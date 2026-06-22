Draußen ist es heiß, doch Seen und Meer können tückisch kalt sein. Die DLRG warnt vor plötzlicher Abkühlung – besonders für ältere Menschen und Personen mit Vorerkrankungen.

30 Grad und mehr, die Sonne brennt, die Wohnung ist aufgeheizt: Da klingt der Sprung ins Wasser verlockend. Doch genau der kann gefährlich werden.

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) rät deshalb: ab ins Wasser – aber langsam. Wer sich zu schnell abkühlt, belastet sein Herz-Kreislauf-System stark.

Warum schnelles Abkühlen gefährlich ist

Anzeige

Besonders gefährdet sind ältere Menschen und Personen mit Vorerkrankungen. Denn der Körper reagiert stark auf den plötzlichen Temperaturunterschied.

Die Blutgefäße ziehen sich zusammen. Der Blutdruck kann in die Höhe schießen. Das ist eine starke Belastung für den Körper. Im schlimmsten Fall droht Bewusstlosigkeit. Im Wasser kann das besonders gefährlich werden.

Anzeige

Kälteschock vermeiden: So geht es sicher ins Wasser

Die DLRG empfiehlt, langsam ins Wasser zu gehen. Am besten duscht man vorher kühl ab oder schreitet langsam hinein. Dabei sollten Arme und Oberkörper mit kühlem Wasser benetzt werden. So kann sich der Körper an die Temperatur gewöhnen.

Anzeige

Wichtig ist auch: nicht zu lange im Wasser bleiben. Nach dem Baden sollte man sich schnell wieder aufwärmen.

Auch auf Boot und SUP besteht Gefahr

Vorsichtig sollten nicht nur Schwimmerinnen und Schwimmer sein. Auch wer mit einem Gefährt auf dem Wasser unterwegs ist, sollte sich schützen.

Wer etwa von einem Stand-Up-Paddelbrett oder aus einem Boot ins Wasser fällt, kann durch den plötzlichen Temperaturunterschied einen Kälteschock bekommen. Der Rat der DLRG lautet deshalb: Rettungsweste tragen.

Kälteschock: Seen und Meer sind nicht überall gleich warm

Auch wenn es draußen sehr heiß ist, sind Gewässer nicht automatisch durchgehend warm. Unter der oberen warmen Schicht kann es plötzlich wieder sehr kalt werden.

Durch langsames Abkühlen vor dem Baden kann sich der Körper besser anpassen. Das Herz-Kreislauf-System wird dadurch weniger stark belastet.

Nach dem Baden sollte man außerdem Essen und Trinken nicht vergessen. (dpa/mp)