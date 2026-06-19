Wirkstoffpflaster, Blutdrucksenker, Insulin: Bei Sommerhitze können manche Medikamente stärker oder schneller wirken. Für Betroffene kann das riskant werden – vor allem bei längeren Hitzewellen.

Wenn es draußen richtig heiß wird, arbeitet der Körper auf Hochtouren. Er gibt Wärme über die Haut ab. Und er kühlt sich durch Schwitzen herunter. Das schützt vor Überhitzung. Doch genau diese Anti-Hitze-Strategien können dazu führen, dass Medikamente anders wirken als gewohnt.

Manche Wirkstoffe gelangen schneller in den Körper. Andere können stärker wirken. Das kann gefährlich werden.

Sommerhitze und Medikamente: Apotheker warnen vor Risiken

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Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) rät deshalb allen Menschen, die dauerhaft rezeptpflichtige Medikamente einnehmen: In der Apotheke nachfragen, ob während Hitzewellen die Dosis angepasst werden sollte.

„Zwei, drei heiße Tage sind in der Regel kein Problem. Aber auf eine längere Hitzeperiode sollte man sich besser vorbereiten“, sagt Apothekerin Stefanie Tiede aus dem Vorstand der Bundesapothekerkammer.

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Wichtig: Fachleute warnen davor, Medikamente eigenständig anders zu dosieren. Änderungen sollten nur nach Rücksprache mit Arzt, Ärztin oder Apotheke erfolgen.

Sommerhitze und Medikamente: Wirkstoffpflaster können stärker wirken

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Kritisch kann es etwa bei Wirkstoffpflastern werden. Sie kommen unter anderem bei Schmerz- und Hormontherapien zum Einsatz. Die Pflaster geben Wirkstoffe über die Haut an den Blutkreislauf ab.

An heißen Tagen ist die Haut stärker durchblutet. Dadurch kann sie mehr Wirkstoff aufnehmen. Die Folge kann eine Überdosierung sein. Besonders gefährlich ist das bei Arzneipflastern, die Opioide über die Haut abgeben. Laut Apothekerin Tiede kann es dann zu einer lebensgefährlichen Verlangsamung der Atmung kommen.

Sommerhitze und Medikamente: Entwässernde Tabletten können austrocknen

Auch entwässernde Medikamente können bei Hitze problematisch werden. Sie werden etwa zur Behandlung von Bluthochdruck eingesetzt. An heißen Tagen verliert der Körper durch Schwitzen ohnehin mehr Flüssigkeit als sonst. Kommen entwässernde Tabletten hinzu, kann der Körper schneller austrocknen.

Als Warnzeichen nennt die ABDA Kopfschmerzen und Konzentrationsstörungen. Apothekerin Tiede rät, den Flüssigkeitshaushalt im Blick zu behalten – zum Beispiel mit täglichem Wiegen. Sinkt das Gewicht von Tag zu Tag, kann das auf Wasserverlust hindeuten.

Sommerhitze und Medikamente: Insulin kann schneller wirken

Besonders aufmerksam sollten insulinpflichtige Diabetikerinnen und Diabetiker sein. Wird Insulin in durch Wärme stärker durchblutete Haut gespritzt, kann es deutlich schneller wirken. Der Verband der Diabetes-Beratungs- und Schulungsberufe in Deutschland (VDBD) warnt: Eine mögliche Folge sind Unterzuckerungen. Tückisch ist, dass typische Symptome wie Schwitzen oder Erschöpfung leicht der Hitze zugeschrieben werden.

Um einen entgleisenden Blutzuckerspiegel rechtzeitig zu erkennen, sollten Diabetikerinnen und Diabetiker ihre Glukosewerte während Hitzewellen häufiger prüfen als sonst. Auch die Lagerung ist wichtig. Der Insulin-Pen sollte an heißen Tagen nicht in der prallen Sonne liegen. Bei Temperaturen über 30 Grad kann sich Insulin verändern und seine Wirkung verlieren.

„Verwenden Sie kein Insulin, das ausgeflockt ist oder eine bräunliche Färbung aufweist“, rät VDBD-Expertin Theresia Schoppe. (dpa/mp)