Medikamente gegen Heuschnupfen: Was wirklich hilft – und was oft überschätzt wird

Wenn die Pollensaison losgeht, greifen viele erst mal zur Apotheke. Tabletten, Nasenspray, Augentropfen – die Regale sind voll, die Verzweiflung groß. Nur: Nicht alles wirkt gleich gut. Und manches wird komplett falsch genutzt.

Hier kommt der Überblick, was bei Heuschnupfen wirklich hilft – und wo Erwartungen oft zu hoch sind.

Antihistaminika: Gut gegen Niesen und Juckreiz – aber nicht gegen alles

Antihistaminika blockieren Histamin, den Stoff, der Juckreiz, Niesattacken und eine laufende Nase auslöst. Moderne Wirkstoffe (z. B. Cetirizin, Loratadin, Desloratadin) helfen vielen zuverlässig – und machen deutlich seltener müde als ältere Präparate.

Aber auch Antihistaminika stoßen an ihre Grenzen: Wenn die Nase dauerhaft verstopft ist, reicht eine Tablette oft nicht. Dann sitzt das Problem tiefer: Die Schleimhaut ist entzündet.

Kortison-Nasensprays: Der unterschätzte Klassiker bei Heuschnupfen

Viele haben Respekt vor „Kortison“. Dabei sind kortisonhaltige Nasensprays bei Heuschnupfen oft die wirksamste Option, besonders bei verstopfter Nase und dauerhaft gereizter Schleimhaut. Sie wirken lokal in der Nase und dämpfen die Entzündung.

Wichtig: Kortison-Nasenspray ist kein „Sofort-frei“-Spray. Die volle Wirkung kommt häufig erst nach ein paar Tagen. Und wer nicht regelmäßig sprüht, verschenkt Effekt.

Bei Heuschnupfen ist Nasenspray nicht gleich Nasenspray. picture alliance / pressefoto_korb | Micha Korb Bei Heuschnupfen ist Nasenspray nicht gleich Nasenspray.

Augentropfen: Schnell für die Augen – aber nur ein Baustein

Juckende, tränende, gerötete Augen? Antiallergische Augentropfen können rasch Erleichterung bringen. Sie sind sinnvoll, wenn die Augen im Vordergrund stehen – ersetzen aber keine Behandlung, wenn Nase und Atemwege massiv mitmachen.

Kombi-Therapie: Manchmal sinnvoll, manchmal Overkill

Bei starken Symptomen kann die Kombination aus Tablette + Nasenspray + Augentropfen sinnvoll sein. Aber: „Alles auf einmal“ ohne Plan ist keine gute Strategie. Besser ist, gezielt nach Beschwerden zu kombinieren – und bei anhaltendem Leidensdruck ärztlich gegenchecken zu lassen.

Abschwellende Nasensprays: Bitte nur kurz und im Notfall

Diese Sprays machen die Nase schnell frei – aber sie behandeln nicht die Allergie, sondern nur das Symptom. Wer sie zu lange nutzt, riskiert einen Gewöhnungseffekt und im schlimmsten Fall eine Dauerschwellung. Für Heuschnupfen gilt: höchstens kurzzeitig, wenn es gar nicht anders geht.

Was oft überschätzt wird: Hausmittel, „natürliche“ Produkte, schnelle Tricks

Nasenspülungen oder fettende Salben können die Schleimhaut beruhigen – das ist okay als Ergänzung. Aber sie ersetzen keine wirksame Allergietherapie. Auch der Klassiker „Gin hilft“ ist Quatsch: Alkohol kann Symptome sogar verstärken. Und wer nur Tabletten nimmt, obwohl die Nase dicht bleibt, wird oft enttäuscht sein.

Wann bei Heuschnupfen zum Arzt?

Wenn Medikamente kaum helfen, der Schlaf leidet oder Atemprobleme dazukommen (Reizhusten, Enge in der Brust, pfeifende Atmung), sollte das ärztlich abgeklärt werden. Dann kann auch eine Hyposensibilisierung sinnvoll sein – sie setzt als einzige Therapie an der Ursache an.

Bei Heuschnupfen gilt stets: richtig einsetzen statt planlos schlucken. Antihistaminika helfen bei Juckreiz und Niesen, Kortison-Nasensprays bringen die Entzündung runter, Augentropfen ergänzen. Wer gezielt behandelt, kommt deutlich besser durch die Pollensaison.