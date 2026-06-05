Schwarze Würstchen vom Grill? Warum das besonders für Kinder riskant sein kann

Wenn Fleisch oder Würstchen auf dem Grill zu dunkel werden, können gesundheitsschädliche Stoffe entstehen. Vor allem Kinder sollten verkohlte Stellen nicht essen, da Grill-Schadstoffe bei Kindern riskanter sind, als bei Erwachsenen.

Mariniertes Fleisch und Würstchen gehören für viele zum Grillen dazu. Doch wenn das Grillgut zu dunkel wird, kann es problematisch werden. Dann können krebserregende Substanzen auf dem Teller landen – und in den Körper gelangen.

Besonders vorsichtig sollten Eltern sein, wenn Kinder mitessen. Davor warnt Prof. Steffen Pistorius, Chefarzt für Allgemein- und Viszeralchirurgie an der Asklepios-ASB Klinik Radeberg. Der Mediziner verweist auf Studien, nach denen ein hoher Konsum von stark gegrilltem, gebratenem und intensiv verarbeitetem Fleisch mit einem erhöhten Risiko für Darmkrebs verbunden ist.

Grill-Schadstoffe: Welche Stoffe entstehen können

Beim Grillen können unter bestimmten Bedingungen gesundheitsschädliche Stoffe entstehen. Dazu zählen hohe Temperaturen, tropfende Marinade oder Fleischprodukte, die sich nicht für den Grill eignen. Bei starker Hitze über 150 Grad können in Fleisch heterozyklische aromatische Amine entstehen. Diese sogenannten HAA stehen im Verdacht, Krebs auszulösen.

Ein weiteres Problem entsteht, wenn Fett oder Marinade vom Fleisch in die Glut tropfen und dort verbrennen. Dabei bilden sich polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, kurz PAK. Über den Rauch gelangen sie auf das Grillgut und können sich dort ablagern. Einige dieser Stoffe gelten Pistorius zufolge als krebserregend.

Auch gepökeltes Fleisch ist problematisch. Dazu gehören etwa Bockwürste, Wiener, Kasseler oder Speck. Werden solche Produkte bei hohen Temperaturen gegrillt, können Nitrosamine entstehen. Die meisten dieser Verbindungen haben sich laut Bundesinstitut für Risikobewertung im Tierversuch als krebserzeugend erwiesen.

Grill-Schadstoffe bei Kindern: Warum sie stärker wirken

Kinder sind durch solche Stoffe besonders gefährdet. Der Grund ist ihr geringeres Körpergewicht. Schadstoffe wirken in ihrem Körper dadurch deutlich intensiver als bei Erwachsenen. Hinzu kommt laut Pistorius: Das Entgiftungssystem von Kindern ist noch nicht so ausgereift. Schadstoffe werden daher langsamer und weniger effektiv abgebaut.

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Umso wichtiger ist es, Kinder vor diesen Stoffen zu schützen. Stark gebräuntes oder verkohltes Grillgut sollte deshalb nicht auf ihrem Teller landen.

Grill-Schadstoffe bei Kindern: Was Eltern beim Grillen beachten sollten

Schon kleine Maßnahmen können viel bewirken. Schwarze Stellen enthalten eine hohe Konzentration an Schadstoffen. Verkohltes oder stark gebräuntes Fleisch und entsprechende Würstchen sollten Kinder deshalb nicht essen. Am besten sorgen Eltern dafür, dass das Grillgut gar nicht erst zu starke Hitze abbekommt. So lässt sich verhindern, dass Fleisch oder Würstchen zu dunkel werden.

Ein weiterer Tipp: Fleisch in einer Grillschale garen. Dann kann kein Fett und keine Marinade in die Glut tropfen. Manche fragen sich dabei, ob bei Alu-Grillschalen Aluminium auf das Grillgut übergehen kann. Laut Bundesinstitut für Risikobewertung ist das zwar zu erwarten. Der gelegentliche Gebrauch sei bei Abwägung der Risiken aber vertretbar, so die Behörde.

Wichtig dabei: erst am Ende salzen und würzen. Denn Salz und Säuren können dazu führen, dass sich Aluminium besser löst und auf Lebensmittel übergeht. Alternativ können Grillschalen aus anderen Materialien genutzt werden, etwa aus Edelstahl.

Gepökeltes Fleisch gehört nicht auf den Rost

Bestimmte Fleischprodukte sollten am besten gar nicht auf den Grill. Dazu zählt gepökeltes Fleisch. Erkennen lässt es sich an der Zutatenliste. Stehen dort Angaben wie Nitritpökelsalz, Natriumnitrit oder E 250, sollte das Produkt nicht auf den Rost.

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Der Grund: Bei hohen Temperaturen können aus solchen gepökelten Fleischprodukten Nitrosamine entstehen. Eltern sollten deshalb besonders genau hinschauen, bevor Würstchen, Kasseler oder Speck auf den Grill kommen. (dpa/mp)