Heuschnupfen in der Schule: Konzentrationsprobleme, Müdigkeit – was hilft?

Niesen im Unterricht, rote Augen, Kopf wie Watte – Heuschnupfen ist für viele Kinder und Jugendliche mehr als „ein bisschen Schnupfen“. Gerade in der Schule wird’s heikel: Wer ständig juckt, schnieft und schlecht schläft, kann sich kaum konzentrieren. Die Noten leiden, die Laune auch. Was hilft wirklich? Hier kommt die pragmatische MOPO-Liste – ohne Zaubertricks.

Heuschnupfen ist eine allergisch bedingte Entzündung. Der Körper ist im Dauer-Alarm, die Nase dicht, der Schlaf oft schlechter. Viele wachen nachts auf, atmen durch den Mund, sind morgens wie gerädert. Dazu kommt: Manche Allergiemedikamente machen müde – vor allem ältere Antihistaminika. Ergebnis: Im Unterricht fehlen Energie und Fokus.

Erste Hilfe bei Heuschnupfen im Schulalltag: kleine Änderungen, große Wirkung

Der wichtigste Hebel ist, die Pollenlast so niedrig wie möglich zu halten. Ein einfacher Trick: Kleidung, die draußen vollgepustet wurde, nicht im Klassenraum über dem Stuhl hängen lassen, wenn es Alternativen gibt. Nach dem Schulweg kurz die Hände waschen – so landen weniger Pollen im Gesicht. Für viele hilft auch eine Brille (oder Sonnenbrille auf dem Weg), weil sie die Augen etwas schützt.

Im Unterricht gilt: Nicht ständig die Augen reiben. Das macht es nur schlimmer. Besser sind Taschentücher und – wenn ärztlich abgesprochen – geeignete Augentropfen.

Lüften: ja – aber nicht blind

Frische Luft ist wichtig, aber bei starkem Pollenflug kann Dauerlüften die Klasse zur Pollenfalle machen. Sinnvoller ist kurzes Stoßlüften zu Zeiten, in denen die Belastung geringer ist. Das lässt sich nicht immer perfekt steuern – aber wer’s im Blick hat, hat Vorteile. Dabei ist es hilfreich, die Lehrkraft für das Problem zu sensibilisieren.

Medikamente: richtig einsetzen, sonst bringt’s wenig

Viele Familien machen den Fehler, Medikamente erst zu nehmen, wenn gar nichts mehr geht. Besser ist ein Plan mit Kinderarzt oder Allergologe: Was wird wann genommen, was ist „nur bei Bedarf“? Und ganz wichtig: Wenn ein Mittel müde macht, sollte das angesprochen werden – oft gibt es besser verträgliche Alternativen.

Was bei Heuschnupfen in den Schulrucksack gehört

Taschentücher sind Pflicht. Wer stark betroffen ist, packt zusätzlich ein Ersatzshirt oder eine dünne Jacke ein – weniger Pollen auf der Haut helfen. Bei verordneten Tropfen oder Spray gilt: nur mitgeben, was erlaubt ist, klar beschriften und mit der Schule absprechen, wie das gehandhabt wird.

Wann Eltern handeln sollten

Wenn ein Kind in der Pollensaison über Wochen schlecht schläft, sich kaum konzentrieren kann oder häufig hustet, sollte das ärztlich abgeklärt werden. Heuschnupfen kann sich auf die Bronchien ausweiten – und dann ist es nicht mehr nur ein Schulproblem.