Sonnenbrand, Ausschlag oder sogar Blasen: Rund 400 Medikamente können die Haut empfindlicher für Sonnenlicht machen. Wer solche Mittel einnimmt, sollte sich besonders gut schützen – und bei Beschwerden einige Dinge beachten.

Bestimmte Medikamente können zu einer sonnenbrandähnlichen Reaktion der Haut führen. In akuten Fällen kann dann unter Umsätnden eine antiallergische Salbe helfen. Silvia Marks/dpa-tmn

Bestimmte Medikamente können dafür sorgen, dass die Haut empfindlicher auf Sonnenlicht reagiert. Gerade im Sommer steigt dadurch das Risiko für Hautschäden. Die Reaktionen können unmittelbar nach einem Aufenthalt in der Sonne auftreten – manchmal zeigen sie sich aber auch erst später.

„Meist kommt es zu sonnenbrandähnlichen Reaktionen“, erklärt die Dermatologin Prof. Wiebke Ludwig-Peitsch vom Vivantes Klinikum in Berlin in der „Apotheken Umschau“ (Ausgabe 08/2026 B). Die Haut kann sich röten, brennen oder schmerzen. In schweren Fällen entstehen sogar Blasen.

Lichtempfindliche Haut durch Medikamente: Diese Beschwerden sind möglich

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Auch Pigmentstörungen können auftreten. Dabei verfärbt sich die Haut länger anhaltend. Möglich sind außerdem Quaddeln.

Seltener kommt es laut Ludwig-Peitsch zu sogenannten photoallergischen Reaktionen. Diese können sich etwa durch einen juckenden, ekzemartigen Ausschlag bemerkbar machen, der erst verzögert auftritt.

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So schützen Sie sich vor der Sonne

Wer ein Medikament einnimmt, das die Haut lichtempfindlicher machen kann, sollte direkte Sonne möglichst meiden. Im Freien helfen lange Kleidung und eine Kopfbedeckung.

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Zusätzlich empfiehlt sich ein Sonnenschutzmittel mit hohem Lichtschutzfaktor und hohem UVA-Schutz. Denn durch Arzneimittel ausgelöste Reaktionen können bereits bei Sonnenmengen auftreten, die die Haut normalerweise problemlos verträgt.

Lichtempfindliche Haut durch Medikamente: Was bei einer Reaktion hilft

Wer trotz aller Vorsicht Sonne abbekommen hat und anschließend eine Hautreaktion bemerkt, kann laut Dermatologin Ludwig-Peitsch eine rückfettende Hautpflege oder eine After-Sun-Lotion verwenden.

Bei akuten Beschwerden können unter Umständen auch eine kortisonhaltige Salbe oder ein Antihistaminikum helfen. Dazu sollten sich Betroffene am besten beraten lassen.

Bei großflächigen Blasen, starken Beschwerden oder Hautveränderungen, die länger anhalten, sollten Betroffene auf jeden Fall eine Arztpraxis aufsuchen.

Wichtig: Medikamente sollten keinesfalls eigenmächtig abgesetzt werden. Ärztinnen und Ärzte können bei anhaltenden Problemen beurteilen, ob ein Präparat möglicherweise abgesetzt oder gewechselt werden sollte oder ob eine Anpassung der Dosis infrage kommt.

Rund 400 Arzneimittel betroffen

Laut „Apotheken Umschau“ sind etwa 400 Medikamente bekannt, die die Lichtempfindlichkeit der Haut erhöhen können. Dazu gehören unter anderem bestimmte Antibiotika wie Doxycyclin, Entwässerungsmittel, einige Antidepressiva, Antipilzmittel, Krebsmedikamente, Retinoide und andere Aknetherapeutika. Auch Johanniskraut kann entsprechende Reaktionen auslösen.

Hinweise auf mögliche Auswirkungen durch Sonnenlicht finden sich in der Packungsbeilage. Auch Ärztinnen und Ärzte sowie Apothekerinnen und Apotheker können dazu beraten. (dpa/mp)