Bonnie Tyler lag nach einer Darm-OP wochenlang im künstlichen Koma. Was diese Maßnahme bedeutet – und warum Mediziner lieber von Sedierung sprechen.

Damit der Körper sich erholen kann – Sedierung blendet Reize aus, unterstützt die Beatmung und entlastet das Hirn. Marijan Murat/dpa-tmn

Täglich werden in Deutschland Patientinnen und Patienten auf Intensivstationen in einen künstlichen Schlafzustand versetzt. Dieser Zustand kann Tage oder auch Wochen dauern.

Bekannt ist dafür oft der Begriff künstliches Koma. Medizinisch ganz korrekt ist er aber nicht.

Künstliches Koma: Warum der Begriff umstritten ist

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Ein Koma ist ein Zustand langanhaltender Bewusstlosigkeit. Die Deutsche Hirnstiftung beschreibt es als schwerste Stufe der Bewusstseinsstörung.

Ausgelöst werden kann ein Koma etwa durch ein Schädel-Hirn-Trauma, einen Schlaganfall oder Hirntumoren. Auch eine Unterzuckerung bei Diabetes kann dazu führen. Betroffene verlieren dabei das Bewusstsein. Sie reagieren nicht mehr auf äußere Reize.

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Mediziner sprechen von Sedierung

Das sogenannte künstliche Koma ist dagegen eine bewusste medizinische Maßnahme. Der Intensivmediziner Prof. Hendrik Bracht nennt den Begriff in der „Apotheken Umschau“ unglücklich.

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Er spricht stattdessen von Sedierung. Anders als ein Koma kann diese jederzeit beendet werden.

Warum Ärzte Patienten sedieren

Eine Sedierung dient der Behandlung und Genesung. Gründe dafür können unterschiedlich sein.

Prof. Bracht nennt etwa den Fall, dass Patientinnen und Patienten nicht gegen einen Beatmungsschlauch ankämpfen sollen. Auch äußere Reize können durch die Sedierung ausgeblendet werden. So soll das Gehirn entlastet werden. Dadurch bleiben Kapazitäten für Heilung und Erholung.

Wann die Sedierung beendet wird, hängt vom Gesundheitszustand ab. Bessert sich dieser wie erhofft, werden die Medikamente zurückgefahren.

Bonnie Tyler wieder bei Bewusstsein

So war es auch bei Sängerin Bonnie Tyler. Die 75-Jährige war nach Angaben ihres Managements ins Koma versetzt worden.

Ihr Zustand hatte sich nach einer Darmoperation in Portugal verschlechtert. Gut fünf Wochen später ist Tyler wieder bei Bewusstsein. Nach wie vor ist sie aber schwer krank. Sie wird weiterhin auf der Intensivstation behandelt.

Künstliches Koma: Was nach dem Aufwachen passieren kann

Nach dem Aufwachen kann es zu starkem Schwitzen kommen. Auch Kreislaufbeschwerden und Verwirrtheit sind möglich. Das liegt daran, dass der Körper Zeit braucht, um die sedierenden Medikamente abzubauen. Darauf weist das Portal Schlaganfallbegleitung.de hin.

Je nachdem, wie lange Betroffene sediert waren, wie alt sie sind und welche Grundleiden sie hatten, kann danach eine Reha nötig werden. Dort müssen Bewegungsabläufe, Sprache oder auch selbstständiges Atmen unter Umständen wieder aufgebaut oder sogar neu erlernt werden.

Dabei können Physiotherapie, Ergotherapie oder Logopädie helfen. Ziel ist es, möglichst wieder so leben zu können wie zuvor. (dpa/mp)