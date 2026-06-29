In sozialen Netzwerken wird Natronwasser als Wundermittel gegen Pestizide auf Obst gefeiert. Experten halten davon wenig – und erklären, warum normales Abspülen meist reicht.

Kaltes Wasser reicht: Obst mit Natronlauge zu waschen bringt nichts und kostet nur Geld. Auch der Geschmack kann darunter leiden. Monika Skolimowska/dpa/dpa-tmn

Erdbeeren, Äpfel oder anderes Obst mit Natron und Wasser waschen? Genau das empfehlen derzeit viele Influencer in sozialen Netzwerken.

Die Natronlauge soll Obst besonders sauber machen. Auch Pestizidrückstände sollen angeblich nur so richtig verschwinden. Doch Experten widersprechen deutlich.

Obst mit Natron waschen: Experte hält nichts davon

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„Das ist der größte Blödsinn“, sagt Ulrich Mayr vom Kompetenzzentrum Obstbau Bodensee, kurz KOB, bei Ravensburg.

Seine Einschätzung ist klar: „Das bringt überhaupt nichts und kostet nur Geld.“ Aus Sicht des Experten reicht kaltes Wasser vollkommen aus, um Obst zu reinigen.

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Geschmack kann unter Natron leiden

Mayr würde mit Natronlauge gewaschene Erdbeeren persönlich nicht essen. Der Grund: Die Früchte könnten sich mit Wasser vollsaugen.

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Darunter kann der Geschmack stark leiden. Außerdem sei Natron sehr basisch. „Die Lauge kann zudem sehr aggressiv sein“, sagt Mayr.

Obst mit Natron waschen: Was Studien zeigen

Auch die Verbraucherzentrale hat den Natron-Lifehack aus dem Netz geprüft. Dabei stellte sie fest, dass es wissenschaftliche Untersuchungen dazu gibt.

US-Forscher legten Äpfel 15 Minuten lang in eine Natronlösung. Dabei konnten bestimmte Pestizide auf der Oberfläche weitgehend entfernt werden. Genannt werden etwa Thiabendazol oder Phosmet. Mit Ultraschall verstärkte sich der Effekt sogar noch.

Nicht alle Rückstände verschwinden

Ganz so einfach ist es aber nicht. Denn nicht alle Pestizide lassen sich mit Wasser oder Natron lösen, erklärt die Verbraucherzentrale. Einige Wirkstoffe sind fettlöslich. Sie lagern sich in die Wachsschicht von Obst wie Äpfeln ein.

Andere Pestizide sind systemisch. Sie dringen tief ins Fruchtfleisch ein. Rückstände davon bleiben auch nach gründlichem Waschen bestehen.

Bio-Obst kann bessere Wahl sein

Das Fazit der Verbraucherzentrale lautet deshalb: Natron kann zwar helfen, entfernt aber nie alle Rückstände.

Wer Pestizide weitgehend vermeiden möchte, fährt mit Bio-Obst und Bio-Gemüse besser.

Ansonsten reicht normales Abspülen meist aus.

Obst mit Natron waschen? So reinigen Sie Obst richtig!

Obst und Gemüse sollten unter fließendem Wasser gereinigt werden. Festere Sorten kann man kräftig abreiben. Dafür eignen sich ein Mikrofasertuch oder eine Bürste. Weiches Obst sollte länger abgespült werden.

Ein längeres Wasserbad ist dagegen nicht sinnvoll. Wasserlösliche Nährstoffe wie Vitamin C können dabei verloren gehen, weil sie ins Wasser übergehen.

BfR gibt Entwarnung

Bei den Pestizidmengen gibt das Bundesinstitut für Risikobewertung Entwarnung.

Die Mengen in Deutschland seien unbedenklich. Für jedes Pflanzenschutzmittel gibt es gesetzlich festgelegte Höchstmengen. Diese Grenzwerte werden laut BfR in der Regel auch eingehalten. (dpa/mp)