Luftreiniger und Pollenschutzgitter: Was bringt’s wirklich bei Heuschnupfen?

Wenn die Pollensaison losgeht, boomt der Markt. Luftreiniger versprechen „reine Luft“, Pollenschutzgitter „pollenfreie Räume“. Klingt gut – aber was hilft Allergikern wirklich? Die ehrliche Antwort: Es kommt darauf an. Hier ist die nüchterne Kaufberatung, ohne Marketing-Sprech.

Luftreiniger: sinnvoll bei Heuschnupfen – aber nur unter Bedingungen

Luftreiniger können helfen, wenn sie das Richtige leisten. Entscheidend ist ein HEPA-Filter (mindestens H13). Der filtert auch feine Partikel wie Pollen zuverlässig aus der Luft. Billige Geräte ohne echten HEPA-Filter bringen wenig – sie wälzen Luft um, reinigen sie aber kaum.

Wichtig ist außerdem die passende Raumgröße. Ein Gerät für 20 Quadratmeter im Wohnzimmer mit 35 Quadratmetern? Dann läuft es permanent am Limit und bringt wenig. Auch die Lautstärke zählt: Was nachts stört, bleibt aus – und nützt dann gar nichts.

Was Luftreiniger nicht können: Sie ersetzen kein Lüften, sie entfernen keine Pollen von Kleidung, Haaren oder dem Sofa. Sie sind eine Ergänzung, kein Allheilmittel. Am meisten bringen sie im Schlafzimmer, wo man viele Stunden verbringt.

Pollenschutzgitter bei Heuschnupfen: simpel, günstig – aber pflegeintensiv

Pollenschutzgitter für Fenster und Türen sind überraschend effektiv. Sie halten einen großen Teil der Pollen draußen und kosten deutlich weniger als ein Luftreiniger. Gerade fürs Schlafzimmer sind sie bei Heuschnupfen eine gute Basis.

Der Haken: Sie müssen regelmäßig gereinigt werden. Sonst werden sie selbst zur Pollenquelle. Zudem bremsen sie den Luftstrom – Lüften dauert länger. Wer dauerhaft auf Kipp lüftet, holt trotz Gitter weiter Pollen rein.

Luftreiniger und Pollenschutzgitter: Worauf Sie beim Kauf achten sollten

Beim Luftreiniger: Achten Sie auf einen echten HEPA-Filter, die passende Raumgröße, leise Stufen und bezahlbare Filterwechsel. Beim Pollenschutzgitter: Ein passgenauer Zuschnitt und eine stabile Befestigung sind das A und O. Achten Sie zudem auf einfache Reinigung, damit die Instandhaltung nicht als Mammutaufgabe erscheint und damit zur Last wird.

Kombination schlägt Einzelmaßnahme

Am sinnvollsten ist oft die Kombination: Pollenschutzgitter, um den Eintrag zu reduzieren – plus Luftreiniger, um das zu beseitigen, was trotzdem hereinkommt. Dazu die Basics: abends Haare waschen, Straßenkleidung nicht ins Schlafzimmer, regelmäßig feucht wischen.