Kreuzbandriss, Meniskus, lange Pause: Auch im Hobbyfußball können Knieverletzungen schnell passieren. Experten erklären, welche Übungen schützen – und was bei Schmerzen im Knie wichtig ist.

Heute Garten-, morgen Mannschaftstraining: Wer Hüfte, Rumpf und Beine stabilisiert, senkt das Risiko für typische Fußball-Knieverletzungen. Zacharie Scheurer/dpa-tmn

Wochen- oder monatelang nur zuschauen: Verletzungspausen sind für Fußballerinnen und Fußballer bitter. Das gilt nicht nur für Profis, sondern auch für Hobbykicker.

Besonders ärgerlich sind Verletzungen am Knie. Doch die gute Nachricht lautet: Das Risiko für typische Fußballverletzungen an Kreuzband und Meniskus kann gesenkt werden – mit gezieltem Training.

Knieverletzung beim Fußball: X-Bein-Stellung wird zum Risiko

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„Viele schwere Knieverletzungen im Fußball passieren nicht durch Fouls, sondern durch abruptes Abstoppen, Landungen nach Sprüngen oder schnelle Richtungswechsel“, sagt Prof. Frank Hildebrand. Er ist Präsident der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie (DGOU).

Besonders kritisch wird es, wenn das Bein dabei nach innen abknickt. Es kommt dann in eine X-Bein-Stellung. Diese belastet das Kniegelenk stark. Sportlerinnen und Sportler können aber trainieren, dass das Knie nicht in diese ungünstige Position gerät. Die Deutsche Kniegesellschaft, die Teil der DGOU ist, hat dafür das kostenlose Trainingsprogramm „Stop X“ entwickelt.

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Es kann zum Aufwärmen ins Mannschaftstraining eingebaut werden. Man kann es aber auch individuell zu Hause durchführen.

Diese Übungen helfen, Knieverletzungen vorzubeugen

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Wichtig ist zunächst die Mobilität. Eine gute Beweglichkeit, besonders in der Hüfte, ermöglicht kontrollierte und saubere Bewegungen. Geeignet sind etwa Ausfallschritte oder Hüftöffner. Auch Kraft spielt eine große Rolle. Eine starke Muskulatur entlastet das Kniegelenk. Hilfreich sind etwa verschiedene Varianten der Kniebeuge.

Dazu kommt Kontrolle. Unsaubere Bewegungen belasten das Knie besonders. Eine gute Stabilität von Hüfte, Rumpf und Beinen wirkt dem entgegen. Trainieren lässt sich diese Stabilität zum Beispiel mit Gleichgewichtsübungen im Einbeinstand. Auch Elastizität ist wichtig.

Wer gut auf schnelle Richtungswechsel vorbereitet sein will, sollte Sprung-, Landungs- und Wendebewegungen üben.

Nach dem Schmerz gilt PEACE

Passiert es doch, ist schnelles und richtiges Handeln wichtig. Schießt beim Training oder im Spiel plötzlich ein starker Schmerz ins Knie, womöglich begleitet von einem Knacken oder Knallen, hilft zunächst die PEACE-Regel.

Das P steht für „Protect“, also schützen. Das Kniegelenk sollte ruhiggestellt werden, damit es nicht zu weiteren Schäden kommt.

E steht für „Elevate“, also hochlagern. Das verletzte Knie sollte höher als das Herz gelagert werden. Laut DGOU reduziert das Schwellungen.

A steht für „Avoid Anti-inflammatory“, also Entzündungshemmer vermeiden. Früher wurde häufig zum Kühlen und zu entzündungshemmenden Schmerzmitteln wie Ibuprofen geraten.

Heute empfehlen Fachleute hier Verzicht. Der Grund: Die natürliche Entzündungsreaktion ist wichtig für den Heilungsprozess.

C steht für „Compress“, also Kompression. Ein leichter Druckverband kann helfen, Schwellungen einzudämmen.

Das zweite E steht für „Educate“, also aufklären. Generell gilt: Man sollte den Körper aktiv unterstützen, eine Überbehandlung aber vermeiden.

Knieverletzung beim Fußball: Wann zum Arzt?

Wie schwer das Knie verletzt ist, kann nur ein Arzt oder eine Ärztin beurteilen. Gerade bei starken Schmerzen sollte man die Verletzung unbedingt abklären lassen.

Das gilt auch, wenn Auftreten nicht möglich ist. Dann sollte man nicht abwarten, sondern medizinischen Rat einholen.

Ab Tag vier hilft LOVE

Ab dem vierten Tag nach der Verletzung kommt die LOVE-Regel ins Spiel. L steht für „Load“, also Belastung.

Dann kann die Rückkehr zu normalen Belastungen beginnen. Allerdings nur Schritt für Schritt. Wenn es schmerzt, war es zu viel.

O steht für „Optimism“. Wichtig ist, dem Heilungsprozess positiv statt ängstlich entgegenzusehen. Auch die mentale Einstellung spielt bei der Genesung eine Rolle.

V steht für „Vascularisation“, also Durchblutung. Leichte, schmerzfreie Bewegungen regen sie an.

E steht für „Exercise“, also Übungen. Gezieltes Training hilft dabei, Kraft, Stabilität und Beweglichkeit wieder aufzubauen. (dpa/mp)