark chloriertes Becken Probleme bereitet. Auch moderates Training statt intensiver Einheiten schont die Atemwege.
Praktische Tipps für Sport mit Heuschnupfen
- Vor dem Loslaufen Pollenprognose checken
- Sonnenbrille schützt die Augen vor Pollen
- Nach dem Sport duschen und Haare waschen
- Trainingskleidung nicht im Schlafzimmer ausziehen
- Bei bekannter Allergie Medikamente vorher richtig einstellen, nicht spontan
Achtung bei Heuschnupfen und Asthma
Wer neben Heuschnupfen auch Asthma hat oder bei Belastung schnell Luftnot bekommt, sollte besonders vorsichtig sein. Hier gilt: erst ärztlich abklären, dann trainieren. Bei entsprechenden Symptomen kann Sport sonst riskant werden.
Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.