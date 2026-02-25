Pollenallergie? Diese Schritte helfen – damit Heuschnupfen nicht eskaliert

Wenn der Arzt sagt: Pollenallergie – dann ist das kein Urteil, sondern ein Arbeitsauftrag. Heuschnupfen lässt sich gut in den Griff bekommen. Wichtig ist, jetzt nicht nur Taschentücher zu bunkern, sondern systematisch vorzugehen.

Wer eine Strategie gegen den Heuschnupfen hat, kann die Symptome lindern und sogar besiegen. So geht’s:

Erst mal klären: Was genau löst die Reaktionen aus?

„Pollenallergie“ ist nicht gleich „Pollenallergie“. Hasel? Birke? Gräser? Beifuß? Wer die Auslöser für seinen Heuschnupfen kennt, kann besser planen – und Medikamente gezielter einsetzen. Ärzte bieten den sogenannten Pricktest an, einen Allergietest, bei dem ermittelt wird, was die allergischen Reaktionen hervorruft.

Bei Heuschnupfen: Pollen meiden – zu Hause und unterwegs

Ganz ohne Pollen geht’s nicht. Aber Sie können die Dosis senken:

Pollenprognose checken und Aktivitäten anpassen (Sport im Park bei „hoch“? Lieber lassen).

und Aktivitäten anpassen (Sport im Park bei „hoch“? Lieber lassen). Richtig lüften (kurz stoßlüften, nicht stundenlang auf Kipp).

(kurz stoßlüften, nicht stundenlang auf Kipp). Schlafzimmer pollenarm halten: Straßenkleidung raus, abends Haare waschen, Bettwäsche öfter wechseln.

Straßenkleidung raus, abends Haare waschen, Bettwäsche öfter wechseln. Draußen: Sonnenbrille kann Augen entlasten, im Auto hilft ein guter Innenraumfilter.

Medikamente: Nicht erst anfangen, wenn’s schon brennt

Viele machen den klassischen Fehler: erst Tabletten schlucken, wenn die Nase schon wie ein Wasserhahn läuft. Besser: früh starten. Auch hier hilft ein regelmäßiger Blick in den Pollenflugkalender.

Antihistaminika helfen gegen Niesen, Juckreiz und die laufende Nase. Nasensprays (vor allem kortisonhaltige) wirken am besten, wenn sie regelmäßig angewendet werden – nicht nur „wenn’s schlimm ist“. Welche Mittel passen, klären Arzt oder Apotheke – auch wegen Müdigkeitserscheinungen oder möglichen Wechselwirkungen.

Alarmzeichen ernst nehmen: Husten, Enge, Pfeifen

Heuschnupfen ist nicht nur nervig. Wenn Beschwerden „nach unten rutschen“ (Husten, Atemnot, pfeifende Atmung), steht ein Etagenwechsel zu befürchten. Und das kann zu Asthma führen. Dann gilt: nicht abwarten, sondern ab zum Arzt.

Wenn die Pollenallergie jedes Jahr heftig ist: Hyposensibilisierung prüfen

Wer jedes Jahr richtig unter Heuschnupfen leidet oder dauerhaft Medikamente braucht, sollte über eine Hyposensibilisierung sprechen. Das ist die Behandlung, die an der Ursache ansetzt – nicht nur Symptome deckelt. Dauert länger, kann aber die Allergie deutlich abschwächen.

Kleine Stellschrauben, große Wirkung

Alkohol, Stress, Schlafmangel – all das kann Symptome verschärfen. Und wer raucht (oder viel Rauch abbekommt), reizt die Schleimhäute extra. Kurz: In der Saison lohnt sich ein bisschen „Allergie-Disziplin“.