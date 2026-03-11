Heuschnupfen im Auto: Pollen im Innenraum vermeiden – so fährt man entspannter

Fenster runter, frische Luft rein – für Allergiker ist das im Frühling oft der falsche Reflex. Wer mit Heuschnupfen Auto fährt, sitzt schnell in einer rollenden Pollenschleuder. Die gute Nachricht: Mit ein paar einfachen Maßnahmen lässt sich die Belastung im Innenraum deutlich senken.

Pollen kommen nicht nur durchs offene Fenster ins Auto. Sie hängen an Kleidung, Haaren und Schuhen und werden beim Einsteigen mitgenommen. Auch die Lüftung saugt sie an – vor allem, wenn der Innenraumfilter alt oder minderwertig ist. Einmal drin, setzen sich Pollen auf Sitzen, Armaturen und Teppichen fest und werden bei jeder Fahrt wieder aufgewirbelt.

Der wichtigste Hebel bei Heuschnupfen: der richtige Innenraumfilter

Moderne Autos haben einen Innenraum- oder Pollenfilter. Er sollte regelmäßig gewechselt werden – mindestens einmal im Jahr, bei starken Allergien auch häufiger. Besonders effektiv sind Aktivkohle- oder Feinstaubfilter, die neben Pollen auch Schadstoffe zurückhalten. Ein alter Filter dagegen verteilt den Dreck eher, als dass er schützt.

Lüften und Klimaanlage im Auto richtig nutzen

Bei starkem Pollenflug besser Fenster geschlossen halten. Die Klimaanlage sollte auf Umluft verzichten, damit sich die Luft nicht nur im Kreis dreht. Kurz vor Fahrtbeginn kann einmal kräftig gelüftet werden – danach Fenster zu und über den Filter fahren. Wer längere Strecken fährt, profitiert von konstant gefilterter Luft.

Sauberkeit zahlt sich aus

Regelmäßiges Staubsaugen im Innenraum senkt die Pollenmenge spürbar. Besonders Fußmatten sind echte Sammelstellen. Auch Sitzbezüge und das Lenkrad sollten gelegentlich feucht abgewischt werden. Wer Haustiere mitnimmt, sollte besonders gründlich reinigen – Fell bringt zusätzliche Pollen ins Auto.

Kleidung und Timing nicht unterschätzen

Wer direkt nach einem Spaziergang oder Sport ins Auto steigt, nimmt viele Pollen mit. Wenn möglich, kurz Jacke ausziehen oder ausschütteln, Hände waschen oder zumindest abwischen. Kleine Dinge, große Wirkung.

Extra-Tipp für längere Fahrten

Auf Autobahnen und bei höherem Tempo ist die Pollenkonzentration oft geringer als im Stop-and-Go-Verkehr mit offenen Fenstern in der Stadt. Wer es planen kann, fährt entspannter außerhalb der Haupt-Pollenzeiten.

Heuschnupfen im Auto muss so kein Nies-Marathon sein. Mit gutem Filter, geschlossenen Fenstern und etwas Sauberkeit bleibt der Innenraum deutlich pollenärmer – und die Fahrt stressfreier.