Tausende Menschen feiern dicht gedrängt, dazu kommen wenig Schlaf, Alkohol und kühle Nächte: Nach dem Oktoberfest kämpfen viele mit Husten, Schnupfen oder Halsweh. Ganz verhindern lässt sich eine Ansteckung nicht – das Risiko aber durchaus senken.

In der Enge der Bierzelte verbreiten sich Viren besonders leicht. Sven Hoppe/dpa/dpa-tmn

Kaum hat das Oktoberfest begonnen, setzt in München traditionell auch das große Husten ein. Umgangssprachlich ist dann schnell von der „Wiesn-Grippe“ die Rede. Mit einer echten Grippe hat das allerdings meistens nichts zu tun.

„Die sogenannte Wiesn-Grippe ist in den allermeisten Fällen keine Influenza“, sagt Christoph Spinner, Leiter der Infektiologie am Klinikum Rechts der Isar der Technischen Universität München (TUM).

Gemeint seien vielmehr akute Atemwegsinfekte. Begünstigt werden sie durch viele Menschen auf engem Raum, Schlafmangel, Kälte und Alkoholkonsum.

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Wiesn-Grippe: In den Festzelten haben Viren leichtes Spiel

In den dicht gefüllten Festzelten können sich verschiedenste Erkältungsviren leicht verbreiten. Dazu zählen etwa Rhino-, Adeno- und Enteroviren. Gegen sie gibt es keine schützende Impfung.

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Anders sieht es bei Covid-19 und Influenza aus. Gegen beide Erkrankungen kann eine Impfung sinnvoll sein, sagt Spinner. Allerdings braucht der Körper nach der Impfung rund 14 Tage, bis sich der Schutz vollständig aufgebaut hat.

Bei den ernsteren Atemwegsinfekten während der Wiesn macht SARS-CoV-2 laut Spinner in der Regel den größten Anteil aus. Anders als die Grippe ist das Coronavirus nicht an die kalte Jahreszeit gebunden, sondern zirkuliert das ganze Jahr.

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„Da in Festzelten sehr viele Menschen auf engstem Raum zusammenkommen, ist das Infektionsrisiko für Covid-19 auf der Wiesn hoch“, sagt der Mediziner.

Eine Corona-Impfung empfiehlt die Ständige Impfkommission (Stiko) unter anderem Menschen ab 75 Jahren, Personen mit Risikofaktoren sowie Pflegepersonal.

Im September beginnt die Zeit für die Grippeimpfung

Influenza- und respiratorische Synzytial-Viren, kurz RSV, machen laut Spinner nur einen sehr kleinen Teil der Erkrankungen rund um die Wiesn aus. Sie nehmen üblicherweise erst später im Herbst stärker zu.

Ganz ausgeschlossen sind Grippefälle auf dem Oktoberfest dennoch nicht. Durch das internationale Publikum und die vielen Menschen auf engem Raum gebe es auch zu dieser Jahreszeit vereinzelt Influenza-Fälle, erklärt Spinner.

Der Beginn des Herbstes sei generell ein guter Zeitpunkt für die Grippeimpfung vor der Saison ab Oktober. Das gelte besonders für Menschen mit Risikofaktoren wie Herz-Kreislauf-, Lungen- oder Krebserkrankungen.

Wer unsicher ist, sollte das Thema mit seinem Hausarzt oder seiner Hausärztin besprechen.

Wiesn-Grippe vermeiden: Händewaschen, warmhalten, Rücksicht nehmen

Eine Ansteckung mit Atemwegsviren lässt sich bei einer Großveranstaltung wie dem Oktoberfest kaum komplett verhindern. Einige einfache Maßnahmen können das Risiko jedoch senken.

Das LMU Klinikum rät etwa zu regelmäßigem Händewaschen. Ist der Weg zum Waschbecken versperrt, kann auch ein Desinfektionsmittel für die Hände helfen.

Wer besonders vorsichtig sein möchte, kann vor dem Anstoßen außerdem den Rand seines Maßkruges kurz mit einem Hygienetuch abwischen.

Für einen langen Wiesn-Abend empfiehlt es sich zudem, eine Jacke oder ein Tuch mitzunehmen. Wenn der Körper friert, werden Haut und Schleimhäute schlechter durchblutet. Dadurch sinkt laut Klinikum die Abwehrkraft gegen Viren und der Körper wird anfälliger.

Wer bereits kränkelt, sollte trotz aller Oktoberfest-Vorfreude besser zu Hause bleiben und damit andere schützen.

Treten in den Tagen nach dem Wiesn-Besuch Symptome wie Schnupfen oder Halsschmerzen auf, kann ein Corona-Schnelltest sinnvoll sein. Auch das Tragen einer Maske kann helfen, etwa Familienmitglieder vor einer Ansteckung zu schützen. (dpa/mp)