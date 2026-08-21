Eine Kaufsucht belastet oft nicht nur die Betroffenen selbst. Auch Familie, Partner oder Freunde können psychisch und finanziell darunter leiden. Eine Expertin erklärt, wie Angehörige reagieren sollten – und warum Geld leihen keine Hilfe ist.

Ohne Vorwürfe: Angehörige von Menschen mit Kaufsucht sollten das Thema offen ansprechen. Christin Klose/dpa Themendienst/dpa-tmn

Der Drang ist stark und manchmal kaum noch zu kontrollieren: Menschen mit Kaufsucht verspüren ein ausgeprägtes Verlangen, immer wieder Dinge zu kaufen. Die Folgen treffen häufig auch Angehörige und andere nahestehende Personen.

Betroffene geben mitunter über einen langen Zeitraum hohe Summen aus. Das kann so weit gehen, dass die eigenen finanziellen Mittel vollständig aufgebraucht sind.

Kaufsucht: Angehörige sollten nicht wegsehen

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Auch wenn die Situation belastend ist, sollten Angehörige das problematische Kaufverhalten nicht ignorieren. Davon rät Professorin Astrid Müller, leitende Psychologin und Lehrbeauftragte an der Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH), ausdrücklich ab.

Ebenso sollten Angehörige die Kaufsucht nicht unterstützen. Dazu gehört etwa, Betroffenen Geld zu leihen.

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Angehörige sollten das Problem offen ansprechen

Sinnvoll ist es laut Müller, die Kaufsucht offen zum Thema zu machen. Angehörige sollten dabei verständnis- und respektvoll bleiben.

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Ziel des Gesprächs sollte sein, die betroffene Person möglichst dazu zu bewegen, sich Unterstützung zu suchen.

Kaufsucht: Beratungsstellen können erste Anlaufstelle sein

Eine erste Anlaufstelle können Beratungsstellen der Suchthilfe sein. Dort können Menschen mit Kaufsucht Unterstützung bekommen.

Um das Verhalten erfolgreich bekämpfen zu können, müssen Betroffene unter anderem herausfinden, welches eigentliche Bedürfnis hinter ihrem Shoppingzwang steckt. (dpa/mp)