Erektionsprobleme treffen viele Männer – und sorgen oft für Stress und Scham. Ein Androloge erklärt, woran es liegen kann und was dann hilft.

Schon wieder schlapp? Will der Penis beim Sex nicht so wie der Mann, sorgt das mit der Zeit für Stress und Frust. Christin Klose/dpa-tmn

Es geht heiß her, doch der Penis wird nicht richtig steif: Für viele Männer ist das eine belastende Situation. Dabei sind Erektionsprobleme weit verbreitet – und den meisten Männern schon passiert, auch mehrfach.

Trotzdem kann der Moment stressig sein. Viele Betroffene fragen sich dann: Was ist los mit mir?

Die Ursachen für Erektionsprobleme können vielfältig sein

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„Die Gründe können vielfältig sein“, sagt Prof. Jann-Frederik Cremers von der Klinik für Andrologie am Universitätsklinikum Münster. „So einfach das Ergebnis ist, so komplex kann der Hintergrund sein.“

Cremers vergleicht es mit einem Auto: Wenn es nicht fährt, könne das viele Gründe haben – „von Kolbenfresser bis zur Motorsteuerung“.

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In vielen Fällen stecken körperliche Ursachen hinter den Problemen. Dazu zählen vor allem Vorerkrankungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck oder auch bestimmte Medikamente.

Wenn Stress alles noch schlimmer macht

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„In vielen Fällen gibt es eine organische Ursache, wie etwa Diabetes oder eine Veränderung der Gefäße. Da hat es mal angefangen“, sagt Cremers.

Das Problem: Aus der körperlichen Ursache kann weiterer Druck entstehen. Stress und Performance-Angst kommen dazu – und die Psyche verschärft die Situation. „Stress ist der größte Feind der Erektion“, sagt Cremers.

Erektionsprobleme: Scham überwinden und darüber sprechen

Was hilft also, um den Teufelskreis zu durchbrechen? Auch wenn es Überwindung kostet: Scham ist kein guter Ratgeber.

Wer sich beim Sex selbst unter Druck setzt, sollte das Gespräch mit Partner oder Partnerin suchen. Die Erektionsstörung anzusprechen, kann schon ein wichtiger Schritt sein.

Denn so lassen sich Stress und Scham abbauen. Und es kann leichter werden, sich beim Sex wieder hinzugeben.

Wann der Gang zum Arzt sinnvoll ist

Sinnvoll ist auch ein Gespräch mit dem Urologen oder der Hausärztin. So lässt sich klären, welche Ursache hinter den Erektionsproblemen steckt.

Ärztinnen und Ärzte können außerdem Potenzmittel verschreiben. Dazu gehören etwa Medikamente mit den Wirkstoffen Sildenafil oder Tadalafil. Auch andere Therapien können verordnet werden.

Erektionsprobleme: Was der Lebensstil bewirken kann

Ein gesunder Lebensstil kann ebenfalls Besserung bringen. Dazu zählen eine ausgewogene Ernährung, viel Bewegung sowie der Verzicht auf Alkohol und Nikotin.

Regelmäßiger Sport kann dem Helios Klinikum zufolge die Durchblutung verbessern – in der Muskulatur und in den inneren Organen. Davon profitieren auch Hoden, Prostata, Schwellkörper und Beckenbodenmuskulatur. (dpa/mp)



