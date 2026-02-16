Heuschnupfen und Nasendusche: Richtige Anwendung – und häufige Fehler

Viele Allergiker schwören auf die Nasendusche. Andere probieren sie einmal – und lassen es frustriert wieder sein. Brennt, läuft daneben, bringt nichts. Dabei kann die Nasendusche bei Heuschnupfen wirklich helfen, wenn sie richtig angewendet wird. Und genau da hakt es oft.

Bei Heuschnupfen sitzen Pollen, Staub und Entzündungsstoffe direkt auf der Nasenschleimhaut. Die Nasendusche spült sie mechanisch weg. Das entlastet die Schleimhäute, kann die Nase freier machen und den Bedarf an Medikamenten senken. Wichtig: Die Nasendusche heilt keine Allergie – sie ist eine unterstützende Maßnahme, kein Ersatz für Therapie.

So wenden Sie die Nasendusche richtig an

Entscheidend ist die richtige Salzlösung. Verwende ausschließlich spezielle Nasenspülsalze oder abgekochtes Leitungswasser mit exakt dosiertem Salz. Das Wasser sollte körperwarm sein. Beim Spülen den Kopf leicht zur Seite neigen, den Mund öffnen und ruhig durch den Mund atmen. Die Lösung läuft durch ein Nasenloch hinein und durch das andere wieder heraus – ohne Druck, ohne Hast.

Nach dem Spülen die Nase sanft schnäuzen, nicht pressen. Danach fühlt sie sich oft deutlich freier an.

Diese Fehler machen viele – und ärgern sich dann

Ein Klassiker ist zu viel oder zu wenig Salz. Ist die Lösung falsch gemischt, brennt es unangenehm. Auch kaltes Wasser reizt die Schleimhäute. Ebenfalls ungünstig: Zu starkes Drücken der Flasche oder Kanne. Das kann Druck auf die Ohren erzeugen und im schlimmsten Fall Beschwerden verschlimmern.

Ein weiterer Fehler: Spülen bei komplett verstopfter Nase. Dann kommt die Flüssigkeit nicht richtig durch. In solchen Fällen lieber erst die Nase etwas freibekommen – etwa durch Inhalieren oder nach ärztlicher Empfehlung – und dann spülen.

Wie oft ist die Nasendusche bei Heuschnupfen sinnvoll?

Bei Heuschnupfen reicht oft einmal täglich, die Nasendusche zu benutzen, in starken Phasen auch zweimal. Dauerhaftes, sehr häufiges Spülen ist nicht nötig und kann die Schleimhaut eher austrocknen. Weniger ist hier oft mehr.

Wann sollte man besser pausieren?

Bei starkem Nasenbluten, akuten Mittelohrproblemen oder frischen Nasenoperationen sollte man auf die Nasendusche verzichten. Auch bei Schmerzen oder Druck im Ohr nach dem Spülen gilt: erst klären lassen.