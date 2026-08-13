Fenster zu bei Hitze – oder doch lieber auf? Meteorologe Jörg Kachelmann kritisiert die gängige Pauschalregel scharf. Was wirklich hilft, hängt von mehreren Faktoren ab – und nicht allein von der Uhrzeit.

Lüften bei Hitze? Klingt vielleicht erst einmal seltsam, ist aber unter bestimmten Bedingungen wichtig. picture alliance/dpa

Es klingt erst einmal eindeutig: Wenn es draußen heiß ist, sollen Fenster tagsüber geschlossen bleiben. So steht es in vielen Hitzetipps von Behörden, Verbraucherzentralen und Gesundheitsstellen. Der Meteorologe Jörg Kachelmann hält diese pauschale Empfehlung jedoch für gefährlich verkürzt. Er warnt seit Jahren davor, Wohnungen im Sommer den ganzen Tag abzuriegeln.

Auf den ersten Blick wirkt das wie ein Widerspruch: Behörden sagen Fenster zu – Kachelmann sagt Fenster auf. Tatsächlich geht es aber um eine wichtige Einschränkung, die in Alltagstipps oft untergeht.

Entscheidend ist nicht die Uhrzeit. Entscheidend ist der Vergleich zwischen drinnen und draußen.

Anzeige

Wann Fenster bei Hitze geschlossen bleiben sollten

Wenn es draußen deutlich heißer ist als in der Wohnung, ist dauerhaftes Lüften meist keine gute Idee. Dann strömt warme Luft hinein und heizt die Räume zusätzlich auf. Besonders ungünstig ist es, Fenster auf der Sonnenseite offen zu lassen, wenn die Sonne direkt auf die Scheiben oder in den Raum scheint.

Anzeige

Genau darauf zielen viele Behördenempfehlungen ab. Das Umweltbundesamt rät, Fenster tagsüber geschlossen zu halten, wenn warme Außenluft in die Wohnung gelangen würde. Auch die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt, Fenster und Sonnenschutz tagsüber geschlossen zu halten, wenn es draußen heißer ist als drinnen. Wichtig ist außerdem: Sonne muss möglichst draußenbleiben – am besten durch außen liegenden Sonnenschutz wie Rollläden, Markisen oder Jalousien. Was die Behörden allerdings nicht empfehlen: die Wohnung um jeden Preis geschlossen zu halten.

Warum „den ganzen Tag Fenster zu“ bei Hitze problematisch sein kann

Anzeige

Denn die verkürzte Regel wird gefährlich, wenn daraus wird: Egal wie stickig, feucht oder heiß es drinnen ist – bloß nicht lüften. In einer bewohnten Wohnung entsteht Wärme. Menschen schwitzen, atmen Feuchtigkeit und CO₂ aus, es wird gekocht, geduscht, gearbeitet. Ohne Luftaustausch kann die Luft schnell unangenehm und belastend werden.

Hohe Luftfeuchtigkeit erschwert zudem die Abkühlung des Körpers über Schwitzen. Das ist besonders für ältere Menschen, Kranke, kleine Kinder und Haustiere ein Problem. Auch die US-Umweltbehörde EPA weist darauf hin, dass geschlossene Fenster zwar helfen können, Hitze draußen zu halten, aber ausreichende Belüftung je nach Innenraumluft trotzdem nötig sein kann.

Kachelmann kritisiert seit Jahren die verkürzte Pauschalregel, bei Hitze müssten Fenster tagsüber „um jeden Preis“ geschlossen bleiben. Sein Vorwurf richtet sich also vor allem gegen das pauschale Abriegeln bewohnter Wohnungen, in denen sich Wärme, Feuchtigkeit und CO₂ stauen können – besonders gefährlich für ältere Menschen.

Die einfache Faustregel: Thermometer statt Dogma

Am besten helfen zwei Thermometer: eines draußen im Schatten, eines drinnen. Ist es draußen heißer als drinnen, bleiben die Fenster eher geschlossen. Ist es draußen kühler als drinnen, sollten sie geöffnet werden – am besten weit, kurz und mit Durchzug.

Morgens früh, spätabends und nachts ist Lüften meist besonders sinnvoll, weil die Außenluft dann oft kühler ist. Tagsüber kann kurzes Stoßlüften trotzdem nötig sein, wenn die Luft in der Wohnung schlecht wird. Dann besser für wenige Minuten kräftig lüften als stundenlang gekippte Fenster offen lassen.

Sonne raus, Luft rein – aber zur richtigen Zeit

Der wichtigste Hitzeschutz ist nicht das Fenster allein, sondern die Kombination: direkte Sonne aussperren, Räume nachts und frühmorgens abkühlen, tagsüber Wärmequellen reduzieren und bei Bedarf für frische Luft sorgen.

Gardinen innen helfen nur begrenzt, weil die Wärme dann schon hinter der Scheibe ist. Wirksamer sind Rollläden, Markisen, Außenjalousien oder Sonnensegel. Wer nur innen verschatten kann, sollte es trotzdem tun – besser als gar kein Schutz ist es allemal.

Was gilt für Haustiere und empfindliche Menschen?

Bei Menschen mit Kreislaufproblemen, älteren Personen, Babys und Haustieren sollte nicht nur auf die Raumtemperatur geachtet werden. Wichtig ist auch, ob die Luft steht, ob sie feucht ist und ob Betroffene überhitzt wirken. Bei Tieren kommen Warnzeichen wie starkes Hecheln, Unruhe, Apathie oder Taumeln hinzu.

In solchen Fällen ist es falsch, eine Wohnung stur geschlossen zu halten, wenn sie sich zur Wärmestaufalle entwickelt. Dann braucht es Luftaustausch, kühlere Räume, Schatten, Wasser – und im Notfall medizinische oder tierärztliche Hilfe.

Was bei Hitze gilt

Die Regel „tagsüber Fenster zu“ stimmt nur unter bestimmten Bedingungen: wenn es draußen heißer ist als drinnen und offene Fenster zusätzliche Wärme hereinlassen würden. Dann gilt: schließen, verschatten, direkte Sonne draußen halten.

Ein starres „niemals lüften“ darf daraus aber nicht werden. In bewohnten Räumen steigen dann Wärme, Feuchtigkeit und CO₂. Das ist mit Gesundheitsrisiken, gerade für ältere Menschen, verbunden. Bevor die Luft stickig oder feucht wird, ist kurzes Stoßlüften also absolut sinnvoll – auch wenn nicht jede behördliche Empfehlung auf den ersten Blick so klingt.