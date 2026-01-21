Hyposensibilisierung: Für wen sie sich lohnt – und wie lange sie dauert

Tabletten, Nasenspray, Augentropfen – viele kommen mit Heuschnupfen irgendwie durch die Saison. Aber eben nur irgendwie. Wenn die Beschwerden jedes Jahr wiederkommen, immer stärker werden oder Medikamente kaum noch helfen, fällt oft ein Begriff: Hyposensibilisierung. Klingt sperrig, kann aber für viele ein echter Gamechanger sein.

Die Hyposensibilisierung – auch spezifische Immuntherapie genannt – setzt nicht nur bei den Symptomen an, sondern an der Ursache der Allergie. Das Immunsystem wird über einen längeren Zeitraum langsam an das Allergen gewöhnt, etwa an Birken- oder Gräserpollen. Ziel: Die Überreaktion lässt nach, die Beschwerden werden schwächer – oder verschwinden ganz.

Hyposensibilisierung: Für wen lohnt sich die Behandlung?

Eine Hyposensibilisierung kommt vor allem infrage, wenn der Heuschnupfen stark ausgeprägt ist, die Beschwerden jedes Jahr auftreten, Medikamente allein nicht ausreichend helfen, die Allergie den Alltag oder den Schlaf massiv beeinträchtigt und bereits Asthma-Symptome auftreten oder drohen.

Besonders sinnvoll ist die Therapie bei Pollenallergien (z. B. Gräser, Birke, Hasel). Auch Kinder und Jugendliche können behandelt werden – oft sogar mit besonders gutem Effekt.

Wie läuft die Hyposensibilisierung ab?

Es gibt zwei gängige Formen: die Behandlung mittels Spritzen (SCIT) sowie mit Tabletten oder Tropfen (SCIL). Beim Spritzen wird das Allergen regelmäßig unter die Haut gespritzt – meist beim Allergologen. Hinterher bleibt der Patient noch eine Weile in der Praxis des Arztes zur Beobachtung. Werden Tabletten oder Tropfen verabreicht, erfolgt die Einnahme täglich zu Hause. Dabei gibt man den Wirkstoff unter die Zunge. Welche Methode besser passt, hängt vom Allergen, vom Alter und vom Alltag der Betroffenen ab.

Wie lange dauert das Ganze?

Geduld ist Pflicht. Eine Hyposensibilisierung dauert in der Regel drei Jahre. Erste Verbesserungen merken viele schon nach einigen Monaten oder nach der ersten Saison – der volle Effekt zeigt sich aber meistens erst mit der Zeit.

Studien zeigen, dass die Hyposensibilisierung Symptome deutlich reduzieren kann, den Medikamentenbedarf senkt und das Risiko für einen Etagenwechsel Richtung Asthma verringert. Aber: Sie wirkt nicht bei jedem gleich gut. Deshalb ist eine realistische Beratung wichtig.

Gibt es Risiken oder Nebenwirkungen?

Mehrheitlich sind die Nebenwirkungen mild: Juckreiz im Mund, leichte Schwellungen, Rötungen an der Einstichstelle. Schwere Reaktionen sind selten – die Behandlung gilt insgesamt als sicher, wenn sie ärztlich begleitet wird.

Die Hyposensibilisierung ist allerdings kein schneller Trick gegen Heuschnupfen, sondern eine langfristige Investition. Wer jedes Jahr leidet, sollte sie zumindest prüfen lassen. Denn sie ist aktuell die einzige Therapie, die die Allergie selbst verändern kann – nicht nur die Symptome.