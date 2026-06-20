Endlich abkühlen im See! Doch wer mit aufgeheiztem Körper ins Wasser springt oder auf der Luftmatratze einschläft, bringt sich schnell in Gefahr. Ein Experte erklärt, worauf es ankommt.

Wer auf einer Luftmatratze im Wasser liegt, ist Wind und Strömung ausgesetzt. Also: regelmäßig checken, wohin es einen so treibt. Clara Margais/dpa/dpa-tmn

Wenn die Temperaturen auf über 30 Grad klettern, zieht es viele Menschen an den See. Abkühlung muss her. Doch genau dort kann es schnell brenzlig werden.

Wer ein paar Regeln beachtet, senkt das Risiko für gefährliche Badesituationen deutlich. Andreas Paatz, Bundesleiter der DRK-Wasserwacht, erklärt, worauf Badende achten sollten.

Sicheres Baden: Vor dem Sprung in den See erst abkühlen

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Gerade zu Beginn der Badesaison unterschätzen viele ein Risiko: den großen Unterschied zwischen Luft- und Wassertemperatur. Während das Thermometer Richtung 30 Grad steigt, liegen die Wassertemperaturen in Seen Mitte Juni oft noch unter 20 Grad.

„Springt man dann mit aufgeheiztem Körper ins noch recht kühle Wasser, wird das Herz-Kreislauf-System stark gefordert“, warnt Andreas Paatz. Bei Menschen mit Herz-Kreislauf-Vorerkrankungen kann das sogar lebensgefährlich werden – etwa, wenn es zur Bewusstlosigkeit kommt.

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Besser ist es, den Körper vorher abzukühlen. Zum Beispiel, indem man Wasser über Arme, Rumpf und Beine schöpft. Wer ganz sicher gehen will, springt nicht hinein, sondern geht Schritt für Schritt in den See.

Auf Luftmatratze und Schwimmtier wach bleiben

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Luftmatratze, Schwimmring oder XXL-Flamingo: Sich darauf treiben zu lassen, ist entspannend. Doch wer einschläft, kann plötzlich weit vom Ufer entfernt sein.

„Wenn ich auf einer Luftmatratze dahingleite, bin ich Strömungen und auch dem Wind ausgesetzt“, sagt Paatz. Aufblasbare Wasserspielzeuge sollten deshalb nur mit offenen Augen genutzt werden. Nur so kann man rechtzeitig gegensteuern.

Ist man doch weggedöst und der Rückweg ist weit, rät Paatz davon ab, sofort mit dem ganzen Körper von der Luftmatratze ins Wasser zu gehen. Der Körper sei oft aufgeheizt, das könne gefährlich werden.

Stattdessen sollten Betroffene die Beine ins Wasser gleiten lassen, den Oberkörper auf der Luftmatratze lassen und sich mit kräftigen Schwimmbewegungen wieder Richtung Ufer bewegen.

Alkohol und Drogen passen nicht zum Badespaß

Alkohol und Drogen sind beim Baden tabu. Rausch enthemmt – und bringt Menschen auf Ideen, die nüchtern betrachtet viel zu gefährlich sind.

Paatz warnt zudem davor, dass Rauschmittel Gruppendynamiken verstärken können. Dann kommt es leichter zu gegenseitigem Aufstacheln, Mutproben und riskanten Kopf- oder anderen Sprüngen in den See.

Sicheres Baden: Kräfte und Strecken realistisch einschätzen

Viele Badeunfälle entstehen, weil Menschen ihre Kräfte überschätzen. Paatz spricht von einem „Missverhältnis zwischen der eigenen Kondition und der Schwimmstrecke, die bewältigt werden muss“.

Wer weit hinausschwimmt, kann unterwegs erschöpfen. Ohne Boden unter den Füßen wird das schnell gefährlich.

Der Tipp des DRK-Experten: parallel zum Ufer schwimmen. So kann man Strecke machen und sich herausfordern, ohne weit hinauszuschwimmen.

Bei Gewitter und starkem Regen sofort raus

Zieht ein Gewitter auf, muss das Baden sofort beendet werden. Schlägt ein Blitz ins Wasser ein, verteilt sich sein Strom laut Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik über eine große Fläche.

Sogar mehr als 100 Meter vom Einschlagsort entfernt können noch Ströme fließen, die bei Schwimmerinnen und Schwimmern einen Schock auslösen können. Dann besteht Ertrinkungsgefahr.

Auch Baden bei kräftigem Sommerregen ist laut Paatz keine gute Idee. Treffen Tropfen auf die Wasseroberfläche, kann sich dort ein feines Wasser-Luft-Gemisch bilden. Das erschwert die Atmung, kann zum Verschlucken führen und gefährliche Situationen auslösen.

Sicheres Baden: Frühzeitig Hilfe rufen

Wer mitten im Badesee merkt, dass die Kräfte schwinden oder er oder sie sich nicht gut fühlt, sollte früh Hilfe anfordern. Hilferufe und Handzeichen sind dann richtig.

„Man muss dafür noch nicht akut in Gefahr sein. Es reicht, dass die Kräfte nachlassen und man absehen kann, dass man künftig womöglich Hilfe braucht“, stellt Paatz klar.