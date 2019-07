Neue Trinkstudie: Deutschland beim Alkohol gut dabei, ein Klischee ist völlig falsch

Köln -

Die Sahara-Hitze hat uns in Deutschland alle durstig gemacht. Laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) braucht jeder Mensch mindestens 1,5 Liter Flüssigkeit täglich.



Wer viel Sport treibt, körperliche Arbeit verrichtet oder lange extremer Hitze oder Kälte ausgesetzt ist, bei dem kann sogar bis zu ein Liter zusätzlich nötig sein.

Aber wie artig trinken die Deutschen überhaupt? Und wie tief schauen wir ins Glas, wenn es um Alkohol geht? Eine neue Studie der Techniker Krankenkasse (TK) klärt auf.

Sieben von zehn Deutschen trinken genug

Ein Großteil in Deutschland ist nach eigenen Angaben gut im Saft. 69 Prozent aller bundesweit Befragten sagten, dass sie es meistens oder immer schaffen, täglich genug zu trinken.



21 Prozent schaffen das laut eigener Aussage nur teilweise, neun Prozent selten und zwei Prozent nie.

Und es gibt Unterschiede bei den Geschlechtern: Während bei den Frauen 39 Prozent weniger als 1,5 Liter Flüssigkeit täglich trinken, sind es bei den Männern 27 Prozent.



Trink-Studie entlarvt ein altes Klischee

Es gibt auch Unterschiede in den Altersklassen – und hier räumt die Studie mit einem alten Klischee auf. Zumindest, wenn man den Angaben der Befragten glaubt.



Denn ältere Menschen sind keineswegs so nachlässig mit dem Trinken, wie immer behauptet wird. Im Gegenteil.



73 Prozent der Deutschen ab 60 trinken gleichmäßig und über den Tag verteilt, das können nur 59 Prozent der 40- bis 59-Jährigen und 54 Prozent der 18- bis 39-Jährigen von sich behaupten. Dabei sollte man jedoch immer im Hinterkopf behalten: Die Studie basiert auf den Angaben der Befragten.



Die größten Trinkmuffel leben in NRW



Nirgendwo in Deutschland sind die Menschen so nachlässig mit dem Trinken wie in NRW. 39 Prozent kommen nach eigenen Angaben nicht auf den täglichen Mindestbedarf.



Ähnlich schlampig ist man unter anderem in Berlin, Hamburg und Niedersachsen (38 Prozent). Dagegen trinken in Baden-Württemberg nur 26 Prozent weniger als 1,5 Liter pro Tag.



Deutsche lieben Kaffee

Kaffee und Tee sind die liebsten Getränke der Deutschen. 91 Prozent trinken es täglich oder mehrmals die Woche.



Kaffee ist neben Tee das Lieblingsgetränk der Deutschen.

Auf Platz zwei landet Mineralwasser mit 69 Prozent, danach folgen Leitungswasser (63 Prozent), Milch/Milchmixgetränke/Kakao (33 Prozent) und Saft und Saftschorlen (30 Prozent).



Stress! Im Job wird häufig zu wenig getrunken

Das Berufsleben wirkt sich für Viele negativ auf das Trinkverhalten aus. Während 70 Prozent aller Befragten regelmäßig über den Tag verteilt zu einem Getränk greifen, tun das bei den Erwerbstätigen nur 57 Prozent.



Die meisten Trinkmuffel im Job vergessen es einfach (77 Prozent) oder haben keine Zeit (56 Prozent).



Der Faktor Stress spielt auch unabhängig vom Job eine immer größere Rolle: In einer Umfrage von 2010 gaben noch 34 Prozent aller Befragten an, bei Stress oft das Trinken zu vergessen. 2019 sind es bereits 45 Prozent.



Sieben Prozent aller Deutschen trinken täglich Alkohol

Beim Thema Alkohol ist Deutschland geteilt. 32 Prozent geben an, selten oder gar nicht Alkohol zu trinken, 30 Prozent machen es einmal pro Woche.



Auf der anderen Seite hebt jeder Vierte vier Tage oder mehr pro Woche das Glas, sieben Prozent aller Befragten trinken sogar jeden Tag.

Deutsche Männer trinken im Durchschnitt 7,1 Gläser Alkohol pro Woche, mehr als doppelt so viele wie Frauen.

Junge Menschen trinken seltener als ältere – wenn, dann aber mehr. Geschlechterspezifisch gibt es einen klaren Unterschied: Männer trinken mit 7,1 Gläsern pro Woche mehr als doppelt so viel wie Frauen (3,2 Gläser). NRW liegt mit fünf Gläsern Alkohol pro Woche übrigens im Mittelfeld.



Schon zwei Prozent Flüssigkeit zu wenig schaden dem Körper

Wer ausreichend trinkt, hilft seinem Körper beim Transport von Vitaminen, Mineralstoffen, Salzen und Zucker in die Zellen. Das kann Krankheiten vorbeugen.



„Wird der Flüssigkeitsbedarf unseres Körpers dauerhaft nicht gedeckt, steigt das Risiko für Übergewicht, Herz-Kreislauf- und Darmerkrankungen“, sagt Dr. Jens Baas, Vorstandsvorsitzender der TK.



Die Ergebnisse der Studie bestätigen das: Wenigtrinker geben häufiger an, an Muskelverspannungen, Rückenschmerzen, Erschöpfung, Herz-Kreislauf-Beschwerden und Konzentrationsstörungen zu leiden.



„Schon zwei Prozent Flüssigkeitsverlust reduzieren die Leistungsfähigkeit des Menschen nachhaltig“, sagt Baas. Er fordert: „An diesem Punkt sind vor allem Arbeitgeber gefragt, ihre Beschäftigten bei der Einhaltung regelmäßiger Trinkpausen zu unterstützen.“ (mah)