Das Freibad schließt, die Abende werden kühler und plötzlich ist der Sommer fast vorbei. Warum uns das wehmütig machen kann – und wie der Herbst trotzdem neue Energie bringen kann.

Das Gefühl von Wehmut oder Melancholie am Ende des Sommers: Diesen August-Blues verspüren viele Menschen, wenn die Tage kürzer werden. Sebastian Gollnow/dpa/dpa-tmn

War das wirklich schon der letzte Freibad-Tag? Muss abends jetzt schon wieder die Jacke mit? Und ins Freiluftkino haben wir es diesen Sommer auch nicht geschafft? Ende August und Anfang September erleben viele Menschen einen kleinen Stimmungs-Blues.

Wenn sich der Sommer langsam verabschiedet, mischen sich Wehmut und Vorfreude. Die Psychologin und Trainerin Nanni Glück erklärt, warum dieses bittersüße Gefühl ganz normal sein kann – und wie wir den Wechsel in den Herbst bewusst gestalten können.

Sommer-Wehmut im Herbst: Warum der Abschied traurig machen kann

Anzeige

Nach Angaben der Psychologin spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Mit jeder Jahreszeit gehe auch ein bestimmtes Lebensgefühl zu Ende. „Im Sommer ist man mehr draußen, fühlt sich freier, leichter, das Leben ist ein bisschen langsamer“, sagt Glück.

Mit dem Herbst heißt es, davon zumindest teilweise Abschied zu nehmen. Hinzu kommt der Gedanke an die eigene Endlichkeit. „Wir wissen, dass wir nur eine bestimmte Anzahl an Sommern auf dem Planeten verbringen – dass uns diese Endlichkeit so gezeigt wird, kann Traurigkeit auslösen“, erklärt Glück.

Anzeige

MOPO bei Google bevorzugen Wer bei Google nach aktuellen Themen sucht, sieht neben den Suchergebnissen oft auch eine Box mit Schlagzeilen. Wenn Sie MOPO.de als bevorzugte Quelle hinterlegen, erscheinen unsere Inhalte häufiger in dieser Schlagzeilen-Box – verlässlicher Lokaljournalismus, aktuelle Nachrichten und wichtige Themen aus Hamburg direkt in Ihrem Überblick. → Hier MOPO.de als bevorzugte Quelle einstellen.

Gleichzeitig kehren nach dem Sommer häufig Alltag und Routinen zurück. Dadurch können gemischte Gefühle entstehen: Einerseits gibt es Vorfreude auf das Kommende, andererseits auch inneren Widerstand.

„Oh, jetzt alles wieder back to normal, das möchte man irgendwie auch nicht“, beschreibt die Psychologin dieses Gefühl.

Anzeige

Auch die Neurobiologie spielt eine Rolle. Die Tage werden spürbar kürzer, es wird früher dunkel – und weniger Licht beeinflusst unseren Schlaf und unsere Aktivitäten.

Gefühle nicht einfach wegdrücken

Glück mag für dieses Gefühl besonders das Wort „Wehmut“. Darin stecken für sie zwei unterschiedliche Bewegungen.

Das „Weh“ stehe für den Schmerz über das, „was jetzt eben nicht mehr ist“. Das kann Traurigkeit darüber sein, dass schöne Erlebnisse vorbei sind – aber auch darüber, was man im Sommer nicht mehr geschafft hat.

Auf der anderen Seite stecke darin auch der „Mut für das, was jetzt kommt“. In aller Regel sei diese Wehmut am Ende des Sommers völlig normal.

„Das ist so ein bittersüßes Gefühl“, sagt Glück. Wer diese Emotion für ein paar Tage spürt, müsse sie nicht sofort verdrängen. „Die Wehmut zeigt uns, was vergangen ist, was uns wichtig ist.“

Die Psychologin rät dazu, „Vergänglichkeit als freundliche Lehrmeisterin zu sehen, die uns daran erinnert, dass alles vorübergeht“. Das könne dabei helfen, schöne Momente bewusster wahrzunehmen.

Zum Beispiel den Sonnenuntergang wieder einmal mit den eigenen Augen betrachten – statt durch das Smartphone. Letztlich sei es Teil unserer Lebendigkeit, „im Rhythmus der Jahreszeiten zu leben und zu schwingen“.

Hält die Niedergeschlagenheit allerdings sehr lange an oder kehrt der Antrieb überhaupt nicht zurück, kann es Zeit sein, sich Hilfe zu holen.

Der „Fresh Start Effect“ kann motivieren

Der Wechsel der Jahreszeiten kann auch eine Chance sein. In der Psychologie gibt es laut Glück den sogenannten „Fresh Start Effect“.

Bestimmte Zeitpunkte – etwa der Beginn einer neuen Jahreszeit – können uns demnach motivieren, etwas zu verändern. Allerdings reicht der Gedanke an einen Neuanfang allein nicht aus.

„Ein Neuanfang allein verändert noch nichts“, sagt Glück. Es brauche auch Routinen und ein Ziel. Der Übergang könne aber ein guter Anlass sein, sich etwas vorzunehmen oder mit etwas Neuem zu beginnen.

Hilfreich ist außerdem, die Vorfreude auf den Herbst bewusst zu fördern. Das kann etwa mit dem ersten Kürbisrezept, einer Wanderung durch die Weinberge oder einem Abend mit Kerzenlicht und einem Buch gelingen.

„Der Herbst bietet ja auch viele Dinge, die schön und positiv sind“, sagt Glück.

Sommer-Wehmut im Herbst: Kleine „Glimmer“ im Alltag entdecken

Die Psychologin spricht zudem von sogenannten „Glimmern“. Gemeint sind kleine, angenehme Momente im Alltag, in denen etwas Schönes passiert.

„Für diese Glimmer muss man gar nicht so viel tun. Es gibt sie eigentlich schon. Entscheidend ist die innere Haltung, sie bewusst wahrzunehmen“, erklärt Glück.

Das kann zum Beispiel bedeuten, den Tag möglichst bei Tageslicht zu beginnen oder einen Kaffee auf dem Balkon zu trinken. Auch kleine zwischenmenschliche Begegnungen können den Alltag aufhellen.

Ein Lächeln, ein freundlicher Blick oder ein kurzer Austausch können bereits solche Glücksmomente sein.

Auch in der Natur lassen sich „Glimmer“ finden. „Wenn es geht, sollte man versuchen, mit allen Sinnen in die Jahreszeit einzutauchen“, rät Glück.

Dazu gehören die sich verfärbenden Blätter, das veränderte Licht oder auch der andere Geruch der Luft. Im Herbst werde er „würziger und erdiger“.

Wer den Herbst bewusst sieht, riecht, hört und spürt, könne ihn als eigene besondere Zeit erleben – und nicht nur als Abwesenheit des Sommers.

Schönreden müsse man sich den Jahreszeitenwechsel allerdings nicht, betont die Psychologin: „Die Wehmut darf sein, weil es ein Abschied ist – ein Sommer weniger in unserem Leben.“ (dpa/mp)