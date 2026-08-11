Am 12. August verdeckt der Mond über Deutschland rund 85 Prozent der Sonne. Wer das seltene Schauspiel verfolgen möchte, braucht unbedingt eine spezielle Schutzbrille – eine normale Sonnenbrille genügt nicht.

Ganz schön was los am Himmel: Am 12. August wird in Deutschland eine partielle Sonnenfinsternis zu sehen sein. Axel Heimken/dpa/dpa-tmn

Am Mittwoch, 12. August, dürften sich ab etwa 19 Uhr viele Blicke in den Himmel richten. Bei wolkenfreiem Himmel ist dann eine partielle Sonnenfinsternis zu sehen.

Der Mond schiebt sich vor einen Großteil der Sonne. Über Deutschland werden rund 85 Prozent der Sonnenscheibe verdeckt.

Sonnenfinsternis sicher beobachten: Ohne Schutz drohen Netzhautschäden

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Wer das Himmelsereignis mit ungeschützten Augen betrachtet, riskiert schwere Schäden an der Netzhaut. Davor warnt das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS).

Das Sonnenlicht kann innerhalb kürzester Zeit bleibende Schäden an der lichtempfindlichen Schicht im Auge verursachen. Im schlimmsten Fall kann es sogar zur Erblindung kommen.

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Besonders tückisch: Für drohende Netzhautschäden gibt es keine Warnsignale. Werden Probleme beim Sehen bemerkt, ist es bereits zu spät.

Sonnenfinsternis sicher beobachten: Sonnenbrille reicht nicht aus

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Eine gewöhnliche Sonnenbrille bietet keinen ausreichenden Schutz. Sie filtert zu wenig Sonnenlicht heraus.

Auch von selbst gebastelten Hilfsmitteln wie rußgeschwärzten Gläsern oder schwarzen Filmstreifen rät das BfS ab. Wirksamen Schutz bietet nur eine Brille, die speziell für die Beobachtung von Sonnenfinsternissen hergestellt wurde.

Eine solche Schutzbrille lässt höchstens 0,001 Prozent des Sonnenlichts durch. Außerdem besitzt sie extrabreite Bügel, damit möglichst wenig Licht seitlich in die Augen fällt.

Sichere Modelle sind an der Norm DIN EN ISO 12312-2:2015 und an einer CE-Kennzeichnung zu erkennen.

Sonnenfinsternis sicher beobachten: Alte Schutzbrille genau prüfen

Wer noch eine Schutzbrille von einer früheren Sonnenfinsternis besitzt, sollte sie vor der Nutzung gründlich kontrollieren. Entscheidend ist der Zustand der Schutzfolie.

Hat sie Kratzer, Löcher oder Risse, sollte die Brille nach Angaben des BfS nicht mehr benutzt werden. Es besteht dann die Gefahr, dass sie die Augen nicht mehr ausreichend schützt.

Vorsicht bei Kameras und Ferngläsern

Auch bei der Beobachtung durch ein Fernglas, ein Teleskop oder eine Kamera ist besonderer Schutz nötig. Vor der Nutzung müssen geeignete Filteraufsätze oder Schutzfolien angebracht werden.

Die Linsen bündeln die Sonnenstrahlen zusätzlich. Deshalb sollte man keinesfalls ohne geeigneten Filter hindurchschauen. (dpa/mp)