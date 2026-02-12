Heuschnupfen im Auto: Pollen im Innenraum vermeiden – so fahren Sie entspannter

Niesen am Steuer, tränende Augen im Stau, verstopfte Nase auf der Autobahn – Heuschnupfen macht Autofahren nicht nur unangenehm, sondern auch anstrengend. Dabei lässt sich die Pollenbelastung im Innenraum deutlich reduzieren. Wer ein paar Dinge beachtet, fährt entspannter – und sicherer.

Pollen kommen nicht nur durchs offene Fenster ins Fahrzeug. Sie haften an Kleidung, Haaren und Schuhen – und werden beim Einsteigen automatisch mitgebracht. Auch die Lüftung saugt Außenluft an. Laut ADAC strömen bis zu 50.000 Liter Luft pro Stunde durch die Lüftungsanlage.

Ist der Innenraumfilter alt oder minderwertig, gelangen die Partikel ungehindert ins Wageninnere. Einmal im Auto verteilt, setzen sich Pollen auf Sitzen, Teppichen und Armaturen ab – und werden bei jeder Fahrt wieder aufgewirbelt. So kann die Konzentration an Allergenen und anderen Partikeln im Auto fünfmal höher sein als außerhalb.

Der wichtigste Pollenschutz: der richtige Innenraumfilter

Moderne Fahrzeuge verfügen über einen sogenannten Pollen- oder Innenraumfilter. Er sollte mindestens einmal jährlich oder nach 20.000 bis 30.000 gefahrenen Kilometern gewechselt werden – Allergiker profitieren oft von kürzeren Intervallen. Besonders wirksam sind Filter mit Feinstaub- oder Aktivkohleschicht, die neben Pollen auch Schadstoffe reduzieren. Ein verschmutzter Filter dagegen kann die Belastung sogar erhöhen.

Bei Heuschnupfen: Fenster zu – aber richtig lüften

Bei starkem Pollenflug gilt: Fenster möglichst geschlossen halten. Wer durch blühende Alleen fährt, holt sich sonst die volle Ladung ins Auto. Stattdessen über die Lüftungsanlage mit funktionierendem Filter fahren. Dauerhafte Umluft ist allerdings auch keine Lösung – sie kann die Luft stickig machen. Besser: kurz stoßlüften, wenn die Pollenbelastung niedriger ist, dann wieder schließen.

Sauberkeit im Innenraum zahlt sich (nicht nur) bei Heuschnupfen aus

Fußmatten, Sitze und Armaturen sind echte Pollensammler. Regelmäßiges Staubsaugen – idealerweise mit HEPA-Filter – reduziert die Belastung spürbar. Glatte Oberflächen lassen sich feucht abwischen. Wer Hunde oder Katzen transportiert, sollte besonders gründlich reinigen: Fell bringt zusätzliche Pollen ins Fahrzeug.

Kleidung und Timing beachten

Wer direkt nach dem Spaziergang oder Sport ins Auto steigt, nimmt viele Pollen mit. Jacke ausschütteln, wenn möglich wechseln, Hände kurz abwischen – kleine Maßnahmen mit großer Wirkung. Und: Nach Regen ist die Pollenbelastung meist niedriger als bei trockenem, windigem Wetter.

Extra-Tipp für lange Fahrten

Eine gut sitzende Sonnen- oder Sportbrille schützt die Augen vor direktem Luftzug und Partikeln. Wer Medikamente nutzt, sollte sie rechtzeitig einnehmen – nicht erst, wenn die Niesattacke schon läuft.

Heuschnupfen im Auto ist kein Schicksal. Mit funktionierendem Filter, geschlossenen Fenstern und etwas Reinigung bleibt der Innenraum deutlich pollenärmer. Das Ergebnis: weniger Niesen – und eine Fahrt, bei der der Blick auf der Straße bleibt.