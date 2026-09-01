Die Abnehmspritze gibt es in Deutschland schon länger. Seit heute ist das Medikament Wegovy auch als Tablette erhältlich. Was sie kostet, für wen sie infrage kommt und was bei der Einnahme zu beachten ist.

Die Abnehmpille gibt es ab heute in deutschen Apotheken (Symbolbild). picture alliance/dpa | Annette Riedl

Erstmals gibt es in Deutschland eine Abnehmpille mit dem Wirkstoff Semaglutid. Die Wegovy-Tabletten sind seit dem 1. September in Apotheken erhältlich. Einige der wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

Seit wann sind die Abnehmtabletten in Deutschland verfügbar?

Seit Dienstag, 1. September, sind die Wegovy-Tabletten in deutschen Apotheken erhältlich. Hersteller Novo Nordisk teilte der Deutschen Presse-Agentur vor dem Marktstart mit, ausreichend Ware für die erwartete Nachfrage bereitzuhalten. Die EU hatte die Tabletten im Juli zugelassen.

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Für wen kommt das Medikament infrage?

Die Tabletten sind für Menschen mit Adipositas oder Übergewicht und mindestens einer gewichtsbedingten Begleiterkrankung zugelassen. Sie sind verschreibungspflichtig.

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Patienten müssen Wegovy bislang selbst bezahlen. Je nach Dosierung kostet die Behandlung 173 bis 278 Euro pro Monat.

Verschiedene Packungen des Abnehmmittels „Wegovy“ des Pharmakonzerns Novo Nordisk liegen in einer dänischen Apotheke auf dem Verkaufstresen. Steffen Trumpf/dpa

Warum zahlt die Krankenkasse nicht?

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Abnehmmedikamente sind bislang von der Erstattung durch die gesetzlichen Krankenkassen ausgeschlossen.

Inzwischen wird allerdings darüber diskutiert, ob die Mittel bei schwerer Adipositas in bestimmten Fällen bezahlt werden sollten. Die Vorsitzende des Gemeinsamen Bundesausschusses, Sonja Optendrenk, bezeichnete eine Kostenübernahme unter bestimmten Voraussetzungen gegenüber dem „Spiegel“ als „überlegenswert“.

Gibt es Semaglutid als Tablette nicht schon länger?

Doch. Unter dem Namen Rybelsus ist Semaglutid bereits seit 2020 als Tablette gegen Typ-2-Diabetes zugelassen. Bei entsprechender Diagnose kann die Krankenkasse die Behandlung übernehmen.

Für Wegovy zur Behandlung von Adipositas gilt das bislang nicht.

Wie wirkt die Abnehmpille?

Semaglutid sorgt dafür, dass ein Sättigungsgefühl entsteht und länger anhält. Patienten essen dadurch in der Regel weniger.

Die Wirkung auf das Gewicht sei mit der Abnehmspritze vergleichbar, sagte Endokrinologin Nina Meyer von der Berliner Charité bei einem Presse-Briefing des Science Media Centers. Der wesentliche Vorteil sei, dass Patienten zwischen Spritze und Tablette wählen könnten.

Wie wird die Tablette eingenommen?

Die Wegovy-Spritze wird einmal pro Woche angewandt, die Tablette täglich.

Vor der Einnahme sollen Patienten mindestens acht Stunden nichts gegessen haben. Die Tablette wird morgens nüchtern mit etwas Wasser eingenommen. Danach sollen sie 30 Minuten lang nichts essen und keine anderen Getränke oder Medikamente zu sich nehmen, wie die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) informiert.

Die höchste Tablettendosis liegt bei 25 Milligramm. Bei der Spritze sind es maximal 2,4 Milligramm. Die höhere Dosis ist nötig, weil Magen und Dünndarm nur einen kleinen Teil des Wirkstoffs aufnehmen, erklärte Hans Hauner von der Technischen Universität München beim SMC.

Wie viel kann man damit abnehmen?

Studienergebnisse zu Semaglutid zeigen Gewichtsverluste von durchschnittlich etwa 11 bis 17 Prozent. Die Gewichtsabnahme liege bei etwa zehn bis zwölf Kilogramm, sagte Hauner.

Experten betonen jedoch, dass das Medikament allein nicht ausreicht. Wichtig seien zusätzlich ärztliche Begleitung sowie Veränderungen bei Ernährung, Bewegung und Verhalten.

Eine britische Studie, die im März veröffentlicht wurde, zeigte zudem, dass Patienten nach dem Absetzen häufig wieder zunehmen. Ein Jahr nach dem Therapiestopp waren demnach durchschnittlich 60 Prozent des zuvor verlorenen Gewichts wieder drauf.

Welche Nebenwirkungen gibt es?

Es können Nebenwirkungen wie Übelkeit, Erbrechen oder Verstopfung auftreten, sagte Meyer. Bisherige Studien zu Abnehmmitteln mit GLP-1-Wirkstoffen hätten gezeigt, dass die Nebenwirkungen meist mild bis moderat und selten schwer seien.

Was ist von Online-Angeboten zu halten?

Hauner und Meyer sehen Online-Angebote kritisch. Es gebe dort häufig keine ausreichende ärztliche Betreuung, sagte Hauner.

Auch die ABDA warnt vor „dubiosen Online-Angeboten“. ABDA-Präsident Thomas Preis kritisierte den Eindruck, solche Therapien ließen sich einfach „per Mausklick“ organisieren. Wichtig seien persönliche Beratung und pharmazeutische Kontrolle. (vd)