Radfahren bei Heuschnupfen: Welche Strecke und Uhrzeit am besten sind

Radfahren tut gut – eigentlich. Für Allergiker kann die Tour im Frühling aber schnell zur Qual werden: tränende Augen, Niesattacken, brennende Nase. Heißt das, man sollte das Rad stehen lassen?

Nein. Wer Zeitpunkt und Strecke klug wählt, kommt auch mit Heuschnupfen entspannt durch die Runde.

Radfahren bei Heuschnupfen: Die richtige Uhrzeit entscheidet

Pollen fliegen nicht rund um die Uhr gleich stark. In der Stadt ist die Belastung meist frühmorgens am niedrigsten, etwa zwischen 6 und 8 Uhr. Auf dem Land dagegen eher abends, wenn die Luft zur Ruhe kommt. Mittags und am frühen Abend ist es oft am schlimmsten – Sonne und Wärme wirbeln Pollen hoch, der Fahrtwind erledigt den Rest.

Ein zusätzlicher Tipp: Nach Regen radeln ist oft angenehmer. Ein Schauer wäscht Pollen aus der Luft – zumindest für eine Weile. Bei trockenem, windigem Wetter ist die Belastung dagegen höher.

Strecke clever wählen: Asphalt schlägt Grün

So idyllisch Feldwege und Wiesenrouten sind – für Allergiker sind sie oft die falsche Wahl. Blühende Wiesen, Rapsfelder, Wegränder: alles Pollenschleudern. Besser sind asphaltierte Wege, breite Straßen mit Abstand zu Grünflächen oder Wasserlagen. An Flüssen, Kanälen oder der Küste ist die Pollenkonzentration häufig niedriger, Wind trägt zusätzlich weg.

Im Stadtgebiet gilt: Parks zur Hauptblüte meiden, lieber auf Radwegen entlang von Straßen bleiben. Klingt unromantisch, ist aber oft deutlich angenehmer.

Tempo und Wind im Blick behalten

Je schneller man fährt, desto mehr Luft – und damit Pollen – strömt ins Gesicht. Wer stark reagiert, sollte es moderater angehen. Rückenwind hilft, Gegenwind treibt Pollen direkt in Augen und Nase.

Kleine Helfer, große Wirkung

Eine Sportbrille schützt die Augen vor direktem Pollenflug. Auch ein leichtes Tuch vor Mund und Nase kann helfen, vor allem bei trockener Luft. Wer Medikamente nutzt, sollte sie vor der Tour einnehmen – nicht erst, wenn die Nase schon dicht ist.

Nach dem Radfahren nicht vergessen

Nach der Fahrt gilt: Kleidung wechseln, Hände waschen, bei Bedarf Haare ausspülen. So landen weniger Pollen in der Wohnung – und der Effekt hält länger an.

Heuschnupfen muss also kein Radfahrverbot sein. Wer früh oder passend zum Ort fährt, grüne Hotspots meidet und sich etwas schützt, kommt deutlich entspannter durch die Saison. Die perfekte Strecke ist nicht die schönste – sondern die pollenärmste.