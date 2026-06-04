Der größte Irrtum über Erholung: Warum vier freie Tage oft reichen

Mehrere Studien zeigen: Schon wenige Tage Auszeit können Körper und Psyche entlasten. Expertinnen erklären, warum regelmäßige Kurzurlaube wichtig sind – und wie die Erholung möglichst lange anhält.

Wer an Urlaub denkt, hat oft lange Reisen und mehrere Wochen Auszeit vor Augen. Doch auch ein Kurzurlaub kann viel bewirken. Schon wenige freie Tage helfen dabei, Stress abzubauen, besser zu schlafen und neue Energie zu tanken. Das sagen Expertinnen aus Psychologie und Gesundheitswissenschaft.

Wichtig ist dabei nicht unbedingt die Dauer der Auszeit. Entscheidend ist vielmehr, wie gut es gelingt, vom Alltag und von der Arbeit abzuschalten.

Kurzurlaub Erholung: Schon vier Tage zeigen Wirkung

„Aus wissenschaftlicher Perspektive kann man sagen, dass bereits vier Tage Urlaub das Stresslevel reduzieren“, sagt Maike Sauermann, Wirtschaftspsychologin und Gesundheitswissenschaftlerin vom IFBG (ehemals Institut für Betriebliche Gesundheitsberatung).

Kurzurlaube wirken laut der Expertin sowohl auf psychischer als auch auf körperlicher Ebene. Die Schlafqualität verbessert sich, positive Emotionen nehmen zu und das Nervensystem kann sich regulieren.

Allerdings hält dieser Effekt nicht dauerhaft an. „Erholung lässt sich nicht bunkern“, sagt die Psychologin und Stressreduktions-Coachin Bettina Kapfer. Studien zeigen, dass die positiven Effekte oft schon etwa eine Woche nach der Rückkehr wieder nachlassen – unabhängig davon, wie lange der Urlaub gedauert hat.

Deshalb empfehlen Forschende regelmäßige kurze Auszeiten. Sie helfen dabei, aufgestauten Stress immer wieder zu unterbrechen, und können das Risiko senken, in eine Erschöpfungsfalle zu geraten. Pauschale Empfehlungen zur Anzahl der Kurzurlaube pro Jahr gibt es laut Sauermann nicht. Entscheidend sei die Regelmäßigkeit.

Der richtige Ausgleich zum Job

Wer sich möglichst gut erholen möchte, sollte einen bewussten Kontrast zum Arbeitsalltag schaffen. Menschen, die viel am Schreibtisch sitzen, profitieren oft von Bewegung während der freien Tage. Wer körperlich arbeitet, kann dagegen eher bei Ruhe und Entspannung abschalten.

Doch Erholung bleibt individuell. Kapfer empfiehlt, auf die eigenen Bedürfnisse zu hören. Manche entspannen am besten auf dem Sofa, andere suchen Abenteuer oder neue Erlebnisse. Auch der Schlaf spielt eine zentrale Rolle. Wer im eigenen Bett besonders gut schläft, kann sich unter Umständen zu Hause nachhaltiger erholen als auf Reisen.

So gelingt das Abschalten wirklich

Für die Qualität der Erholung ist vor allem wichtig, wie man sich während der freien Zeit fühlt. „Es kommt nicht so sehr darauf an, was wir machen, sondern wie wir uns dabei fühlen“, sagt Sauermann.

Kapfer rät dazu, möglichst nicht erreichbar zu sein. Laptop und Diensthandy sollten aus dem Blickfeld verschwinden. Wer nicht komplett auf berufliche Mails verzichten möchte, kann feste Regeln aufstellen und das Postfach beispielsweise nur einmal täglich prüfen.

Orientierung bietet dabei das sogenannte DRAMMA-Modell. Es beschreibt sechs psychologische Bedürfnisse, die für nachhaltige Erholung wichtig sind. Je mehr dieser Bereiche erfüllt werden, desto größer ist laut Sauermann der Erholungseffekt.

Dazu gehören:

Detachment: mentales Abschalten von Arbeit und Verpflichtungen

mentales Abschalten von Arbeit und Verpflichtungen Relaxation: körperliche und geistige Entspannung

körperliche und geistige Entspannung Autonomy: Selbstbestimmung über die eigene Freizeit

Selbstbestimmung über die eigene Freizeit Mastery: neue Herausforderungen und persönliche Weiterentwicklung

neue Herausforderungen und persönliche Weiterentwicklung Meaning: sinnvolle Aktivitäten und innere Zufriedenheit

sinnvolle Aktivitäten und innere Zufriedenheit Affiliation: soziale Verbundenheit und Beziehungen

Was vor und nach der Auszeit wichtig ist

Damit die Erholung möglichst groß ausfällt, sollte der Stress nicht erst am letzten Arbeitstag enden. Sauermann empfiehlt, bereits vor dem Kurzurlaub bewusst Tempo herauszunehmen und zu prüfen, welche Aufgaben wirklich noch erledigt werden müssen. Delegieren oder Zwischenziele setzen können helfen.

Praktisch ist außerdem, die automatische Abwesenheitsnotiz bereits einen Tag vor Urlaubsbeginn sowie für ein bis zwei Tage nach der Rückkehr zu aktivieren. So bleibt mehr Zeit, um entspannt aus- und wieder einzusteigen.

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Kapfer empfiehlt zusätzliche Zeitpuffer vor und nach einer Reise. Sauermann rät zudem, möglichst nicht direkt mit einer kompletten Arbeitswoche zu starten. Wer beispielsweise an einem Mittwoch zurückkehrt, hat nach drei Arbeitstagen bereits wieder das Wochenende vor sich.

Auch nach dem Urlaub lässt sich die Erholung verlängern. Ein sogenannter „geistiger Mikrourlaub“ kann helfen: Dabei ruft man sich den Urlaubsort in kurzen Pausen noch einmal bewusst mit allen Sinnen in Erinnerung. (dpa/vd)