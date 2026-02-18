Pollen im Kindergarten: Was Eltern bei Heuschnupfen mitgeben sollten

Die Pollensaison macht vor dem Kindergarten nicht halt. Draußen spielen, rennen, buddeln – genau da, wo Pollen fliegen. Für Kinder mit Heuschnupfen kann der Kita-Tag schnell anstrengend werden: juckende Augen, laufende Nase, schlechte Laune.

Mit der richtigen Vorbereitung lässt sich vieles abfedern. Entscheidend ist, was Eltern mitgeben – und was vorher klar abgesprochen wird.

Das kleine Notfall-Set für den Rucksack – und klare Regeln

Ein paar Basics helfen im Alltag enorm. Taschentücher gehören immer ins Fach, am besten mehrere. Für Kinder, die auf ärztliche Empfehlung Augentropfen oder Nasenspray brauchen, gilt: nur das mitgeben, was wirklich verordnet ist – und klar beschriften. Wichtig: In vielen Kitas dürfen Medikamente nur mit schriftlicher Erlaubnis und genauer Dosieranweisung gegeben werden. Das vorher zu klären, spart Stress.

Eltern sollten offen ansprechen, was das Kind braucht. Dazu gehören einfache Absprachen: Das Kind darf sich bei Bedarf die Augen spülen, öfter die Nase putzen oder kurz drinnenbleiben, wenn es draußen sehr schlimm ist. Auch wichtig: Das Kind sollte sich nicht ständig die Augen reiben – hier hilft sanftes Erinnern durch die Erzieher:innen.

Mit Heuschnupfen im Kindergarten: Kleidung mitdenken

Pollen bleiben an Kleidung hängen. Ein Wechselshirt im Rucksack kann helfen, wenn das Kind nach dem Spielen draußen stark reagiert. Auch eine leichte Kappe ist sinnvoll: Sie fängt Pollen ab und hält sie aus den Haaren – besonders bei langen Haaren ein echter Vorteil.

Der wichtigste Schritt kommt oft erst zu Hause. Kleidung wechseln, Hände waschen, bei Bedarf Haare ausspülen – so landet weniger Pollenlast im Wohnzimmer und Schlafzimmer. Das kann den Abend und die Nacht deutlich entspannen.

Heuschnupfen: Wann Eltern genauer hinschauen sollten

Wenn ein Kind trotz Maßnahmen dauerhaft stark leidet, schlecht schläft oder häufig hustet, sollte das ärztlich abgeklärt werden. Heuschnupfen ist kein „Befindlichkeitsproblem“, sondern eine echte Allergie – auch bei Kindern.