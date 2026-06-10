Der Fußballstar schwört morgens auf Nüsse und vier Schlucke Olivenöl. Doch was bringt das – und für wen ist so ein Frühstück geeignet? Eine Ernährungsexpertin ordnet ein.

Ein Schälchen Olivenöl, viele Kalorien: Ein Öl‑Shot kann schnell mehrere Hundert Kilokalorien haben. Für Leistungssportler super – zum Abnehmen eher nicht geeignet. Christin Klose/dpa-tmn

Fußballstar Thomas Müller hat verraten, dass er morgens gerne mal Walnüsse und vier Schlucke Olivenöl frühstückt. Nicht, weil es besonders gut schmecken würde, sondern um möglichst lange gesund zu leben. Doch was genau ist daran gesund – und profitiert von diesem Frühstück auch, wer kein Leistungssportler ist?

„Olivenöl und Nüsse zählen beide zu den gesundheitlich günstigen Fettquellen“, sagt Daniela Krehl, Ernährungsexpertin der Verbraucherzentrale Bayern. Olivenöl besteht überwiegend aus einfach ungesättigten Fettsäuren, welche gut für das Herz-Kreislauf-System sind. Je nach Sorte liefern Nüsse größere Mengen an mehrfach ungesättigten Fettsäuren, die zum Beispiel für gesunde Zellwände wichtig sind, und dazu Ballaststoffe, Eiweiß, Vitamin E und Magnesium.

Pur auf nüchternen Magen? Muss nicht sein

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Die Kombination von Walnüssen und Olivenöl ist aus ernährungswissenschaftlicher Sicht daher durchaus sinnvoll, findet Krehl. „Allerdings entsteht der gesundheitliche Nutzen nicht dadurch, dass man Olivenöl pur trinkt.“ Vielmehr profitiere man, wenn man Nüsse und Olivenöl regelmäßig zu sich nehme und dafür auf andere, ungünstigere Fettquellen wie Butter, Wurst oder stark verarbeitete Snacks verzichtet.

Zudem muss es der Ernährungsexpertin zufolge kein Öl-Shot auf nüchternen Magen sein. „Die häufig in sozialen Medien verbreiteten Behauptungen über besondere "Entgiftungs-" oder "Reinigungswirkungen" von Olivenöl am Morgen sind wissenschaftlich nicht abgesichert“, so Krehl.

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Wer die gesundheitlichen Vorteile von Olivenöl nutzen will, kann es ganz einfach regelmäßig in Mahlzeiten einbauen, etwa zu Gemüse, Salaten, Hülsenfrüchten oder Vollkornprodukten. Auch Nüsse lassen sich unkompliziert integrieren, etwa in ein Frühstück mit Müsli, Porridge oder Naturjoghurt.

Olivenöl-Shot: Verträglichkeit und Kalorien beachten

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Gleichzeitig spricht nichts grundsätzlich dagegen, Olivenöl auch pur als Shot zu trinken. Daniela Krehl empfiehlt aber, mit kleinen Mengen zu beginnen und auf die individuelle Verträglichkeit zu achten. Größere Mengen Olivenöl auf nüchternen Magen könnten bei manchen Menschen Übelkeit, Völlegefühl, Bauchbeschwerden oder weicheren Stuhl verursachen.

Außerdem sollte man die Kalorienmenge von Olivenöl auf dem Schirm haben. „Vier größere Schlucke können schnell mehrere Hundert Kilokalorien enthalten“, so Krehl. Dazu kommen die Kalorien von Nüssen, wenn man wie Müller kombiniert.

Für Menschen mit hohem Energiebedarf, etwa Leistungssportler oder Menschen mit körperlich sehr anstrengenden Berufen, könne diese Kombination eine einfache Möglichkeit sein, viele Kalorien und hochwertige Fette aufzunehmen. „Wer allerdings Gewicht verlieren möchte oder bereits mehr Energie aufnimmt als verbraucht, sollte solche zusätzlichen Kalorien nicht unterschätzen“, so Krehl.

Fazit aus Sicht der Ernährungsexpertin: Nüsse täglich und Olivenöl regelmäßig zu sich zu nehmen, ist sinnvoll. Aber: „Beides wie ein Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen, ist aus gesundheitlicher Sicht nicht notwendig.“ (dpa/mp)