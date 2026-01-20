Heuschnupfen und Asthma: Diese Warnzeichen sollten Sie nicht ignorieren

Heuschnupfen nervt. Viele schniefen sich durch den Frühling und denken: „Geht schon vorbei.“ Doch genau das kann zum Problem werden. Denn aus einer Pollenallergie kann sich Asthma entwickeln – Mediziner sprechen dann vom „Etagenwechsel“.

Die Entzündung wandert dabei von Nase und Augen in die unteren Atemwege. Wer die Warnzeichen kennt, kann rechtzeitig gegensteuern.

Husten, der nicht mehr aufhört

Typisch ist ein trockener Reizhusten, besonders nachts oder frühmorgens. Er hält über Wochen an – auch dann, wenn die Nase gerade mal Ruhe gibt. Das ist kein normaler „Allergiehusten“, sondern ein mögliches Asthma-Zeichen.

Engegefühl in der Brust

Viele Betroffene beschreiben es als Druck oder Beklemmung: Die Luft fühlt sich „zu eng“ an. Dieses Gefühl tritt oft bei körperlicher Belastung auf – Treppensteigen, Joggen, Radfahren – oder bei starkem Pollenflug.

Pfeifende oder brummende Atmung ist Asthma-Symptom

Ein leises Pfeifen oder Brummen beim Ausatmen ist ein klassisches Asthma-Symptom. Es entsteht, wenn sich die Bronchien verengen. Wer das bemerkt, sollte nicht abwarten.

Atemnot bei Anstrengung

Schnell außer Atem, obwohl man eigentlich fit ist? Wenn selbst moderate Bewegung plötzlich schwerfällt, kann das auf eine Beteiligung der unteren Atemwege hinweisen.

Nächtliches Aufwachen durch Husten oder Luftnot

Asthma macht sich oft nachts bemerkbar. Wer wegen Husten oder Atemproblemen aufwacht, sollte das ernst nehmen – gerade in der Pollensaison.

Heuschnupfen-Medikamente helfen nicht mehr richtig

Wenn Antihistaminika und Nasensprays die Symptome nicht mehr ausreichend lindern, obwohl sie früher geholfen haben, kann das ein Hinweis darauf sein, dass sich die Erkrankung verändert hat.

Heuschnupfen und Asthma: Warum frühes Handeln wichtig ist

Unbehandelter Heuschnupfen erhöht das Risiko, allergisches Asthma zu entwickeln. Umgekehrt lässt sich dieses Risiko senken, wenn die Allergie konsequent behandelt wird – mit passenden Medikamenten und gegebenenfalls einer Hyposensibilisierung. Das kann den Etagenwechsel bremsen oder sogar verhindern.

Wann zum Arzt?

Einen Arztbesuch sollten Sie sofort angehen, wenn Atemnot auftritt, pfeifende Geräusche beim Atmen hörbar sind, Husten über Wochen anhält und Beschwerden den Schlaf stören. Ein Lungenfunktionstest schafft Klarheit – und kann verhindern, dass aus „nur Heuschnupfen“ eine dauerhafte Atemwegserkrankung wird.