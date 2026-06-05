Mentale Gesundheit auf Social Media: Woran man seriöse Posts erkennt

Depression, ADHS, Trauma: Auf Social Media sprechen viele offen über psychische Gesundheit. Doch nicht jeder Post ist seriös – und Selbstdiagnosen können problematisch sein.

Mentale Gesundheit ist längst kein Tabuthema mehr. Auf Plattformen wie TikTok und Instagram sprechen viele Menschen offen über Depressionen, Burn-out, Angststörungen, Traumata und Neurodivergenz. Für Betroffene kann das hilfreich sein. Sie fühlen sich weniger allein. Auch das allgemeine Bewusstsein für psychische Gesundheit wächst.

Doch nicht alle Inhalte zu Mental Health auf Social Media sind seriös. Davor warnt Petra Beschoner, Fachärztin für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatische Medizin. „Psychische Erkrankungen dürfen nicht zu Lifestyle-Begriffen verkommen oder in kurzen Videos abgehandelt werden“, sagt sie.

Mentale Gesundheit auf Social Media: Warum Selbstdiagnosen riskant sind

Die wachsende Zahl von Selbstdiagnosen sieht Beschoner kritisch. Denn psychische Erkrankungen lassen sich nicht mit kurzen Checklisten sicher erkennen. Skeptisch sollte man werden, wenn Posts nach dem Muster funktionieren: „5 Zeichen, dass du traumatisiert bist“ oder „Daran erkennst du ADHS“. So einfach und eindeutig sind psychische Erkrankungen nicht.

Auch wenn Creator stark zuspitzen oder Angst schüren, ist Vorsicht geboten. Solche Inhalte sollte man nicht für bare Münze nehmen.

Das macht seriöse Accounts aus

Seriöse Accounts drängen nicht vorschnell zu Diagnosen. Sie erklären ein Thema, ohne zu behaupten, dass einzelne Anzeichen automatisch eine psychische Erkrankung bedeuten. Wichtig ist auch, dass sie Grenzen benennen. Seriöse Inhalte verweisen auf professionelle Hilfe und machen deutlich, dass einzelne Symptome immer im Zusammenhang betrachtet werden müssen.

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Damit unterscheiden sie sich klar von Posts, die komplexe Erkrankungen stark vereinfachen. Gerade bei Themen wie Depression, Trauma, Burn-out, Angststörungen oder Neurodivergenz ist Einordnung entscheidend.

Mentale Gesundheit: Nicht jedes Tief ist eine Diagnose

Beschoner warnt außerdem davor, jede Befindlichkeit sofort zu pathologisieren. Es geht jedem Menschen mal nicht gut. Erschöpfung, Gereiztheit oder Verunsicherung gehören zum Leben dazu.

„Menschen dürfen traurig oder überfordert sein, ohne sich sofort krank fühlen zu müssen“, sagt die ärztliche Leiterin der Akutklinik Bad Saulgau. Wer das eigene Verhalten ständig analysiere, könne schnell das Vertrauen in normale emotionale Schwankungen und die eigene Widerstandskraft verlieren.

Soziale Medien können aus Sicht der Ärztin sogar Druck erzeugen. Nämlich dann, wenn Menschen das Gefühl bekommen, sich ständig um ihre mentale Gesundheit kümmern zu müssen. Besonders Teenagerinnen seien davon betroffen. „Der Fokus auf innere Stabilität sollte entlasten, nicht zusätzlichen Leistungsdruck erzeugen“, sagt Beschoner.

Wann professionelle Hilfe wichtig ist

Trotz ihrer Kritik sieht die Psychiaterin die neue Offenheit in sozialen Medien grundsätzlich positiv. Sie kann dazu beitragen, dass Betroffene sich bei psychischen Problemen früher Hilfe suchen. Gerade junge Menschen finden online Halt, Orientierung und Austausch. Entscheidend sei aber, dass digitale Communitys unterstützen – und fachliche Hilfe nicht ersetzen.

Professionelle Hilfe ist wichtig, wenn Belastungen über längere Zeit anhalten. Auch wenn sie den Alltag bestimmen oder Schlaf, Arbeit, Schule oder Beziehungen leiden, sollten Betroffene Unterstützung suchen. Das gilt besonders dann, wenn man aus dem Zustand aus eigener Kraft nicht herausfindet. Als erste Anlaufstelle empfiehlt Beschoner die Hausarztpraxis. Sie kann bei Bedarf weitervermitteln. (dpa/mp)

Hilfe in schweren Stunden

Ihre Gedanken hören nicht auf zu kreisen? Sie befinden sich in einer scheinbar ausweglosen Situation und spielen mit dem Gedanken, sich das Leben zu nehmen? Hier finden Sie Beratungs- und Seelsorgeangebote:

Telefonseelsorge: Unter 0800 – 111 0 111, 0800 – 111 0 222 oder 116 123 erreichen Sie rund um die Uhr Mitarbeiter, mit denen Sie Sorgen und Ängste teilen können. Auch ein Gespräch via Chat ist möglich. telefonseelsorge.de

Kinder- und Jugendtelefon: Das Angebot des Vereins „Nummer gegen Kummer“ richtet sich vor allem an junge Menschen. Erreichbar montags bis samstags von 14 bis 20 Uhr unter 116 111. Es gibt auch ein Elterntelefon, das unter 0800 – 111 0550 erreichbar ist. Samstags nehmen die jungen Berater des Teams „Jugendliche beraten Jugendliche“ die Gespräche an. nummergegenkummer.de.

Muslimisches Seelsorge-Telefon: Die Mitarbeiter von MuTeS sind 24 Stunden unter 030 – 44 35 09 821 zu erreichen. Viele sprechen Türkisch. mutes.de

Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention: Unter suizidprophylaxe.de gibt es eine Übersicht aller telefonischer, regionaler, Online- und Mail-Beratungsangebote in Deutschland.