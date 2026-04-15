Pollensaison 2026: Diese 7 Produkte helfen jetzt wirklich gegen Heuschnupfen

Birke, Esche, Gräser: Für Millionen Allergiker läuft jetzt wieder die härteste Zeit des Jahres. Doch es gibt Produkte, die im Alltag wirklich gegen Heuschnupfen helfen können. Das Portal Vergleich.org zeigt, welche sieben Helfer in der Pollensaison 2026 besonders gefragt sind.

Der Frühling ist da. Die Sonne kommt raus, die Bäume schlagen aus – und für Millionen Menschen beginnt damit wieder eine Zeit, die alles andere als schön ist. Denn mit den ersten warmen Tagen steigt auch die Pollenbelastung. Die Folge: tränende Augen, juckende Schleimhäute, Niesattacken und eine Nase, die einfach nicht frei wird.

Zwar ist die Belastung durch frühe Blüher wie Hasel inzwischen fast vorbei. Doch im April fliegen weiter große Mengen von Esche, Pappel, Weide, Ulme und Birke durch die Luft. Und ab Mai kommen dann noch die Gräser dazu. Wer unter Heuschnupfen leidet, schaut in diesen Wochen oft genauso häufig auf den Pollenflug wie auf den Wetterbericht.

Wie groß das Problem ist, zeigen auch die Zahlen: Mehr als zwölf Millionen Menschen in Deutschland stufen sich selbst als Allergiker ein. Laut Allergieinformationsdienst sind rund 15 Prozent der Bevölkerung von Heuschnupfen betroffen.

Kein Wunder also, dass gerade jetzt bestimmte Produkte besonders gefragt sind. Vergleich.org hat zusammengestellt, welche Helfer auf der eigenen Plattform aktuell stark nachgefragt werden – und den Alltag in der Pollensaison tatsächlich erleichtern können.

Luftreiniger mit HEPA-Filter holen die Pollen aus der Luft

Wenn selbst in der Wohnung die Augen brennen und die Nase dicht bleibt, kann ein Luftreiniger spürbare Erleichterung bringen. Besonders gefragt sind Modelle mit HEPA-Filter. Diese Filter können winzige Partikel wie Pollen, Staub und andere Schwebstoffe aus der Luft holen.

Viele Geräte arbeiten zusätzlich mit einem Vorfilter, der gröbere Partikel wie Haare oder sichtbaren Staub abfängt. Teilweise ist außerdem ein Aktivkohlefilter verbaut, der Gerüche reduzieren kann. Entscheidend für Allergiker ist aber vor allem der HEPA-Filter. Gerade in Wohn- und Schlafzimmern kann so die Luft deutlich angenehmer werden.

Mobile Luftreiniger lindern Heuschnupfen im Büro und auf Reisen

Nicht nur zu Hause kann Pollenflug zur Belastung werden. Auch im Büro, im Hotel oder auf Reisen wünschen sich viele Betroffene saubere Luft. Genau dafür sind mobile Luftreiniger gedacht.

Sie arbeiten nach demselben Prinzip wie größere Geräte, sind aber kompakter, leichter und für kleinere Räume ausgelegt. Wichtig sind hier vor allem leiser Betrieb, handliche Maße und genügend Leistung für den jeweiligen Einsatzort.

Für große Wohnräume reichen solche Mini-Geräte meist nicht aus. Am Schreibtisch oder im Hotelzimmer können sie aber sinnvoll sein.

Pollenschutzgitter fürs Fenster

Frische Luft in der Wohnung – aber möglichst ohne Pollen. Genau das sollen Pollenschutzgitter leisten. Die feinmaschigen Gewebe werden am Fensterrahmen befestigt und fangen einen großen Teil der Pollen bereits ab, bevor sie in den Raum gelangen.

Besonders interessant ist das im Schlafzimmer, wenn nachts bei geöffnetem oder gekipptem Fenster geschlafen wird. Viele Modelle lassen sich ohne Bohren anbringen, etwa mit Klettband, Magneten oder Klemmen.

Im Alltag zählt dabei vor allem eines: Das Gitter muss praktisch sein. Denn wenn das Fenster kaum noch sinnvoll genutzt werden kann, landet die Lösung schnell wieder in der Ecke. Was man allerdings nicht vergessen sollte, ist die regelmäßige Reinigung der Pollenschutzgitter.

Staubsauger mit geschlossenem HEPA-Filtersystem

Pollen schweben nicht nur durch die Luft. Sie setzen sich auch in Teppichen, Polstern und auf anderen textilen Flächen fest. Deshalb kann auch ein guter Staubsauger in der Pollensaison einen Unterschied machen. Gefragt sind vor allem Geräte mit geschlossenem HEPA-Filtersystem. Dabei sorgen Beutel oder Staubbehälter, Dichtungen und Filter gemeinsam dafür, dass feine Partikel im Gerät bleiben und nicht über die Abluft wieder zurück in den Raum gelangen.

Gerade in Wohnungen mit vielen Teppichen, Stoffmöbeln oder Haustieren ist das ein wichtiger Punkt. Auch passende Düsen für Polster und Teppiche spielen eine große Rolle.

Leise Luftreiniger fürs Schlafzimmer

Wer nachts mit verstopfter Nase aufwacht, weiß, wie zermürbend Heuschnupfen sein kann. Deshalb rückt im Schlafzimmer nicht nur die Filterleistung in den Fokus, sondern auch die Lautstärke.

Ein gutes Gerät für die Nacht sollte möglichst leise arbeiten, einen Nachtmodus haben und idealerweise ein Display bieten, das sich abschalten lässt. Da Schlafzimmer oft kleiner sind als Wohnräume, reicht häufig schon ein kompakteres Modell. Entscheidend ist das Zusammenspiel aus Leistung und Ruhe. Denn gute Luft hilft wenig, wenn das Gerät den Schlaf stört.

Encasings schützen Matratze, Kissen und Bettdecke vor Pollen

Allergene sitzen nicht nur in der Luft, sondern oft direkt dort, wo Betroffene besonders lange liegen: im Bett. Deshalb greifen viele Allergiker in der Pollensaison zu sogenannten Encasings.

Dabei handelt es sich um allergendichte Zwischenbezüge für Matratzen, Kissen oder Bettdecken. Sie liegen unter der normalen Bettwäsche und schaffen eine zusätzliche Barriere. Wichtig ist, dass die Bezüge richtig passen und eng sitzen.

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Vor allem wer morgens regelmäßig mit gereizten Augen oder verstopfter Nase aufwacht, sollte diese Lösung im Blick behalten.

Pollenfilter fürs Auto gegen Heuschnupfen unterwegs

Ein Niesanfall am Steuer kann gefährlich werden. Noch kritischer wird es, wenn tränende Augen dazukommen. Deshalb sind auch Pollenfilter fürs Auto in diesen Wochen stark gefragt, auch wenn moderne Pkw häufig schon mit einem Innenraum- oder Pollenfilter ausgerüstet sind.

Die Filter sitzen im Bereich der Lüftung oder Klimaanlage und reinigen die Luft, die in den Innenraum strömt. Aktivkohle- oder spezielle Pollenfilter können die Belastung im Auto spürbar senken. Wichtig ist dabei vor allem, dass der Filter zum Fahrzeug passt und regelmäßig ausgetauscht wird. Gerade für Menschen, die viel pendeln, kann das im Alltag einen großen Unterschied machen.

Luftmessgeräte helfen beim Überblick

Ebenfalls gefragt sind Luftmessgeräte. Sie reinigen die Luft zwar nicht selbst, zeigen aber an, wie die Raumluft zusammengesetzt ist. Je nach Modell messen sie Feinstaub, CO₂, Temperatur, Luftfeuchtigkeit oder weitere Werte.

Damit werden sie zu einem nützlichen Werkzeug, um Luftreiniger oder andere Geräte gezielter einzusetzen. Wer wissen will, wie belastet die Luft in den eigenen vier Wänden wirklich ist, bekommt so einen besseren Überblick.