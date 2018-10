Küchen-Hype: Aldi-Süd bringt erneut Thermomix-Klon auf den Markt

Köln -

Der Alleskönner Thermomix gilt seit einigen Jahren als DAS Prestige-Objekt in den Küchen der Welt. Er kann wiegen, mixen, zerkleinern, kneten, rühren, emulgieren, dampfgaren, kochen und und und. Auch sein hoher Preis betont seine herausgehobene Stellung, rund 1100 Euro muss man für das Original investieren. Thermomix-Klone werden regelmäßig von den Discountern Aldi und Lidl angeboten, dann mit deutlich weniger Funktionen und zu einem deutlich kleineren Preis.

Aldi bringt erneut Thermomix-Klon raus

In dieser Woche ist es wieder soweit: Aldi verhökert die AMBIANO Küchenmaschine für 229 Euro. Ob sie an das Original heranreicht, muss wohl jeder für sich entscheiden. Gefragt ist sie allemal. Das haben die vergangenen Jahre gezeigt. Die Thermomix-Kopien waren innerhalb kürzester Zeit vergriffen.

Das Gerät verfügt neben der WLAN-Funktion wie der Vorgänger über eine Steuerung per App und weitere Features, die wir bereits vom Marktführer Thermomix oder auch von Lidls Silvercrest Monsieur Cuisine Plus kennen.



Wer sich für diese Küchenmaschine interessiert, kann sie seit dem 22. Oktober in den Filialen von Aldi Nord und ab dem 25. Oktober bei Aldi Süd bekommen.

Hype um Alleskönner seit Jahren in vollem Gang

Der Hype um die alleskönnende Küchenmaschine ist seit Jahren in vollem Gang. Zuletzt hatte der „Instant Pot“ aufhorchen lassen. Twitter, Instagram und Pinterest sind unter dem Hashtag #instantpot voll von Rezepten, schönen Bildern appetitlicher Speisen und anderen Anleitungen für den Multifunktionskocher.

Thermomix – muss es wirklich das Original sein?

Das Internet steht Kopf

Der Schnellkopftopf, der im Übrigen auch spülmaschinenfest sein soll, kostet 90 bis 200 Euro – je nach Ausführung. Außerdem gibt es verschiedene Größen, je nach Bedarf zwischen 5,6 und circa 7,5 Litern Fassungsvolumen. Der Instant Pot kann einiges, wenngleich er nicht an die Funktionsfülle des Thermomixes herankommt: Laut Produktbeschreibung kann er als Schnellkopftopf, Schongarer, Reiskocher, Dampfgarer und Bräter verwendet werden. Sogar Joghurt soll man mit ihm unkompliziert herstellen können. Eine automatische Warmhaltefunktion bietet das Gerät ebenfalls, sowie die Steuerung per Bluetooth.

Rezepte finden sich im Netz zu Hauf, in einer Facebookgruppe tauschen sich bereits 470.000 Nutzer aus (Stand 3. Mai 2017). Allein auf der amerikanischen Amazon-Seite hat das Produkt mehr als 18.500 Kundenrezensionen erhalten, räumt in deren Bewertung ganze 4,7 von 5 möglichen Sternen ab.

Die Zeitersparnis ist für viele ein schlagendes Argument

Was die Menschen am meisten begeistert? Viele nennen die Zeitersparnis. Zum Vergleich: Um eine Schweineschulter zart und saftig zu garen, brauche man mit herkömmlichen Küchengeräten um die sieben Stunden mit dem Instant Pot jedoch nur 90 Minuten, so der „Stern“.



Ob sich die Anschaffung lohnt, muss jeder selbst abwägen: Wer oft schnelle wie einfache Gerichte kocht, für den lohnt sich der Instant Pot eher nicht. Zudem braucht man den zusätzlichen Platz in der Küche. Auch das Probieren während des Kochvorgangs fällt beim „Instant Pot“ aus.