Geronnene Milch, schleimige Wurst, pelzige Beeren: Bei hohen Temperaturen verderben Lebensmittel besonders schnell. Die Verbraucherzentrale Bremen gibt wichtige Tipps für Küche, Grillparty und Picknick.

Gemüse, Fleisch, Milchprodukte: Bei hohen Temperaturen verderben Lebensmittel schneller und sollten zügig verbraucht werden. Julian Stratenschulte/dpa/dpa-tmn

Im Sommer kann es schnell gehen. Eben sahen Milch, Wurst, Brot oder Beeren noch gut aus. Wenige Stunden später ist die Milch geronnen, die Wurst schleimig, das Brot fleckig und die Beeren sind von pelzigem Belag überzogen.

Gerade in Hitzeperioden verderben Lebensmittel besonders häufig. Wenn sie plötzlich säuerlich, fischig oder faulig riechen, haben sich Keime stark vermehrt.

Lebensmittel nie lange in der Sonne stehen lassen

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Bei hohen Temperaturen kippen Lebensmittel schneller. Dadurch landet im Sommer vieles früher im Müll als zu anderen Jahreszeiten.

Die Verbraucherzentrale Bremen rät deshalb zu konsequenter Hygiene in der Küche. „Lebensmittel sollten nie lange ungekühlt in der Sonne stehen. Auch das nachträgliche Kühlen macht sie nicht wieder sicher“, sagt Sonja Pannenbecker von der Verbraucherzentrale Bremen.

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Sommerzeit ist Keimzeit: Mengen realistisch planen

Ein wichtiger Tipp: Nur so viel kaufen und zubereiten, wie tatsächlich gegessen wird. Das gilt besonders für Grill- und Gartenpartys. Die Verbraucherzentrale stellt dafür einen Portionsplaner mit genauen Mengenangaben pro Portion bereit. Für ein Drei-Gänge-Menü für zwei Personen nennt sie diese Faustregeln:

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Als Vorspeise reichen 400 ml Suppe, 140 g Blattsalat oder 300 g Antipasti. Für Fleisch oder Fisch sollten 200 g Fleisch oder 250 g Fisch eingeplant werden.

Bei den Beilagen sind 300 g Kartoffeln, vier kleine Klöße, 240 g Nudeln oder 80 g Reis vorgesehen. Dazu kommen 200 g Rohkost, 60 g Blattsalat oder 300 g gegartes Gemüse. Für Obst oder Dessert werden 200 g Dessert angesetzt.

Kühlkette nicht unterbrechen, damit Lebensmittel nicht verderben

Kühlpflichtige Lebensmittel sollten immer gut gekühlt transportiert werden. Außerdem gehören sie beim Einkauf zuletzt in den Wagen oder Korb.

Für Picknick und Grillen sind Kühlboxen mit Kühlakkus ideal. So bleiben empfindliche Produkte länger sicher.

Sommerzeit ist Keimzeit: Fleisch immer gut durchgaren

Auch beim Grillen ist Vorsicht wichtig. Fleisch sollte immer gut durchgegart werden.

Die Verbraucherzentrale nennt mindestens 70 Grad Kerntemperatur. Außerdem sollte nur so viel gegrillt werden, wie auch wirklich aufgegessen wird.

Warme Speisen richtig behandeln

Warme Speisen sollten entweder heiß gehalten oder schnell abgekühlt werden. Heißhalten bedeutet: über 65 Grad.

Wer Speisen abkühlt, sollte sie danach innerhalb kurzer Zeit verzehren. So lässt sich verhindern, dass sich Keime stark vermehren.

Hände, Messer und Bretter gründlich reinigen

Sauberes Arbeiten in der Küche ist im Sommer besonders wichtig. Hände und Küchengeräte sollten gründlich gereinigt werden.

Für Fleisch und Gemüse empfiehlt die Verbraucherzentrale getrennte Schneidebretter. So lässt sich vermeiden, dass Keime von rohem Fleisch auf andere Lebensmittel übertragen werden.

Sommerzeit ist Keimzeit: Diese Lebensmittel sind besonders empfindlich

Besonders schnell verderben rohes Fleisch, Wurst, Milchprodukte und Gerichte mit rohem Ei. Bei sommerlichen Temperaturen sind sie sehr empfindlich.

Schon bei Zimmertemperatur können sich aus wenigen Salmonellen innerhalb weniger Stunden Tausende Keime entwickeln. Eier, Hackfleisch und Meeresfrüchte sollten deshalb im Sommer nur frisch gekauft und zügig verbraucht werden. (dpa/mp)